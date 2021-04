Brandenburg/H

“Es wurden keine freien Termine in Ihrer Region gefunden. Bitte probieren Sie es später erneut“. Diese Nachricht prangt in Pink auf der offiziellen Internetseite zur Vergabe von Impfterminen, sobald man versucht einen Termin im Impfzentrum in Brandenburg an der Havel zu buchen. Aber warum gibt es keine Termine mehr?

Im gesamten Land Brandenburg gibt es derzeit einen Impfstoff-Engpass. Das verkündete Innenminister Stübgen (CDU) vor zwei Wochen in einer Sitzung von Gesundheits- und Innenausschuss im Landtag. „Wir werden keine Erstimpfungstermine mehr herausgeben“, sagte er. Der Imfterminstopp an Impfzentren solle vier Wochen andauern. Mit diesem Schritt sollen dringende Zweitimpfungen abgesichert werden.

Keine Erstimpfungstermine mehr im Stahlpalast

Auch im Impfzentrum im Stahlpalast wurde am Mittwoch niemand zum ersten Mal geimpft. In den letzten Tagen wurden noch die, schon vor dem Stopp vereinbarten, Erstimpfungen durchgeführt. Aber langsam kommt der Impfterminstopp an, sagt Andreas Griebel, Chef des DRK-Kreisverbandes Brandenburg an der Havel.

DRK-Chef Andreas Griebel wünscht sich mehr Impfstoff. Quelle: Rüdiger Böhme

Viele Leute fragen ihn in den letzten Tagen nach Impfterminen. „Da gebe ich immer die gleiche Antwort: Sie müssen bei der Impfhotline anrufen oder im Internet schauen“, sagt Griebel. Das Impfzentrum selbst kann keine Termine vereinbaren. Im Moment werden im Stahlpalast 400 bis 500 Menschen am Tag geimpft. „Aber wir könnten 850 Menschen impfen, wenn genug Impfstoff da wäre. Da ist noch Luft nach oben“, sagt Griebel.

Der Impfstoff ist knapp und gleichzeitig gibt es immer mehr Impfwillige. Die Gruppe der Impfberechtigten wurde gerade erst erweitert: Seit Montag können sich auch über Sechzigjährige, Personen mit einem erhöhten Risiko für schwere Covid-19-Krankheitsverläufe, Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren und Lehrer an weiterführenden Schulen impfen lassen.

Hausärzte können noch Erstimpfungen durchführen

„Jetzt können wir uns endlich etwas sicherer fühlen“, sagt Frank Brandt, Schulleiter am von Saldern-Gymnasium. Von der guten Nachricht habe er am Freitag erfahren, seitdem stellt er fast ununterbrochen Arbeitgeberbescheinigung für seine Kollegen aus. Davor durften sich nur Lehrer an Grund- und Förderschulen impfen lassen, Lehrer an weiterführenden Schulen blieben lange außen vor.

„Das konnten wir nicht nachvollziehen. Vor allem weil wir an den weiterführenden Schulen immer Abschlussklassen im Gebäude hatten, auch als die Grundschulen zu waren“, sagt Brandt. Aber das ist jetzt fast vergessen: Am Freitag bekommt Brandt den lang ersehnten Pieks bei seinem Hausarzt.

Hausarzt Mathias Zurke kann noch Erstimpfungen vergeben. Wie viele variiert jedoch nach Verfügbarkeit der Impfstoffe. Quelle: Jaqueline Steiner

Anders als Impfzentren, können Hausärzte im Moment noch Erstimpfungen durchführen. „Astrazeneca ist gar kein Problem. Aber das dürfen wir ja nur an Personen über 60 Jahre verimpfen“, sagt Allgemeinmediziner Mathias Zurke. Seine Praxis am Neustädtischen Markt ist eine von sieben Pilotpraxen in der Stadt, die Anfang April angefangen haben zu impfen.

„Bei Biontech ist es unbeständiger“

„Bei Biontech ist es unbeständiger. Mal bekommen wir 90 Dosen, mal nur 36 Dosen pro Woche“, sagt Zurke. Jeden Donnerstag bekommt der Mediziner Bescheid, wie viele Impfdosen am Montag geliefert werden. Dann fängt sein Team an die Warteliste abzutelefonieren und Termine zu vereinbaren.

Die Impfbereitschaft ist groß. Auf der Warteliste stehen derzeit fast 60 Menschen. Gerade Lehrer hätten in den letzten Tagen oft nach Terminen für Erstimpfungen gefragt. „Ich bin froh, dass endlich alle Lehrer geimpft werden können. Das hätte meiner Meinung nach schon viel früher passieren sollen“, sagt Zurke.

Von Lena Köpsell