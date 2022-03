In Dretzen muss das Windrad durch ein Nadelöhr

Dretzen

Kann das gut gehen? Es geht gut. Profis einer Schwerlastfirma bugsieren ein 68 Meter langes Rotorblatt durch das Dretzener Nadelöhr. Wo die Dorfstraße nach rechts einen Knick macht, schwenkt der Mann auf dem Steuerwagen per Joystick den Flügel in einem Winkel von über 60 Grad in die Höhe.

Sanft schwebt das überlange Bauteil über einen Dachfirst bis die Geradeausfahrt weitergeht. An der Feuerwehr und am Friedhof vorbei zu einem geschotterten Weg, der zum bereits 2005 angelegten Windpark am Ortsrand führt. Drei zusätzliche Anlagen werden in diesen Tagen errichtet. Die Verdichtung befindet sich hart an der Grenze zum Truppenübungsplatz Altengrabow.

Ein Rotorblatt ist auf dem Weg durch Dretzen zum Windpark am Ortsrand. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die Zentimeterarbeit in Dretzen ist aus technischer Sicht eine Meisterleistung. Dabei hilft den Transporteuren kein überlanger Tieflader wie auf der Autobahn. Die Ortslage des 300-Einwohner-Dorfes wäre damit nicht zu nehmen. Ein Spezialfahrzeug muss her.

Für schwierige Fälle bedienen sich die Experten eines selbstfahrenden Plattformwagens mit einem Rotorblattadapter, mit dem sich ein Flügel schwenken und sogar um die eigene Achse drehen lässt. Eine Schnellwechselplatte nimmt das per Kran eingesetzte Rotorblatt auf, wo es mit Bolzen befestigt wird.

Der Transport mit einem Rotorblatt macht sich auf den Weg durch Dretzen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Mit drei weiteren Windmühlen vom dänischen Typ Vesta V 136 wird der bestehende Windpark Dretzen noch einmal aufgerüstet. Jede Anlage hat eine Leistung von 4,2 Megawatt. Zur Erinnerung: Die vor 17 Jahren errichteten Windräder mit Stahlgittermasten bringen es nur auf je 1,5 Megawatt.

Mit einem zweiten Bauabschnitt wurde der Windpark Jahre später um drei weitere Anlagen erweitert. „Die Genehmigung für die aktuelle Erweiterung liegt schon seit einigen Jahren vor. Jetzt wird die Planung realisiert“, bestätigte Mirko Hannemann von der Notus energy Construction aus Potsdam der MAZ auf Nachfrage.

Eine Turmsektion wird angeliefert. Quelle: Frank Bürstenbinder

Das Unternehmen betreut als Generalübernehmer die Bauarbeiten für die beiden Betreiber des Windparks. Die Mehrzahl der Windräder, darunter die zehn Altanlagen, gehören zu einem dänischen Konsortium, der Rest befindet sich im Eigentum einer Notus Tochter.

2004/05 wehrte sich in Dretzen eine Bürgerinitiative gegen den Aufbau des Windparks. Vom damaligen Widerstand ist inzwischen nichts mehr zu spüren.

Allerdings gibt es Unmut über die mangelnde Kommunikation im Zusammenhang mit der aktuellen Erweiterung.

Unmut über Verkehr in Dretzen

Es gab Klagen über das ungewöhnlich hohe Verkehrsaufkommen. Betontransporte und Baufahrzeuge rollten unablässig. Straßen und Wege wurden mit Stahlplatten verbreitert. Vor dem Ortseingang wurde ein Umladeplatz angelegt. Notus reagierte vor wenigen Tagen mit einem Anwohnerbrief.

„Wir bemühen uns die Einschränkungen auf ein Minimum zu begrenzen“, heißt es unter anderem in dem an alle Haushalte verteilten Schreiben. Dazu gehört ein beigelegter Terminplan. Wenn alles gut läuft, werden Ende März die letzten Turmsektionen samt Gondel und Getriebe errichtet und Anfang April die letzten Rotorblätter an eine Nabe montiert.

Das Verfahren der Rotorblätter für die drei Anlagen vom Umladeplatz zum Windpark findet noch die gesamte laufende Woche statt.

Von Frank Bürstenbinder