Was nun bald wieder erlaubt sein wird

Drei lange Telefonkonferenzen hat Oberbürgermeister Steffen Scheller am Mittwoch bis in den späten Abend begleitet: „Und immer kam in Nuancen etwas anderes heraus“, sagt Scheller Donnerstag. Selbst bei der letzten Schalte mit Ministerpräsident Dietmar Woidke gab es Termine für Öffnungen und Erleichterungen, die von den Infos abwichen, die tags über aus den Ministerien kamen.

„Jetzt warten wir auf die Eindämmungsverordnung des Landes, das Freitag kommt, dann wissen wir genau, was im Detail die Lage im Moment ist“, sagt der Beigeordnete Michael Brandt. Sobald die Rechtsgrundlage des Landes vorliegt, werde die Stadt schnellstmöglich die lokal gültigen Allgemeinverfügungen anpassen.

Scheller : Ein gemeinsamer Erfolg

„Ich begrüße diese stufenweisen Öffnungen ausdrücklich. Die Brandenburger haben mehrheitlich die Einschränkungen sehr diszipliniert befolgt. Wir können deshalb sehr geringe Fallzahlen für unsere Stadt feststellen, die sich zudem deutlich verlangsamt haben. Ein großer und gemeinsamer Erfolg!“, dankt Scheller seinen Bürgern. Doch die Gefahr ist nicht vom Tisch, wenn sich ab Samstag das Leben wieder Richtung Normalität entwickeln soll. Zwar liegen die Fallzahlen in der Stadt deutlich unter der Grenze von wöchentlich 36 Neuinfektionen in der 70.000-Einwohner Stadt, die den nächsten Lockdown zur Folge haben könnten (derzeitiger Stand: 3 Neuinfektionen vom 29. April bis 6. Mai).

Man habe Zeit gewonnen und das Gesundheitssystem und das Klinikum gut vorbereitet. Doch das heiße nicht, dass da keine zweite Welle im Anmarsch sei, wenn Abstandsregelungen und Hygienestandards nicht eingehalten würden. Sicher sei, Großveranstaltungen mit tausenden Gästen oder in engen Räumen werde es auch auf absehbare Zeit nicht geben. Bei Beachtung der Abstandsregeln könnten aber Geschäfte und Einrichtungen für die Bürger öffnen“, so der OB.

Regionale Regelungen denkbar

In einer Videokonferenz der Bundeskanzlerin Angela Merkel mit den Ministerpräsidenten wurde Mittwoch beschlossen, dass die Landesregierungen von nun an auf regionale Entwicklungen eingehen und somit pro Bundesland individuelle Lockerungen oder Beschränkungen festlegen können.

Im Rathaus laufen die Drähte heiß: Wenn Samstag die Spielplätze wieder öffnen, müssen Freitagabend alle Barrieren weggeschafft werden. Die Ordnungsbehörden sind zu instruieren, dass sich dann auch wieder die Mitglieder von zwei Hausständen treffen können und dass große Geschäfte geöffnet werden.

Etwas für das Herz und die Schönheit

Montag dürfen gibt es grünes Licht für die Brandenburger „körpernahe Dienstleistungen“ wie Fußpflege oder Kosmetik wieder. Selbst dann wenn es nur der Schönheit dient und nicht medizinisch bedingt ist. Und dann: Am Freitag, 15. Mai, soll es soweit sein: Restaurants, Cafés und Kneipen können unter Auflagen wieder öffnen. Zu den Auflagen gehören Abstandsregeln, Zugangsbeschränkungen und eingeschränkte Öffnungszeiten.

