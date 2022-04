Radewege

Wenn die Sonne höher steigt, füllt es sich auf der Terrasse mit dem fantastischen Blick auf das Wasser. Stammgäste genießen Havelzander, Radfahrer lassen sich Fisch und Chips schmecken, die ersten Wassersportler ordern einen Radeburger. „Ostern erlebten wir den ersten Besucheransturm des Jahres. Jetzt freuen wir uns auf eine hoffentlich sonnige Saison 2022“, sagte Christoph Wuttke der MAZ. Er gehört zu den Machern der Gaststätte „Freunde am See“, die der ehemalige Unternehmensberater gemeinsam mit der Juristin Alexandra Decker gepachtet hat. Erklärtes Ziel des Duos mit dem Storch und den Fischen im Logo ist es, Radewege nicht nur mit Gastronomie, sondern auch mit Musik zu bereichern.

Inuso macht in Radewege den Anfang

Was in den nächsten Wochen vor der Kulisse der Radeweger Seebrücke passiert, haben die Gastronomen vom Beetzsee bereits festgeklopft. Zum Start in die Open-Air-Saison wird am 21. Mai eingeladen. Dann ist ab 19 Uhr das Duo Inuso mit Anja und Kevin Sauer bei den „Freunden am See“ mit Liedern vom neuen Album „Leise, laut und frei“ zu Gast. Weil die Lage der Ausspanne direkt am Storchenradweg nicht besser sein könnte, ist Himmelfahrt Remmidemmi angesagt. Und zwar ab 11 Uhr mit hausgemachter Folk- und Bluesmusik, Bierstand, Bratwurst und Spareribs vom Grill.

Schlagerabend in Radewege

Dass die Veranstalter bei der Auswahl ihrer musikalischen Gäste sehr flexibel sind, zeigt der Pfngstsonntag. Dann ist Schlagerabend mit Marion angesagt. Dazu gibt es Snacks und Getränke. Weltmusik vom Feinsten gibt es am 25.Juni zu erleben. Wenn die lichten Tage am längsten sind, kommt die Band „Chanseaux“ nach Radewege zum Open-Air-Konzert.

Krasser Wechsel dann am 2.Juli. An der Marina veranstaltet Christian Schott seine berühmte Beachparty. „Wir kümmern uns um ein leckeres Barbecue“, so Christian Wuttke. Das erste Veranstaltungshalbjahr klingt am 30. Juli aus. Dann heizen DJ Hörnchen und DJ Maikel das Diskofieber am Beetzsee an. „Weitere kulturelle Sahnehäubchen bis zum Herbst sind geplant“, verraten Wuttke und Decker.

Von Frank Bürstenbinder