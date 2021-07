Altbensdorf

Liegestühle und Pavillons laden im Grünen zur Pause ein. Im Streichelzoo tummeln sich Kaninchen, Schafe, Ziegen und Hängebauchschweine. Unterm Dach des Wohnhauses kann man jetzt Ferien machen. Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für ein Café, das am 17. Juli eröffnet wird. Jeden Tag gibt es kleine Fortschritte auf dem Bensdorfer Mühlengelände, das Dorothea und Bastian Müller vor einem Jahr von Müllermeister Bernd Xenodochius übernommen haben. Backschrot und Vollkornmehl werden in Altbensdorf zwar nicht mehr hergestellt, doch das Leben auf dem weitläufigen Grundstück geht weiter.

Dieser eigens angefertigte Bauwagen wird zum Herz des neuen Cafés. Verkauft wird aus dem Fenster heraus. Quelle: Frank Bürstenbinder

„Ich liebe es, Gastgeberin zu sein. Dafür bin ich gerne 50 oder 60 Stunden auf den Beinen“, sagt Dorothea Müller. Die gebürtige Brandenburgerin kommt aus der Gastronomie und erfüllt sich mit der außergewöhnlichen Mühlen-Immobilie einen Traum. Weil die Umnutzung eines alten Speichergebäudes zu einem Antik-Café einen langen Atem in Anspruch nimmt, geht es am 17. Juli zunächst mit einem eigens in Luckau angefertigten Bauwagen los.

Die Bensdorfer Mühle blüht auf. Ab dem 17. Juli werden Gäste im Bauwagen-Café empfangen. Quelle: Frank Bürstenbinder

Zu dessen Inventar gehört alles, was man zum Kochen und Backen braucht. Am besten mit frischen Produkten aus der Region. Kuchen, Aufläufe und Snackplatten sollen zum Beispiel in der mobilen Küche entstehen. Verkauft wird aus dem Fenster heraus. Denkbar ist auch ein Einsatz auf Märkten und Volksfesten.

Der Mühlenpark bietet reichlich Auslauf für Familien mit Kindern. Quelle: Frank Bürstenbinder

Für Tische und Bänke ist auf dem Mühlenhof schon jetzt gesorgt. Wer sich lieber auf die Wiese zurückziehen will, greift einfach zur Picknickdecke. „Familien sollen den Ort für sich entdecken und entspannt eine Auszeit genießen“, wünscht sich Dorothea Müller, für die das Leben auf dem Mühlenhof inzwischen zu einem Vollzeitjob geworden ist, während Ehemann Bastian als Wirtschaftspsychologe im Homeoffice arbeitet. Bereut hätten sie den Kauf nicht. „Im Gegenteil, wir sind hier mit unseren drei Kindern sehr glücklich. Wir waren nie blauäugig, denn mit der Umgestaltung einer früher gewerblich genutzten Immobilie liegt ein Lebenswerk vor uns“, ist sich das Paar einig.

Urlaub unterm Dach: Die gemütliche Zwei-Zimmer-Ferienwohnung im Wohnhaus der Mühle ist fertig. Quelle: Frank Bürstenbinder

Allein sind die Müllers inzwischen auch nicht mehr. Wie von Anfang an geplant, ist aus dem zum Mühlenbetrieb gehörenden Wohnhaus in der Lindenstraße ein Zuhause für mehrere Generationen geworden. Dorotheas Eltern Irmgard Maria und Volker Markusch sind den Kindern nach Altbensdorf gefolgt. Während Ruheständler Volker Markusch das weitläufige Außengelände in Schuss hält, betreibt seine Ehefrau als Heilpraktikerin und Hypnosetherapeutin eine eigene Praxis.

Aus alten Mühlenteilen wurden Hochbeete für den Hof. Quelle: Frank Bürstenbinder

Unterm Dach entstand aus einer ehemaligen Mietwohnung ein gemütliches Zwei-Zimmer-Ferienquartier, dessen Küche mit allem ausgestattet ist, was Selbstversorger brauchen. „Wir waren kaum mit dem Einrichten fertig, da gab es schon die ersten Anfragen. Für die nächsten Wochen sind wir ausgebucht“, freut sich Dorothea Müller.

Verrückte Ideen gesucht: Aus dem über 30 Meter hohen Getreide-Silo könnte ein Kletterturm werden. Quelle: Frank Bürstenbinder

Die nächsten Pläne der Besitzer gehen schon über Café und Ferienwohnung hinaus. So soll ein Lehmbackofen entstehen. Außerdem können die alten Toilettenanlagen auf dem Hof saniert und barrierefrei gestaltet werden. Die Lokale Aktionsgruppe Fläming-Havel gab grünes Licht für eine Förderung aus dem EU-Topf zur Entwicklung des ländlichen Raums. Langwieriger wird die Nachnutzung ehemaliger Betriebsgebäude. Eine harte Nuss ist die schiere Größe des 32 Meter hohen Getreidespeichers, der in seinen Maßen von zwölf mal zwölf Metern zu einer Trutzburg gehören könnte. Dennoch gibt es eine erste Idee für das Altbensdorfer Wahrzeichen. „Denkbar wäre eine Partnerschaft mit einem Anbieter für Klettertouren, um aus einem Giebel eine Outdoor-Kletterwand zu machen“, meint Dorothea Müller. Doch jetzt hat erst einmal das eigene Café Vorrang.

Von Frank Bürstenbinder