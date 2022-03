Woltersdorf

Der Lebenstraum von Annabell Hoheisel wächst. Jetzt hat sie mit allen Mitstreitern auf ihrem Weg den fertigen Dachstuhl ihres Projektes „Wohngruppe für außerklinisch Beatmete“ gefeiert. Das neue Haus entsteht direkt gegenüber der Woltersdorfer Kirche und hinter ihrem eigenen Wohnhaus an der Dorfstraße.

Was ist außerklinischer Beatmung? Von außerklinischer Beatmung spricht man bei einer vorübergehenden oder dauerhaften Anwendung mechanischer Atemhilfen unter häuslichen Bedingungen oder in Pflegeeinrichtungen, erklärt der Neurologe Martin Winterholler vom Bundesverband für Muskelkranke. Die Beatmung erfolgt mit der Raumluft der eigenen Umgebung. Der zusätzliche Einsatz von Sauerstoff ist nur in bestimmten Fällen erforderlich. In der Regel werden mechanische Atemhilfen eingesetzt, sogenannte Überdruckbeatmungsgeräte, wobei die Beatmung entweder mit Nasen-, Mundmaske oder Mundstück erfolgen kann oder über einen Luftröhrenschnitt.

Die Mittdreißigerin ist verheiratet, Mutter eines Zwillingspärchens von fast zwei Jahren und examinierte Krankenschwester. Sie hat sich im Fachgebiet der außerklinischen Beatmung und zur Medizinproduktberaterin weiterqualifiziert.

Lesen Sie auch Hilfe zur Pflege: Brandenburger müssen immer häufiger Sozialhilfe beantragen

Derzeit arbeitet die Woltersdorferin neben Baubetreuung und dem normalen Familienalltag für Station Blau, eine Zeitarbeitsfirma für medizinische Fachkräfte in Werder. Aber nicht mehr lange.

Zur Galerie Der Lebenstraum von Annabell Hoheisel wächst. Die Krankenschwester hat mit allen Mitstreitern Richtfest gefeiert. Der Dachstuhl ist fertig. Die „Wohngruppe für außerklinisch Beatmete“ soll zum Jahresende einziehen.

Denn am 1. Dezember soll alles fertig sein. „Dann können hier sechs Betroffene mit täglich über 24 Stunden notwendiger maschineller Beatmung individuell betreut werden“, kündigt die Krankenschwester an. Sie wird das Haus als Existenzgründerin leiten und sich an der Arbeit in der Pflege gleichberechtigt beteiligen.

Annabell Hoheisel kennt ihre künftigen Mitarbeiterinnen

Ihre künftigen Mitarbeiterinnen stehen fest. Annabell Hoheisel hat sie in ihrem bisherigen abwechslungsreichen Berufsleben kennen und schätzen gelernt. Alle haben die gleichen Qualifizierungen wie sie und möchten eine zugewandte und sehr menschliche Betreuung bieten.

Annabell Hoheisel feiert das Richtfest für ihr Projekt "Wohngruppe für außerklinisch Beatmete" und schlägt den Nagel mit Zimmermeister Tietze aus Bad Belzig ein. Quelle: Heike Schulze

Genau die habe sie auf allen bisherigen Arbeitsstellen vermisst, erklärt die Krankenschwester. Dafür könnten die schwer überlasteten Pflegekräfte, die schon mit der vorschriftsmäßigen medizinischen Patientenversorgung voll ausgelastet seien, oft nichts.

Annabell Hoheisel hat das Glück, in Woltersdorf im vor 100 Jahren gebauten Haus der Familie Uttermark aufzuwachsen, in dem auch schon ihre Großmutter und ihre Mutter großgeworden sind. 2016 war das Gebäude nach dem Tod ihres Großonkels zu haben.

7000 Quadratmeter große Grundstück in Woltersdorf

Niemand aus der Familie wollte es übernehmen. Der jungen Frau aber wurden immer mehr Möglichkeiten klar, die ihr das beinahe 7000 Quadratmeter große Grundstück mit Haus und Scheunen bieten würde. Sie kaufte es.

Endlich hatte sie Platz für die eigenen Pferde, Hunde, Katzen und nicht zuletzt acht Hühner, die aber im Moment wegen der Baustelle „in Pension“ bei der auch sonst immer hilfreich zur Seite stehenden Großmutter Annemarie auf der der anderen Straßenseite leben.

Naturnah mit vielen Tieren

Platz ist genug vorhanden für eine unbeschwerte Kindheit ihrer beiden kleinen Mädchen und die Ideen ihres Ehemannes. Und Platz genug ist da für den zunächst vagen Traum einer eigenen Pflegeeinrichtung, nicht sehr groß, naturnah, unter Einbeziehung ihrer vielen Tiere. So wie früher.

Die Idee nimmt also Gestalt an. Annabell findet heraus, dass es deutschlandweit keine ähnlichen Wohnanlagen für künstlich zu beatmende Menschen gibt. „Ich muss selbst ran“, sagt sie sich und bekommt von ihrer Familie jede Menge Rückendeckung und Unterstützung. Das Brandenburger Architekturbüro Märkplan konzipiert den Bau.

Patrick Hoheisel übernimmt Bauarbeiten

Ihr Mann Patrick Hoheisel übernimmt einen Teil der Bauarbeiten und wird das Gebäudedach decken. Sie selbst hat mithilfe des Lotsendienstes Potsdam-Mittelmark für Gründer einen von dieser Stelle finanzierten Existenzgründerkurs bewältigt und plant die Finanzierung des Projekts.

Annabell und Patrick Hoheisel feiern das Richtfest für ihr Projekt "Wohngruppe für außerklinisch Beatmete". Quelle: Heike Schulze

Inzwischen lässt sich erahnen, wie Zimmer und Gemeinschaftsräume der künftigen Bewohner aussehen werden. Raumhohe Fenster eröffnen fantastische Ausblicke auf Hof und Koppel und in die Natur. Tiere, gerne auch mitgebrachte, werden immer zu sehen sein, können gestreichelt und gefüttert oder mit ins Bett genommen werden.

Gedacht sind gemeinsame Mahlzeiten, tägliche Aufenthalte an der frischen Luft, familiäre Weihnachts-, Geburtstags- und Silvesterfeiern mit allen, die Lust darauf haben. Selbstverständlich wird es keinerlei Zwang geben.

Wohnhaus statt Krankenhaus

„Die Leute sollen hier wohnen, das ist kein Krankenhaus. Jeder kann machen, wonach ihm der Sinn steht, natürlich auch bis mittags schlafen, wenn jemand das will.“ Annabell stellt sich schon heute vor, dass zu Weihnachten eins ihrer Ponys Geschenke bringt.

Zum Richtfest bringen die Großeltern Eiersalat und hausgebackenen Kuchen. Annabell belegt die Brötchen selbst. Alle freuen sich auf die Gäste. Der Hof, im Moment Baustelle und noch sehr durcheinander, wird voll von Leben sein.

Von Heike Schulze