Aus ungeklärter Ursache haben in der Nacht zu Montag mehrere Mülltonnen in Hohenstücken gebrannt. Zeugen hatte um 2.10 Uhr die Polizei gerufen, weil eine gelbe Tonne in der Max-Herm-Straße brennen würde.

Das Feuer habe anschließend auf weitere Mülltonnen übergegriffen, berichtet die Polizei. Feuerwehrleute löschten den Brand. Sie konnten jedoch nicht verhindern, dass drei Tonnen zerstört wurden und eine weitere Tonne Schäden aufweist.

Auch die Überdachung des Müllplatzes wurde in Mitleidenschaft gezogen. Menschen waren laut Polizei nicht gefährdet.

Die Polizei hat keine möglichen Brandstifter festgestellt. Sie sicherte Spuren und eine erstattete Anzeige wegen Sachbeschädigung durch Feuer.

