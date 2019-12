Brandenburg/H

In der Nacht zu Donnerstag haben Unbekannte einen Fahrradschuppen auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelmsdorfer Straße aufgebrochen. Sie erbeuteten mindestens drei, teils hochwertige Fahrräder, die im Schuppen angeschlossen waren, berichtet Polizeisprecher Heiko Schmidt.

Der Schaden wird mit 3500 Euro angegeben. Die Polizei sicherte vor Ort Spuren und fragt nun nach Zeugen, die in der Nacht zu Donnerstag Beobachtungen in der Wilhelmsdorfer Straße gemacht haben. Etwa dass jemand Personen mit mehreren Fahrrädern beobachtet hat oder Fahrzeuge, in die Fahrrädern eingeladen wurden.

Hinweise erbittet die Polizei in Brandenburg an der Havel unter Telefon 0 33 81 / 56 00.

Von MAZ