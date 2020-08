Brandenburg an der Havel - In Brandenburg an der Havel haben Männer die Frauen bei Löhnen und Gehältern überholt

Ende 2017 hatten Frauen in der Stadt Brandenburg an der Havel höhere Bruttoverdienste als Männer. Das geht aus zahlen der Arbeitsagentur hervor. Inzwischen haben Männer die Nase vorn.