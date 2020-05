Aus Wohnung gerettet: Rehkitz Gretchen lebt nun in Pausin

Pausin

Das Schlimmste ist überstanden. Gelegentlich guckt sich Rehkitz Gretchen noch unsicher im großen Garten bei Bärbel Eitner um. Wenn die Unsicherheit zu groß wird, läuft Gretchen zu ihrer Ersatzmutter und bleibt in Beinnähe. „Gretchen hat sich meine Stimme als Mutterstimme gemerkt und kommt zu mir, wenn ich mit ihr spreche“, sagt Eitner.

Von Kindern aus dem Wald geholt

Dem Kitz geht es den Umständen entsprechend gut. Noch bis vorige Woche Donnerstag lebte die gerade geborene Gretchen in einer Wohnung in Brandenburg an der Havel. Kinder hatten sie aus dem Wald mit nach Hause genommen. Eine Nachbarin meldete den Fall der Polizei, die das Rehlein an die Tierrettung Potsdam gab.

Kitz Gretchen fühlt sich bei Bärbel Eitner schon richtig wohl und legt sich in den Garten. Quelle: Vivien Tharun

Rehe lassen sich nicht wieder auswildern

Bärbel Eitner gehört zu einer Reihe von Personen, die für die Tierrettung Wildtiere aufnehmen und aufziehen bis sie ausgewildert werden können. „Rehe lassen sich allerdings nicht wieder auswildern“, sagt Eitner. Daher wird Gretchen erstmal in Hof und Garten leben, bis sie zu den vier erwachsenen Rehen in Eitners Wildgehe kann.

Zu Anfang machte sich die Pausinerin Eitner große Sorgen um das Reh: „Es gibt keine Ersatznahrung für Kitze“, sagt sie. Daher war es nicht klar, wie Gretchen die Fütterungsversuche der Brandenburger Familie überstehen würde. Dort wurde das Kitz mit Milchnahrung für Säuglinge gefüttert.

Falsche Nahrung hat fatale Folgen

„Kitze bekommen von der falschen Nahrung Durchfall und können schnell austrocknen und sterben“, sagt Eitner. Es sei sehr wichtig, das richtige Fettverhältnis in der Milch zu beachten. Gretchen hat sich gut erholt und neben den Milchpausen alle zwei Stunden knabbert sie sogar schon an ihren ersten Kleeblättern.

Wie die passende Milch anzusetzen ist, weiß die ehrenamtliche Tierhelfer aus 42 Jahren Erfahrung mit Rehen. „1978 bekam ich das erste Kitz zur Pflege“, sagt sie. Seitdem käme jedes Jahr eines in Bärbel Eitners Obhut. Wenn es möglich ist, bleibt das ausgewachsene Tier weiter bei Eitner.

Zahme Rehe kommen wieder

Fehlen Kapazitäten, kommen die Rehe in andere Wildgehe. Nur einmal vor elf Jahren hat Eitner in Absprache mit einem örtlichen Jäger versucht, ein Reh auszuwildern. „Der Jäger sagte noch zu mir: ,pass auf, das kommt wieder’ und so war es dann.“ Die Ricke brachte sogar zwei Kitze mit.

Bärbel Eitners ältestes Reh ist diese zehnjährige Ricke. Quelle: Vivien Tharun

Jungtiere, die auf Bärbel Eitners Hof kommen, haben ihr Muttertier durch Autounfälle verloren, oder sind selber krank oder verletzt. Das eines einfach im Wald aufgesammelt wird, kommt glücklicherweise selten vor. Die Ricke lässt meist ihr Kitz in einem Versteck zurück, während sie auf Futtersuche geht.

Kitze liegen viel alleine in Verstecken

Es ist somit durchaus normal, wenn ein Jungtier alleine im Wald liegt. „Wer sich sorgen um ein Kitz macht, das alleine zu sein scheint, kann den Revierförster oder Jäger bitten, später noch einmal an der Stelle nachzusehen“, rät Eitner. Niemals darf ein Kitz angefasst werden „Wenn es nach Mensch riecht, nimmt die Mutter es nicht mehr an“, sagt die Rehretterin.

Manchmal guckt Gretchen sich noch verunsichert im Garten um. Wenn sie größer ist, darf sie zu ihren Artgenossen ins große Gehege. Quelle: Vivien Tharun

Wie genau es in Gretchens Fall war, ist nicht zu sagen. Wahrscheinlich war die Ricke nur auf Nahrungssuche, als die Kinder das Kitz fanden und mitnahmen. „Ich kann verstehen, dass Kinder einem Tier helfen möchten, dass alleine zu sein scheint“, sagt Bärbel Eitner. Was sie nicht verstehen kann ist, wieso die Eltern zustimmten, das Kitz in der Wohnung zu behalten. „Ein Wildtier braucht Auslauf und die Natur. Keine Wohnung.“

Wer ein krankes oder verletztes Wildtier findet, kann dies zum Beispiel bei der örtlichen Polizei oder bei der Tierrettung Potsdam melden. Die Tierrettung sucht für jede Art die entsprechende Pflegeeinrichtung und lässt die Tiere tierärztlich untersuchen. Das Notfalltelefon der Einrichtung ist zu jeder Tageszeit zu erreichen unter: 0151/70 12 12 02. Weiter Informationen gibt es hier: www.tierrettung-potsdam.de.

