In Kloster Lehnin soll es wieder eine Schulküche geben

Kloster Lehnin

Schulküchen: Nach der Wende wurden die meisten Einrichtungen abgewickelt, das Personal entlassen, externe Anbieter übernahmen die Belieferung von Kitas und Schulen. Die Qualität weit entfernter Großküchen löste oft keinen Jubel aus. Wenn es nach der Fraktion SPD, Baumfreunde, Die Linke in der Kloster Lehniner Gemeindevertretung geht, sollte die Essensversorgung für Kinder wieder in die Kommune zurückgeholt werden. Das geht aus einem Antrag hervor, den die Fraktion sowohl an Bürgermeister Uwe Brückner als auch an den Vorsitzenden der Gemeindevertretung, Udo Wernitz, gerichtet hat.

Abstimmung im September

Schon auf der nächsten Sitzung der Gemeindevertreter am 21. September soll über den Antrag abgestimmt werden. Konkret soll der Bürgermeister die Errichtung einer Küche für die Gemeinschaftsverpflegung in die Wege leiten. Auch für einen möglichen Standort hat Fraktionschef und Lehnins Ortsvorsteher Frank Niewar eine Idee – die Küche der ehemaligen Damsdorfer Kaserne. „Wir schlagen vor, diese instand zu setzen und für die kommunale Gemeinschaftsverpflegung zu nutzen“, heißt es in dem Antrag. Wenn das Essen schmeckt, sieht die Fraktion eine gewaltige Nachfrage. Nach ihren Berechnungen gibt es in Kloster Lehnin rund 1500 potenzielle Esser in Schulen und Kitas. „Dabei sind ältere Menschen noch nicht berücksichtigt“, so Niewar.

CDU würde mitgehen

Dagegen wird die jetzige Qualität des Schulessens in Kloster Lehnin durch Fremdanbieter immer wieder kritisiert. Nur 50 Prozent der Schulkinder würden am Essen teilnehmen, heißt in dem Antrag. Wie am Ende ein Betreiber-Konzept aussehen kann, bleibt offen. Die Räume könnten durch kommunale Küchenkräfte oder nach Groß Kreutzer Vorbild von einem Fremdbetrieb bewirtschaftet werden. Letzteres wäre auch für den CDU-Fraktionschef Harry Grunert tragbar: „Ich habe dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung schon vor eineinhalb Jahren einen Besuch in der Schulküche von Groß Kreutz (Havel) empfohlen. Doch es ist nichts passiert. Die Bewirtschaftung durch eine Fremdfirma wäre ein gangbarer Weg, um vor Ort zu einer Qualitätsverbesserung beim Schulessen zu kommen“, so Grunert.

Von Frank Bürstenbinder