Brandenburg/H

Nicht erst seit der Wahlkampf begonnen hat, ist die E-Mobilität wegen des Klimaschutzes ein großes Thema. Aber jetzt, so kurz vor der Entscheidung, wer unsere kommende Regierung bildet, wird darüber noch viel intensiver diskutiert.

Eine Partei will den Verbrennungsmotor bereits 2030 verbieten, die andere 2038, die nächste gar nicht und dann ist da noch die Partei, für die es Klima gar nicht gibt, sondern nur Wetter.

Erst in Brandenburg an der Havel wieder ein Auto zugelegt

Ich stand letztes Jahr vor der Frage, welches Auto ich mir anschaffen werde. Bei den Überlegungen ist mir bewusst geworden, wie groß im Hinblick auf dieses Thema der Unterschied ist, ob man in einer Mittelstadt wie Brandenburg an der Havel lebt, im Berliner Wedding oder in Hamburg auf St. Pauli. Ich habe erst wieder ein eigenes Auto, seit wir nach Brandenburg gezogen sind, also seit 2019. Davor war ich acht Jahre ohne.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Meinen letzten Wagen in Hamburg, einen VW-Bus, habe ich 2011 verkauft. In dieser Zeit verbrachte ich jeden Sommer segelnd auf See und war monatelang unterwegs. Mir war es damals zu lästig, mir um den monatelang abgestellten Wagen Gedanken zu machen, also trennte ich mich von dem Gefährt.

Als ich den folgenden Winter wieder daheim in Hamburg verbrachte, fand ich großen Gefallen daran, kein Auto mehr zu besitzen. U-Bahn, S-Bahn und Busse sind schnell getaktet, man kommt Tag und Nacht überall und meistens zuverlässig hin.

Mit einem Lastenrad aus Kopenhagen

Da ich damals immer mit dem Boot in Skandinavien unterwegs war, hatte ich mir bereits 2007, also lange, bevor sie modern wurden, ein Christiania-Bike aus Kopenhagen gekauft – so ein Lastenrad mit einer Kiste vorne dran. Mit dieser Kombination kam ich sehr gut klar, sparte einen Haufen Geld und Ärger und fühlte mich ohne Wagen wirklich viel freier. Das Lastenrad habe ich irgendwann wieder verkauft, natürlich nach Berlin in den Prenzlauer Berg.

Auf dem Lande braucht man immer noch Autos mit Verbrennungsmotoren. Quelle: Stephan Boden

Nach meinem Umzug nach Berlin habe ich mich dann sofort bei fast allen Car-Sharing-Unternehmen registriert. In Berlin-Mitte stehen diese Autos überall rum und man nimmt sich einfach eines per App, wenn man es mal braucht.

Mit der App stößt man in Berlin an Grenzen

Allerdings stößt man auch dabei an Grenzen, denn wollte ich zum Beispiel nach Hohenschönhausen im Bezirk Lichtenberg, endete in Weißensee der Geltungsbereich. Obwohl in dem Bezirk knapp 300.000 Menschen wohnen, lohnt es sich für Anbieter wie ShareNow offenbar nicht, dort Autos stehen zu haben. Daher darf man die Mietwagen dort nicht abstellen – die App erlaubt es nicht.

Dennoch wäre ich überhaupt nie mehr auf die Idee gekommen, mir ein Auto zu kaufen. Anja, gebürtige Berlinern, hat mangels Notwendigkeit nicht einmal einen Führerschein. Seit wir hier leben, denkt sie darüber nach, ihn zu machen.

Vor unserem Umzug erstand ich für 700 Euro einen alten Twingo, weil man hier ab und zu mal ein Auto braucht und es ja leider keine Sharing-Cars gibt. Nach der Geburt unseres Sohnes kaufte ich dann aus familiären und beruflichen Gründen im vergangenen Jahr einen preiswerten, neuen Kombi – einen Dacia.

Wenn man so lange in Großstädten gelebt hat, sind Autos reine Nutz-Gegenstände. Mir gefiel daher der Slogan von Dacia sehr gut: „Das Statussymbol für Menschen, die keines brauchen.” Statussymbole und Marken sind mir völlig egal. Das passte.

Durchaus Interesse an einem Elektroauto

Ich dachte vor dem Kauf auch eine Weile über ein Elektroauto nach. Zu gern hätte ich ein solches Auto gekauft, aber es gab zu viele Dinge, die dagegen sprachen. Vor allem die Größe. Mit Kind und auch mit Boot hat man immer viel Zeug zu transportieren und große Elektroautos kosten ein Vermögen.

Dazu fahre ich häufig herum und besuche Häfen im Auftrag des ADAC, brauche also Reichweite. Ein Bekannter von mir hatte eine Weile einen batteriebetriebenen Wagen, kam im Winter damit bei minus 20 Grad aber kaum bis Berlin. Sucht man jedoch eines mit viel Reichweite, liegt man wieder in Preisregionen, die für mich nicht in Frage kommen.

E-Autos sind gut in Berlin oder Hamburg

Würde ich in Berlin oder Hamburg leben, hätte ich sicher – wenn überhaupt – einen kleinen E-Stadtflitzer gekauft. Für längere Strecken, zum Beispiel bei Städtereisen oder gar in den Urlaub, hätte ich eines per App gebucht, denn auch für Langzeitmiete gibt es Sharing-Anbieter. Wahrscheinlich wären wir aber – trotz Familienzuwachs – noch immer ohne Auto.

Als Hamburger oder Berliner würde ich das Ziel 2030 sofort unterschreiben. Hier aber kommen mir da erhebliche Zweifel. Ich vermute, die Verkehrswende wird hier noch eine ganze Weile länger dauern. Lastenräder zu subventionieren, wie die Grünen es vorgeschlagen haben, zahlt nur in Berlin-Mitte ein. Es fährt doch niemand mit dem Lastenrad von der Scholle nach Wust und kauft sich dort im Elektromarkt einen neuen Herd, mal abgesehen von den wirklich schlechten Radwegen und Straßen.

In Brandenburg an der Havel rümpft man die Nase

Dazu kommt, dass mir aufgefallen ist: Autos haben hier einen anderen Stellenwert, sind wichtiger. Berliner oder Hamburger Freunde sagen zum Dacia: „Oh, cool!” In Brandenburg wird da manchmal die Nase gerümpft. Hier fahren viel mehr Premium-Autos rum, als ich das zum Beispiel von St. Pauli kenne.

Davon abgesehen habe ich noch nirgends so viele Wunschkennzeichen gesehen wie hier. Ich kannte das gar nicht. Als ich meinen Wagen neu hatte, fragte mich sofort jemand, was mein Kennzeichen denn bedeuten würde. Ich wusste zunächst gar nicht, was er meinte. Auch das zeigt, dass Autos hier eine andere Wichtigkeit besitzen als in Großstädten.

Höre und lese ich also die Argumente, die in den politischen Diskussionen oftmals fallen, denke ich häufig an die sogenannte Berliner Blase. Da werden Tellerränder häufig kaum überblickt und die Lebensumstände hier bei uns übersehen.

Der Autor Stephan Boden bei der Arbeit an seiner MAZ-Kolumne. Quelle: Stephan Boden

Kein Sharing-Car-Anbieter wird selbst in einer Stadt wie Brandenburg mit über 70.000 Einwohnern aktiv werden. Das ist wirtschaftlich niemals tragbar. Elektroautos kommen für viele Menschen erst mal nicht in Frage, weil die Strecken hier oft länger und entsprechende Autos zu teuer sind. Ja, es werden auch gebrauchte E-Autos auf den Markt kommen, aber jeder weiß, dass die Batterie als Erstes schlapp macht, gleichzeitig aber das teuerste Ersatzteil eines solchen Autos ist. Da sind viele sicher skeptisch.

Ich würde mir wünschen, dass es anders wäre und alle Menschen ein E-Auto kaufen könnten – ohne in finanziell waghalsige Bereiche vorzudringen. Ich kann mir aber beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir dieses Problem in nur neun Jahren lösen können.

Subventionierte Lastenräder für Berlin-Mitte

Höhere Spritpreise indes sind ein falscher Weg und bringt viele, die keine andere Möglichkeit haben, auf die Palme. Es ist auch nicht gerecht, wenn man in Brandenburg an der Zapfsäule den Bewohnern von Berlin-Mitte ihre Lastenräder subventioniert.

In vier, vielleicht fünf Jahren werde ich erneut über ein neues Auto nachdenken. Ich hoffe sehr, dass sich bis dahin vieles verbessert hat und ich ein Elektroauto anschaffen kann. Sollte es diese Kolumne dann noch geben, erfahren Sie davon.

Von Stephan Boden