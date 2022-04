In Hammerdamm bei Golzow baut Stefan Zangen Wohnungen aus Eisen

Golzow

Wo die ausgedehnte Niederung des Freien Havelbruchs beginnt, existiert einer der wohl ungewöhnlichsten Wohnplätze der Mark – das ehemalige Vorwerk Hammerdamm. Die Gemäuer für Mensch und Tier, so wie sie vor über 200 Jahren als Wohngebäude und Stallungen errichtet wurden, sehen anders aus als im nahen Golzow. Es gibt auf dem U-förmigen Gutshof keine verputzten Fassaden oder Mauern aus gebrannten Klinkern. Verbaut wurde, was die Rochowschen Bauherren an Ort und Stelle vorfanden. Und das waren Gesteinsbrocken aus Raseneisenstein. Ein Bodenschatz, der in Hammerdamm verhüttet wurde – und nebenbei als Baumaterial diente.

Geschnitzes Hinweisschild zum Vorwerk an der Straße von Golzow nach Lucksfleiß Quelle: Heiko Hesse

Ein Mann, der familiär eng mit Hammerdamm verbunden ist, will jetzt eine Menge Geld in die Hand nehmen. Nach vierjähriger Vorbereitung kann sich Stefan Zangen (76) endlich über die Baugenehmigung freuen.

Der in Berlin lebende Senior will eine große und in seinem Besitz befindliche Scheune zu Mietwohnungen umbauen. Neun Quartiere finden wie in einem langen Reihenhaus unter einem Dach Platz. „Die ersten Arbeiten beginnen in diesen Tagen. Jede Wohnung wird etwa 110 Quadratmeter groß. Nur durch eine nachhaltige Nutzung lässt sich die leerstehende Scheune erhalten“, kündigte Zangen gegenüber der MAZ an.

Zwischen Golzow und Lucksfleiß

In Hammerdamm gibt es kein Öl und kein Gas. Als Heizung kommt eine Wärmepumpe samt Tiefenbohrung in Frage. Überhaupt war es ein steiniger Weg bis zur Baugenehmigung. Das gesamte Ensemble befindet sich im Außenbereich zwischen Golzow und Lucksfleiß. Selbstverständlich hat der Denkmalschutz bei dem Projekt ein gehöriges Wörtchen mitzureden. An der dunkelbraunen Fassade aus Raseneisenstein, die durch einige Klinkerverzierungen um Fenster- und Toröffnungen unterbrochen wird, muss alles bleiben wie es ist. „Der Innenausbau ist anspruchsvoll, aber machbar“, weiß der ehemalige Bauunternehmer. Jeder Wohnung wird sich eine Terrasse und ein Gartenstück anschließen.

Der sanierte Jagdsitz, in dem Stefan Zangen die Wochenenden verbringt. Quelle: Heiko Hesse

Eine der wichtigsten Auflagen der Behörden hat Zangen gerade erfüllt. In Nachbarschaft zur künftigen Baustelle musste er einen Feuerlöschbrunnen bohren lassen. Der Investor selbst verbringt seine Wochenenden schon seit einigen Jahren in Hammerdamm.

Rohstoff und Baumaterial Wie der Name schon sagt, zeichnet sich Raseneisenstein oder Raseneisenerz durch einen hohen Eisengehalt aus. Dahinter stecken verfestigte Sedimente aus Sand, Ton oder Schluff, die bis zu einem halben Meter mächtig sein können. Durch Verhüttung eignet sich das Material zur Gewinnung von schmiedbarem Eisen. Das geschah schon zur Zeit der Kelten und Germanen in Rennöfen. Raseneisenstein kommt insbesondere in feuchten und sumpfigen Niederungsgebieten vor. Dazu zählte auch das Freie Havelbruch. Die Entstehung von Raseneisenstein erstreckt sich teilweise unter dem Einfluss von Mikroorganismen über hunderte bis tausende Jahre. Regionale Raseneisensteinvorkommen dienten in Deutschland auch als Erzersatz. Als Baumaterial ist Raseneisenstein ähnlich wie Sandstein gut zu bearbeiten. Das Vorwerk Hammerdamm ist nur ein Beispiel für den Bau von Mauern, Fundamenten und Gebäuden. Im brandenburgischen Dahme besteht der größte Teil der Stadtmauer aus Raseneisenstein. In mecklenburgischen Gemeinde Grebs -Niendorf sind zahlreiche alte Häuser und Kirchen aus dem Material errichtet.

Gleich gegenüber der Scheune hat er den Gebäudeabschnitt, den sein Großvater Wilhelm nach 1937 zum Wochenendsitz ausbauen ließ, für rund eine halbe Million Euro sanieren lassen. „Hammerdamm ist für mich der perfekte Ausgleich zum Berliner Großstadtleben“, schwärmt der gebürtige Düsseldorfer, der bis heute in Aufsichtsräten mehrerer florierender Maschinenbau-Unternehmen sitzt.

Das ehemalige Vorwerk Hammerdamm ist ein U-förmiger Gutshof und Wohnplatz für mehrere Familien. Die Entstehung dieser Gebäude geht bis auf das Jahr 1771 zurück. Quelle: Frank Bürstenbinder

Wie die Familie Zangen zu Hammerdamm kam, ist schnell erzählt. Wilhelm Zangen (1891-1971), Chef des Industrie-Giganten Mannesmann, hatte das Vorwerk Hammerdamm mit Land und Forst 1937 erworben. Als einer der wichtigsten Männer in der deutschen Wirtschaft hatte Zangen regelmäßig in Berlin zu tun. Hammerdamm war sein Wochenend- und Jagdsitz. Er ließ eine Hälfte der beiden Scheunen für Wohnzwecke herrichten. 1944 war er das letzte Mal dort. Nach dem Krieg wurde Zangen enteignet. Enkel Stefan, der mütterlicherseits sächsische Wurzeln hat, kaufte nach der Wende einen Teil des großväterlichen Besitzes und hat inzwischen den Wohnbereich komplett saniert.

Von Frank Bürstenbinder