Radewege

Was für ein Schweinchen: Es ist klein, schnuckelig und mit einem Besen bewaffnet. „Das ist ein Sau-Bär“, sagt Christian König und entfaltet ein breites Grinsen in seinem Gesicht. Wer Königs Reich in Radewege betritt, steht in einem Tiergarten voller eigenartigen Geschöpfe. Was die biblische Schöpfungsgeschichte nicht kennt und Darwin mit seiner Evolutionstheorie nie hätte begründen können, sitzt und steht in dieser Dachgeschosswohnung – und ist aus Filz.

Zur Galerie In Königs Reich sind Kreaturen aus der ganzen Welt zu Hause. Was sie eint: Sie sind aus Filz, haben meistens Zähne und einen gemeinsamen Vater.

Christian König (50) ist Filzkünstler, der immer neue Kreaturen erschafft. Passend zum Herbst hat er das Kür-Biest in die Welt entlassen. Aus einem Kürbis wächst ein Kopf mit Stielaugen hervor. Wer es nicht glaubt, geht in Brandenburg an der Havel in der Hauptstraße und blickt ins Schaufenster von Sebastian Mohnke, dem Dekotypen. Königs Filz-Figur gehört jedoch nicht zur Dekoration, sie ist käuflich.

Was die Figur kostet? Das soll hier mal keine Rolle spielen. Christian König ist Künstler, und Künstler fragt man nicht nach Preisen. Wenn jemandem das Werk gefällt, spielt der Kaufpreis eine untergeordnete Rolle. Deshalb handelt König auch nicht und ärgert sich, wenn er auf Märkten erlebt, wie sich andere Künstler von Interessenten kleinkriegen und runterhandeln lassen.

Auf dem Bügeltisch steht ein Bügel-Fisch. Quelle: Heiko Hesse

Manchmal ist es mit ihm wie bei Gustav mit der Hupe. Der Junge in Kästners „Emil und Detektive“ besaß eine Hupe und kaufte sich später das passende Motorrad dazu. Christian König entdeckt irgendwo eine uraltes Bügeleisen, hat eine Idee, kauft dem Trödler das olle Ding ab und filzt Zuhause los. „Einen Bügeltisch hat jeder, aber einen Bügel-Fisch habe nur ich.“ Zumindest so lange, bis sich ein Käufer findet.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geboren und aufgewachsen ist Christian König in Berlin. Nach der Schule wurde er Augenoptiker, ging in dem Beruf auf, führte lange Zeit eine Filiale eines Optikermeisters – und hatte eigentlich den Plan, eines Tages als Partner in den Betrieb einzusteigen und das Geschäft zu übernehmen. Soweit die Theorie. Das Leben grätschte ihm brutal zwischen die Beine und brachte ihn zu Fall.

Stress und Burnout sorgten für einen Bruch

Stress, Burnout, alles brach zusammen, nichts ging mehr. In der Reha leuchtete dann ein Licht auf: „Mir hat die Kunsttherapie gut gefallen und geholfen“, sagt Christian König. Dort hat er auch das Filzen gelernt und für sich entdeckt. Die Fingerfertigkeit eines Optikers kam ihm dabei wunderbar zupass.

Das ist inzwischen acht Jahre her. Weil es kein Zurück ins alte Berufsleben gab, machte Christian König seine neue Leidenschaft zum Job – und merkte, dass es funktioniert. Er kann seine Kreationen auf Märkten verkaufen, hat Stammkunden und gibt Kurse.

Erste Erfahrungen als Kunsttherapeut in Berlin

In Berlin sammelte er unter anderem Erfahrungen als Kunsttherapeut in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. „Ich hatte einen guten Draht zu den Mädchen und Jungen.“ Er gab etwas von dem zurück, was er in seiner Therapie bekommen hat. Dazu gehört, den Gedanken freien Lauf und sich überraschen zu lassen, was sie mitbringen, wenn die Gedanken in den Kopf wieder zurückkehren.

Ein Klokodil zum Beispiel oder ein Ein-Auge-Frosch. Klingt nach Keinohrhasen. „Daher kommt auch die Inspiration“, sagt Christian König. „Wenn ich auf Märkten auf diesen Frosch angesprochen werde, erzähle ich, dass Til Schweiger bei mir den Ein-Auge-Frosch für seinen nächsten Film bestellt.“ Wer kauft ihm diese Geschichte ab? „Gucken die Leute dann schräg, erzähle ich weiter, dass Schweiger davon nur noch nichts weiß.“

Der Ein-Auge-Frosch ist Christian Königs Antwort auf Til Schweigers Keinohrhasen. Quelle: Heiko Hesse

Der Filzkünstler entfaltet ein Lächeln in seinem freundlichen Gesicht. So einem kauft man einfach alles ab, weil die Geschichten schön sind und er sie gut erzählen kann.

Dass er selbst einer Geschichte auf dem Leim gegangen ist, juckt ihn nicht. Im Gegenteil: Es hat ihn inspiriert, dass ihn Bayern einmal hochgenommen haben. „Ich kannte den Wolpertinger bis dahin nicht“, schwört er. Bei einem Urlaub in Bayern nahm den Eingeborenen ab, dass diese ausgestopfte Kreatur aus Eichhörnchen mit Entenschnabel ein real existierendes Lebewesen war.

So fängt man einen Wolpertinger Wolpertinger gelten manchem Bürger als Fantasiegeschöpf. Nicht so Christian König, denn er weiß sogar, wie man ihn fängt. Hier sein Bericht: Der Wolpertinger ist ein ganz bizarres und wundersames Geschöpf. Bisher waren zu seiner Herkunft nur die abgelegensten bayerischen Wälder bekannt. Hier lebt das scheue Raubtier und ernährt sich von kleineren Tieren aber auch von Kräutern und Wurzeln. Seine Leibspeise sind jedoch preußische Weichschädel. Wolpertinger können ausschließlich von jungen, gutaussehenden Frauen gesichtet werden, wenn diese sich in der Abenddämmerung bei Vollmond der Begleitung eines recht zünftigen Mannsbilds anvertrauen, welches die richtigen Stellen an abgelegenen Waldrändern kennt. Gelingt es aus dem Hinterhalt, dem Wolpertinger Salz auf den Schwanz zu streuen, so kann er mit Hilfe eines Sacks, eines Stocks, einer Kerze und eines Spatens gefangen werden. Dabei wird der Sack von dem Stock offengehalten und die Kerze vor die Öffnung gestellt. Wird der Wolpertinger nun vom Kerzenlicht angelockt, kann er mit dem Spaten im rechten Moment in den Sack getrieben werden und es ist vollbracht.

Die hatten ihren Spaß mit dem ahnungslosen Berliner und der Berliner hatte eine Idee. „Ich habe mir einen Wolpertinger selbst gefangen, und zwar in Südafrika.“ In Königs Wolpertinger stecken wenigstens eine Giraffe und ein Strauß. Die Filzkreatur brachte ihm 2014 den zweiten Platz bei der Kreativmesse in Berlin ein. Das Mischwesen hat König so gern, dass er ein neues filzte, nachdem sein erster Wolpertinger einen Käufer fand.

In Radewege am Beetzsee ein neues Zuhause gefunden

Vor zwei Jahren verschlug es Christian König nach Radewege. „Es ist herrlich hier“, schwärmt er. In Berlin konnte er das Radeln und Laufen nicht so richtig genießen, in Radewege dreht er regelmäßige seine Runden über die Dörfer. Er kann gleich an der Haustür beginnen. Der Beetzsee ist nur einen Steinwurf entfernt, ideal für einen Mann, der auch das Paddeln liebt.

In Brandenburg an der Havel stieß er auf das Einrichtungsgeschäft „Dekotyp“ in der Hauptstraße. Dort steht immer eine seiner Filzwesen im Fenster, aktuell und passend zur Vor-Halloween-Zeit ist es das Kür-Biest. Die Volkshochschule wurde auf ihn aufmerksam. Nun teilt Christian König seine Filzkünste mit Volkshochschülern. Er hat auch schon Kindergeburtstage und Firmenfeiern gestaltet. „Meine bislang nobelste Location war eine Zahnarztpraxis.“

Mehr über den Künstler Wer Freude an den einzigartigen Geschöpfen aus Königs Reich hat, meldet sich bei Christian König unter 0152/31713131 oder schickt ihm eine Mail an christian@koenigs-filzerei.de Man kann ihn auch für Feiern, Seminare und therapeutische und andere Kurse buchen. Mehr über ihn und seine Filzkunst erfährt man im Internet unter www.koenigs-filzerei.de

Womit wir bei den Zähnen wären. Viele Figuren in Königs Reich haben Biss. „Die ersten Zähne hatte ich aus einem dieser Halloween-Gebisse genommen.“ Er brauchte mehr und stieß bei Ebay auf eine erstklassige Quelle: ausgediente Zahnmuster-Koffer. „Davon gibt es immer wieder welche.“

Sieh einer an: Die tritektonische Fernwellen-Eule ist heute mal auf Mittelwelle. Quelle: Heiko Hesse

Für den Zweisiedlerkrebs brauchte er vier Zähne. Irgendwann bekam er eine dieser großen Meeresschneckenhäuser in die Finger, in denen sich oft Krebse einnisten, Einsiedlerkrebse zum Beispiel. Weil allein sein jeder kann, filzte Christian König einen Zweisiedlerkrebs. So etwas kommt dabei heraus, wenn der Kopf voller Schabernack ist. „Davon ist noch ganz viel drin.“

Und wenn er mal nicht weiß, wie ein Witz ein gutes Ende findet, schaut Christian König zu seinem Klavier. Dort steht seine Po-Ente.

Von Heiko Hesse