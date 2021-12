Damsdorf

Ist denn schon Weihnachten? In Damsdorf gab es für Kinder und Erwachsene am Sonnabend einen Vorgeschmack auf die Feiertage. In einer langen Kolonne rollten zwölf festlich geschmückte Fahrzeuge durch das Dorf. Von Anhängern und aus Fahrerhäusern winkten kleine und große Weihnachtsmänner. Geschenktüten mit Süßigkeiten und Obst wurden an die jüngsten Zuschauer verteilt, die dem spektakulären Aufzug einen begeisterten Empfang bereiteten. Die Damsdorfer Weihnachtsmannparade erlebte ihre zweite Auflage.

Drei Generationen auf einem Wagen: die Familien Hamisoglu, Böehlke und Witte. Quelle: Frank Bürstenbinder

An der Spitze und am Ende des Zuges sicherten Einsatzfahrzeuge der Damsdorfer Feuerwehr den Umzug. Mit dabei große Traktoren vom Landwirtschaftsbetrieb Wessels. Auf dem Anhänger hatten Mädchen und Jungen aus der Kita Platz genommen. An der wartenden Menge rollte auch Fred Neute dabei. Aus Spaß an der Freude hatte er seinen roten Rasentraktor aus der Garage geholt. Nicht ohne Stolz präsentierte Andreas Lehmann aus Neu Bochow seinen liebevoll restaurierten ZT 300. Der Traktor aus DDR-Produktion tut noch heute auf dem Hof seinen Dienst. Ebenfalls von einem Schlepper ließen sich drei Generationen der Familien Hamisoglu, Böehlke und Witte durch die Damsdorfer Straßen ziehen.

Weihnachtsmänner müssen nicht immer rote Kostüme tragen. In ihren Hausfarben Blau und Weiß zeigten sich die jungen Damsdorfer Fußballer und ihre Trainer Benjamin Magasch und André Demrick auf dem Anhänger ihres von Matthias Klein zur Verfügung gestellten Vereinsfahrzeuges. „Wir sind gerne dabei, um mit den Kindern gute Laune zu verbreiten“, sind sich die beiden Nachwuchstrainer einig. Unter die Teilnehmer im zünftigen Weihnachtsmannkostüm mischten sich auch Kloster Lehnins Bürgermeister Uwe Brückner sowie die Ortsvorsteher von Damsdorf und Göhlsdorf Kevin Bolz und Silvana Schille.

Die Damsdorfer Landfrauen bei der Weihnachtsmannparade. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Die Weihnachtsmannparade wurde im vergangenen Jahr eingeführt, weil wir wegen Corona kein Dorffest feiern konnten. 2021 wiederholt sich die Situation. Schön, dass so viele Damsdorfer und Gäste aus Nachbardörfern mitmachen“, sagte Bolz der MAZ. Nach dem Aufruf des Ortsbeirats spannte sich erneut der Kultur- und Heimatverein vor die Organisation. Allein für die Kinder mussten 250 Geschenktüten gepackt werden. Der Inhalt wurde über die Kulturfördermittel für den Ortsteil finanziert. Der Fruchthof Kaiser spendete Äpfel.

Schnelltest vor der Parade

Am Thema Corona kam der Aufzug auch in diesem Jahr nicht vorbei. Feuerwehrmann Christian Mendel, der in Groß Kreutz eine Teststation betreibt, führte bei allen erwachsenen Teilnehmern der Parade einen Schnelltest durch.

Von Frank Bürstenbinder