In Brandenburg an der Havel soll voraussichtlich der Impfstoff gegen das Sars-CoV-2-Virus vom Hersteller Moderna verabreicht werden, teilt das Gesundheitsministerium in Potsdam mit. „Die geplanten Impfzentren in Brandenburg an der Havel, Eberswalde, Prenz-lau, Luckenwalde und Kyritz will das Land Brandenburg fristgerecht an den Start bringen. Für sie ist der Impfstoff vom Hersteller Moderna vorgesehen.“

Weniger Impfstoff fürs Land

Die am vergangenen Freitag völlig unerwartet bekanntgewordenen Lieferschwierigkeiten beim Impfstoffhersteller Pfizer beträfen auch Brandenburg in erheblichen Maße. So wird Brandenburg in der nächsten Woche 25 Prozent weniger Impfstoff von Biontech/ Pfizer erhalten, als bisher angekündigt. Diese Reduzierung wird bis Mitte Februar nicht kompensiert. So können in den kommenden Wochen weniger Erstimpfungen durchgeführt werden. Über Mitte Februar hinaus gibt es noch keine belastbaren Lieferzusagen der Hersteller. Zudem hat das Bundesgesundheitsministerium die Länder heute Nachmittag über einen aktualisierten Lieferplan des Herstellers Moderna informiert.

„Schwerer Schock“

Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher erklärtin Potsdam: „Diese extrem kurzfristig bekannt gewordene Lieferreduzierung war ein schwerer Schock. Bis Montagabend mussten wir unsere gesamte Planung anhalten. Die jetzt vorliegenden Informationen zum weiteren Lieferzeitplan und Lieferumfang des Biontech/Pfizer-Impfstoffs sind nicht zufriedenstellend. Es gibt noch viele Unklarheiten.“

Vertrauen ist beschädigt

Auch die angepasste Lieferübersicht von Moderna beeinträchtige das Vertrauen in die Zuverlässigkeit bei der Impfstofflieferungen. „Wir wollen möglichst schnell möglichst viele Menschen sicher impfen. Wir können das System aber nicht beliebig schnell hoch- und runterfahren. Das sind komplexe Abläufe, für deren gewissenhafte Vorbereitung und Durchführung wir absolut verlässliche Lieferzusagen benötigen.“

Unterschiede zwischen Seren

Unterschiede zwischen den beiden bislang in Europa zugelassenen Impfstoffe bestehen laut „Ärzteblatt“ in der Impfstoffmenge, die mit 100 Mikrogramm von Moderna höher ist als die 30 Mikrogramm von Biontech/ Pfizer. Das Intervall zwischen den beiden Dosierungen beträgt 30 gegenüber 21 Tagen. Von praktischer Relevanz ist, dass der Moderna-Impfstoff bei minus 12 bis minus 25 Grad Celsius gelagert werden muss, während für den Impfstoff von Biontech/ Pfizer minus 60 bis minus 80 Grad Celsius gefordert werden.

Gleiche Schutzwirkung

Die Schutzwirkung sei bei beiden Impfstoffen ungefähr gleich. Der Biontech/Pfizer-Impfstoff senkt das Erkran­kungsrisiko um 95,0 Prozent. Die Schutzwirkung des Moderna-Serums wird von der Food and Drug Administration (US-amerikanische Lebens- und Arzneimittelbehörde) mit 94,1 Prozent angegeben. Beide Impfstoffe erzielten auch im hohen Alter eine gute Schutzwirkung.

Von André Wirsing