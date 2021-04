Brandenburg/H

Wer in den Brandenburger Ortsteil Gollwitz fährt, sieht vor dem Ortseingang links und rechts Ackerland. Das wird auf Dauer nicht so bleiben.

Drei Brandenburger Immobilienkaufleute haben die gut vier Hektar große Fläche auf der rechten Straßenseite in der vergangenen Woche gekauft. Aus gutem Grund. Das Areal zwischen Sommerweg, B 1 und Schlossallee ist rechtlich etwas anderes als nur landwirtschaftliche Fläche. Seit mehr als 25 Jahren gilt für das Gebiet „Am Flachsbruch“ ein Bebauungsplan.

Die eigens gegründete Firma IPW Immobilien GmbH & Co KG hat das Bauland erworben. IPW steht für die Anfangsbuchstaben im Namen der drei Gesellschafter. Mirko Irmler, Matthias Philipp und Stefan Wajer, allesamt seit mehreren Jahren auf dem Brandenburger Immobilienmarkt aktiv.

Größte unbebaute Fläche mit Bebauungsplan

Die drei Brandenburger haben sich mit dem Kauf die größte zusammenhängende Freifläche auf Stadtgebiet gesichert, für die ein gültiger Bebauungsplan gilt.

Mirko Irmler bestätigt den Grunderwerb, möchte sich aber mit detaillierten Angaben noch zurückhalten. Das betrifft auch die zeitliche Planung des Vorhabens. Die Zurückhaltung erklärt er mit noch laufenden Abstimmungen mit der Brandenburger Stadtverwaltung.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Allerdings berichtet Irmler, dass ihn und seine Mitstreiter bereits viele Anfragen zu ihrem Bauvorhaben erreicht haben. Auch und gerade aus Gollwitz. Ein Grund, mit der Bebauung länger als nötig zu warten, gibt es also nicht.

Was auf den 15 Flurstücken, die den Besitzer gewechselt haben, dort in den kommenden Jahren grundsätzlich geschehen soll, ist allerdings kein Geheimnis. Denn es ist nachzulesen in den Unterlagen zum Bebauungsplan, der am 15. September 1994 veröffentlicht wurde und damit Rechtskraft erlangte.

Der Plan für die Bebauung Am Flachsbruch in Gollwitz ist seit 1994 rechtsgültig. Quelle: Stadtverwaltung Brandenburg

Von den knapp 4,1 Hektar Fläche sind knapp 3,2 Hektar als Nettobaufläche geplant. 6500 Quadratmetern sollen Straßen zur inneren Erschließung dienen. 2500 Quadratmeter sind öffentliche Grünfläche.

Bis zu 48 Einzelhäuser können auf dem künftigen Baufeld in offener Bauweise entstehen. Die Bebauung soll „dem ländlichen Charakter“ entsprechen. Je Einzelhaus, das aus Erd- und Dachgeschoss besteht, sind maximal zwei Wohnungen vorgesehen. Die Wohnfläche dürfte bei rund 120 bis 130 Quadratmetern liegen.

Die Gollwitzer wissen Bescheid

Der Ortsbeirat von Gollwitz hat die Dorfbewohner bereits über die anstehende Vergrößerung ihres Wohnortes informiert. Immerhin wird Gollwitz perspektivisch um rund ein Drittel seiner Einwohnerzahl wachsen. Lediglich dreiköpfige Haushalte im neuen Wohngebiet vorausgesetzt, hätte der Brandenburger Ortsteil künftig statt 450 Einwohner ungefähr 600.

Die Gollwitzer werden neue Nachbarn bekommen. Quelle: Rüdiger Böhme

Für den Frühsommer planen die Ortsbeiratsmitglieder Nicole Näther (SPD) und Andreas Erlecke (CDU) eine Informationsveranstaltung zu dem Vorhaben, an dem die Investoren und Idealfall Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) teilnehmen.

Schon jetzt lobt Ortsvorsteherin Näther die Stadtverwaltung, weil sie die Investoren auf das bebaubare Gebiet hingewiesen habe. Sie begrüßt eine neue Ansiedlung am Rande des Ortsteils, räumt aber ein, dass einige Beschränkungen und Einschnitte den ein oder anderen Bewohner in direkter Nachbarschaft zukommen könnten.

Kreise schließen sich

Nicole Näther wird die Vergrößerung ihres Heimatortes politisch begleiten. Dieses Wachstum hatte ihr verstorbener Vater vor fast 30 Jahren in die Wege geleitet. Horst Wegerer, genannt Piko, hatte den Bebauungsplan als Bürgermeister von Gollwitz seinerzeit verantwortet.

Und noch ein Kreis schließt sich. Verkäufer und somit vormaliger Eigentümer des Areals ist das Ingenieurbüro, das den Bebauungsplan Anfang der 90-er Jahre erarbeitet hat. Der in Süddeutschland lebende Heinz Arnold erntet nun also Früchte, die er in Brandenburg selbst gesät hat.

Die Ortsvorsteherin freut sich „über neue Gesichter“ im Dorf. Seit der Wende seien viele junge Familien nach Gollwitz gezogen und hätten sich gut in die Dorfgemeinschaft integriert. Nicole Näther: „Wir würden uns wünschen, dass dort keine Siedlung entsteht, in der sich die neuen Gollwitzer ausgrenzen.“

Nicole Näther sieht die Chancen

Die Ortschefin ist Kommunalpolitikerin genug, um die Chancen eines solchen Wachstums für ihren Ortsteil zu erkennen. Zum einen liege das Durchschnittsalter in Gollwitz bei derzeit 47 Jahren, gut ein Drittel der Bevölkerung sei älter als 60 Jahre.

Näther: „Die gesamte Region wird an Einwohnern und Wirtschaftskraft durch Zuzug junger Familien gewinnen.“ Frühzeitig mahnt sie, die Anpassung der Infrastruktur im Auge zu haben. So denkt sie an Einkaufsmöglichkeiten, die mehr bieten als eine Bäckerei, die an zwei Tagen in der Woche öffnet.

Ideen für die Dorfentwicklung

Eine mangelnde Infrastruktur-Entwicklung wie auf der Eigenen Scholle dürfe sich nicht wiederholen. Zur bedarfsgerechten Versorgung im Ort gehört aus Sicht des Ortsbeirats zudem die Kinderbetreuung, die mit der Kita-Schließung 1993 endete.

Schule, verbesserter öffentlicher Nahverkehr und Breitbandanschluss sind für Näther ebenso Stichworte wie und eine eigene Abbiegespur von der B 1 aus Richtung Jeserig und die Verlängerung des Gehweges in der Schlossallee bis zum Ortsausgang.

Von Jürgen Lauterbach