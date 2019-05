Brandenburg/H

In den 1960er-Jahren war es ein boomender Stadtteil – Brandenburg/Nord. Jede Menge Wohnungen und Straßen wurden gebaut. Dazu Schulen, Kitas, Kaufhallen – und Spielplätze. Heute geht es in Nord ruhiger zu. Knapp 10 000 Menschen leben noch zwischen dem Buchhochhaus in der August-Bebel-Straße und der Brielower Straße, wo 1959 der Grundstein für die Stadterweiterung gelegt wurde. Unter den Mietern gibt es viele Ureinwohner, die sich in ihrem Kiez wohlfühlen. Es ist die Generation 70 Plus. Genau an diese Senioren wendet sich die Polizei.

Premiere für Präventionsteam Erstmals veranstaltet die Polizeiinspektion Brandenburg am 7. Mai von 13 bis 17 Uhr einen groß angelegten Aufklärungstag mit dem gesamten Team der Prävention. Partner der Veranstaltung sind die WBG, die Mebra, das ADAC-Fahrsicherheitszentrum und das Bertolt-Brecht-Gymnasium. „Ohne Krimi geht die Mimi nie ins Bett“ lautet ab 14 Uhr das musikalische Programm des Landespolizeiorchesters. Zu hören sind auf dem WBG-Hof in der Silostraße bekannte Melodien aus Fernsehserien und Kinofilmen. An Info-Ständen gibt es Aufklärung über Gefahren für Senioren im Straßenverkehr. Polizisten beantworten Fragen zum Einbruchschutz, zu falschen Polizisten und zum gefürchteten Enkeltrick. Der Eintritt zum Präventionstag ist frei.

In der Polizeiinspektion Brandenburg laufen gerade die Vorbereitungen für die größte Präventionsveranstaltung, die die Havelstadt bisher erlebt hat. Unter dem Motto „Senioren sind fit“ erklären die Gesetzeshüter am kommenden Dienstag, 7. Mai, älteren Mitbürgern einen ganzen Nachmittag wie man sich vor Einbrechern schützt, warum niemand auf den Enkeltrick hereinfallen muss und woran man falsche Polizisten erkennt.

Orchester spielt auf

Veranstaltungsgelände ist von 13 bis 17 Uhr der Hof der Wohnungsbaugenossenschaft Brandenburg (WBG) in der Silostraße. Die 1954 gegründete Genossenschaft gehört zu den großen Vermietern in Nord. Noch nie haben sich auf dem Betriebsgelände so viele Polizisten getummelt, wie es am 7. Mai der Fall sein wird. Denn neben dem aus sieben Beamten bestehenden Präventionsteam der Polizeiinspektion Brandenburg kommt das komplette Landespolizeiorchester in die Silostraße.

Rentner bestimmen das Straßenbild In Brandenburg/Nord. Viele Einwohner leben schon 50 Jahre und länger in dem Stadtteil. Die Polizei organisiert am Dienstag für die Senioren einen Präventionstag. Quelle: C HEIKE SCHULZE

Zwar ist Brandenburg/Nord beileibe kein Wohnquartier, in dem das Verbrechen tobt. Doch die Polizeimusiker werden ab 14 Uhr mit bekannten Filmmelodien aus Derrick, Tatort, James Bond, die Olsenbande und anderen Straßenfegern ein wenig Krimi-Atmosphäre in die WBG-Zentrale bringen.

Toter Winkel ist Thema

Spannend geht es auf dem Hof auch zu, wenn der Rettungssimulator zum Einsatz kommt. „Wir wollen zum Beispiel zeigen, wie man sich aus einem verunfallten Pkw befreit, der auf dem Dach liegt“, kündigte Mario Fuchs an. Der Polizeihauptkommissar leitet das Präventionsteam der Polizeiinspektion. Als Partner der Veranstaltung lässt das Entsorgungsunternehmen Mebra eines ihrer großen Containerfahrzeuge in die Silostraße rollen. „Viele der noch fitten Senioren sind mit dem Fahrrad unterwegs. An einem Beispiel soll gezeigt werden, was es mit dem toten Winkel bei Lkw auf sich hat“, so Polizeihauptkommissar Ulf Tietz.

Rollatoren gehören zum Straßenbild

Dass Brandenburg/Nord mit seinen Bewohnern in die Jahre gekommen ist, zeigen die vielen Rollatoren im Straßenbild. Diese und andere Gehilfen sind für ihre Nutzer unentbehrlich geworden. Doch auch Ganoven haben längst ein Auge auf die Hilfsmittel geworfen. Deshalb bietet die Polizei am Dienstag das Codieren von Rollatoren, Elektromobilen und Fahrrädern an. „Sollte solch ein Gerät nach einem Diebstahl aufgefunden werden, lässt es sich schnell seinem Besitzer zuordnen. Für eine Codierung ist allerdings ein Eigentumsnachweis erforderlich“, erklärt Polizeihauptkommissar Fuchs.

Rund um Fenster und Türen

Mit dabei beim Präventionstag ist auch der ADAC vom Fahrsicherheitszentrum in Linthe. Am Stand des Automobilklubs werden Senioren über das sichere Sitzen im Auto aufgeklärt. Ein Info-Mobil der Polizei steht für alle Fragen rund um Fenster, Türen, Schlösser bereit. Beamte kümmern sich um Besucher, die von Enkeltricks und falschen Polizisten gehört haben.

Sie erläutern, wie sich Betroffene in solchen Fällen verhalten sollen. Beispiele für diese Masche, mit der Ganoven an das Geld von Rentnern kommen wollen, gibt es leider auch aus Brandenburg/Nord. „Die Täter sind redegewandt und nutzen die Gutgläubigkeit alter Menschen aus“, weiß Ulf Tietz vom Präventionsteam.

Dass in Brandenburg/Nord nicht nur Alte wohnen, beweisen Schüler des Brecht-Gymnasiums mit ihrer Anwesenheit. Sie bereiten für ihre Opa- und Oma-Generation Kaffee und Kuchen vor. Eingeladen sind natürlich nicht nur die Senioren aus dem Norden der Stadt. Jeder, der sich für aktuelle Polizeithemen interessiert, ist beim Präventionstag gerne gesehen.

Von Frank Bürstenbinder