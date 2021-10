Butzow

Mit so viel Geld hatte niemand gerechnet. Doch weil ein Dorfgemeinschaftshaus Mobiliar braucht, griffen die Butzower tief in ihre Spendierhosen. Rund 3200 Euro kamen nach einem Aufruf des Vereins „Butzower Dorfkern“ zusammen, um den großen Saal des Hauses mit Stühlen und Tischen auszustatten. Zu den zahlreichen Stuhlpaten gehören Thomas und Simone Mohr, die die Kosten für gleich vier der mit knallroten Sitzpolstern ausgestatteten Stühle samt Tisch übernahmen. Dafür überreichte Vereinsvorsitzender Bernhard Weise am Wochenende bei der feierlichen Eröffnungsveranstaltung Stifterurkunden an alle Teilnehmer. Doch damit nicht genug: Als besondere Ehrung ist unter jedem Stuhl der Name der Spender, darunter nicht wenige Familien, zu finden.

Über eine Rampe ist der Eingang zum Butzower Dorfgemeinschaftshaus barrierefrei zu erreichen. An der Rückfront des einstigen Schulgebäudes wurde eine Terrasse mit Blick auf den Festplatz und die Kirche angebaut. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nach rund zweijährigen Vorbereitungs- und Umbauarbeiten ist das 1910 als Dorfschule errichtete Gebäude in Butzows Mitte wieder einmal einem neuem Zweck übergeben worden. Wie schon im benachbarten Gortz steht die Alte Schule künftig als Dorfgemeinschaftshaus im Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Wo einmal Generationen von Butzowern schreiben und rechnen lernten, können sie sich jetzt zu geselligen Feiern und Veranstaltungen treffen. Den Anfang machten Beetzseeheide-Bürgermeister Dirk Lange (Akkordeon) und Marcel Neie (Gitarre) von der Ketzürer Band „Bückse Brause“ mit einer musikalischen Einlage.

Verwaltungssitz für das Amt Beetzsee

Das ortsbildprägende Haus, das jetzt eine hellblaue Fassade bekommen hat, sah schon viele Nutzer kommen und gehen. Die einstige Schule war auch Kindergarten, Gemeindeschwesternstation, Bibliothek und Poststelle. In den 1990er-Jahren diente sie dem neu gegründeten Amt Beetzsee als Verwaltungssitz. Nach einiger Zeit des Leerstands etablierte sich ein Dorftreff, der jedoch mit den hundert Jahre alten Grundrissen an seine Grenzen kam.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Straßenfront des in einem hellen Blauton gestrichenen Dorfgemeinschaftshauses. An der Fassade erinnert die Jahreszahl 1910 an die Erbauungszeit. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Maximal 25 Personen passten in einen Raum. Wir wollten dagegen einen multifunktionalen Raum mit deutlich mehr Platz“, erinnerte Vereinsvorsitzender Weise an die Anfänge der Umbaupläne, die schließlich unter Leitung von Bauingenieurin Ulrike Kämmerer vom Ingenieurbüro Fischer verwirklicht wurden. Rund 400 000 Euro wurden in die Modernisierung investiert. Geld gab es aus mehreren Fördertöpfen und aus Eigenmitteln der Gemeinde Beetzsee und des Vereins „Butzower Dorfkern“.

Blick in den großen Saal des Butzower Dorfgemeinschaftshauses, der rund 70 Personen Platz bietet. Mit einer Falttür lassen sich zwei kleinere Räume herstellen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Das Erdgeschoss ist nicht mehr wiederzuerkennen. Im Mittelpunkt lädt ein großer Multifunktionsraum für rund 70 Personen zu Versammlungen, Vorträgen und Veranstaltungen ein. Der saalartige Raum mit seinen bodentiefen Fenstern zur Hofseite kann durch eine Falttür geteilt werden. Über der Tür wurde eine großer Stahlträger eingezogen, der die Last der Decke aufnimmt. Die Wände sind in einem zarten Beige gehalten, die weiß gestrichene Seite zum Giebel kann die Aufgabe einer Leinwand übernehmen. Tische und Stühle stehen auf einem sandfarbenen Kunststoffboden. Dem großen Veranstaltungsraum schließt sich eine neu eingerichtete Küche an. Komplett umgekrempelt wurden auch die Sanitäranlagen. Wo die Garderobe war, befindet sich jetzt die Herrentoilette. Gegenüber wurde ein behindertengerechtes WC eingebaut.

Barrierefrei in den Butzower Dorftreff

„Eigentlich sollte die offizielle Inbetriebnahme schon früher erfolgen, doch coronabedingt haben wir zunächst darauf verzichtet“, berichtet Bürgermeister Lange. So sind inzwischen auch die Außenanlagen fertiggestellt. Die Auffahrt zum Festplatz wurde neu gepflastert. Über eine Rampe ist der Eingang zur Begegnungsstätte jetzt barrierefrei zu erreichen. An die Rückfront des Hauses wurde eine große Terrasse mit Blick auf Kirche und Hof angebaut. Nach der Rettung der benachbarten Kirche mit rund 500 000 Euro Investitionskosten hat der Verein „Butzower Dorfkern“ mit der Alten Schule als Dorfgemeinschaftshaus ein zweites Mammutprojekt erfolgreich realisiert.

Dirk Lange (l.) und Marcel Neie sorgten bei der Feierstunde für die musikalische Unterhaltung. Quelle: Frank Bürstenbinder

Nach Butzow verfügen jetzt fast alle Dörfer im Amt Beetzsee über eine kommunale Begegnungsstätte. In Brielow steht ebenfalls die ehemalige Dorfschule kurz vor ihrer Fertigstellung. Für Radewege gibt es Neubaupläne als Ersatz für den bisherigen Beetzseetreff. In Fohrde beginnt im nächsten Jahr der Bau eines Bürgerhauses in der Tieckower Straße.

Von Frank Bürstenbinder