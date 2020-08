In Wust wird das Gelände mit Kino, Imbiss und Erotikshop versteigert

Brandenburg/Havel

Am 18. September möchte das Auktionshaus Karhausen eine 13.000 Quadratmeter große Gewerbefläche im Brandenburger Ortsteil Wust öffentlich versteigern.

Der sogenannte Gewerbepark Wust liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zum Einkaufszentrum Wust, zum Sport-In, der Badminton-Halle und der Rappelkiste direkt an der Bundesstraße 1.

Zur Galerie Am 18. September kommen 13 000 Quadratmeter neben dem EKZ Wust in Berlin unter den Hammer. Der Fortbestand des Movietown ist nicht gefährdet. Im nächsten Jahr will es sogar Freiluftkino bieten.

„Der Gewerbepark besteht aus einem Kinokomplex mit sechs Sälen, einer Imbissstation sowie einem Gewerbeobjekt, das langfristig als Spielhalle und Erotikshop vermietet ist“, erläutert Matthias Knake, Vorstand und leitender Auktionator bei der Auktionshaus Karhausen AG. Gemeint sind also Movietown, Curry-Wust, Spielcasino und Orion.

Mindestgebot 890 000 Euro

Das Mindestgebot für die Gewerbeflächen liegt bei 890 000 Euro. Da sich bereits mehrere Interessenten bei dem Auktionshaus gemeldet haben und in der kommenden Woche Besichtigungstermine stattfinden, ist nicht unbedingt zu erwarten, dass die Liegenschaft dem erfolgreichen Bieter für den genannten Preis zugeschlagen wird.

Der Gewerbepark Wust an der B1 neben dem Einkaufszentrum ist etwa 13.000 Quadratmeter groß und soll am 18. September versteigert werden. Quelle: Auktionshaus Karhausen

Das Objekt verfügt nach Einschätzung des Auktionators über erhebliches Entwicklungspotenzial. Freiflächen von knapp 4000 Quadratmetern direkt an der Bundesstraße könnten gemäß Bebauungsplan bebaut werden.

Dort besteht nach Auskunft von Matthias Knake Interesse des Kinobetreibers, dass bestehende Kino mit einem Freiluftkino zu erweitern.

Freiluftkino 2021

Tim Maristany Klose, Geschäftsführer im Movietown Wust, möchte im nächsten Jahr Freiluftkino anbieten. Quelle: André Großmann

Kinobetreiber ist bekanntlich Tim Maristany Klose, der auch das Spielcasino führt. Er bestätigt: „Im nächsten Jahr möchten wir auf der Grünfläche vor dem Movietown Kino unter freiem Himmel anbieten.“ Voraussetzung dafür ist natürlich eine entsprechende Vereinbarung mit dem künftigen Grundeigentümer.

Der Movietown-Chef und engagierte Filmliebhaber ist der Sohn von Renato Maristany Klose, dem aktuellen Eigentümer der zu versteigernden Flächen. Der hatte das Areal vor rund zehn Jahren mit seiner Gesellschaft gekauft und dem Movietown nach dessen Schließung im Jahr 2008 gemeinsam mit seinem Sohn neues Leben eingehaucht.

Gebäude sind 20 bis 25 Jahre alt

Wie der Auktionator mitteilt, möchte sich der private Investor aus Altersgründen von dem Objekt trennen. Außer dem Freiluftkino auf der grünen Wiese seien auch andere Nutzungen denkbar. Knake nennt „die Errichtung einer SB-Autowaschanlage oder Einzelhandel bestimmter Branchen“.

Das zur Versteigerung stehende Areal grenzt an das große EKZ-Wust. „Die einzige Ausfahrt zum EKZ führt an unserem Objekt vorbei“, wirbt der Auktionator. Alle Gebäude seien um 1995 bis 2000 gebaut worden. Seitdem würden sie regelmäßig instand gehalten und befänden sich somit in einem guten Zustand.

Aktuell wird den Angaben zufolge eine Jahresnettokaltmiete von rund 110 000 Euro erwirtschaftet. Die Mieter des Kinos, der Spielhalle und des Erotikshops möchten in ihren Objekten bleiben und ihre Geschäfte dort weiterführen. Sie haben laut Auktionator langfristige Mietverträge.

Langfristige Mietbindung

Die freie Fläche vor dem Movietown könnte bebaut werden. Dort könnten im nächsten Jahr aber auch Filme unter freiem Himmel gezeigt werden. Quelle: Rüdiger Böhme

Folglich sorgt sich auch Tim Maristany Klose nicht, dessen Gesellschaften sich bis 2035 und 2037 mietvertraglich gebunden haben. Er möchte nach dem Neustart am 6. Juni nach der Coronaschließung noch sehr lange Filme in Wust zeigen.

Bevor die genannte Immobilie während der am 18. September um 14 Uhr beginnenden Auktion aufgerufen wird, kommen zuvor knapp zwanzig andere Objekte unter den Hammer. Eine persönliche Teilnahme an der Versteigerung in der Berliner Friedrichstraße kann das Auktionshaus wegen der Corona-Pandemie nicht garantieren. Vorrang haben angemeldete Bieter.

Auktionator des Brandenburger Bahnareals

Erst vor wenigen Wochen hatte das Berliner Auktionshaus eine andere Immobilie in der Stadt Brandenburg/Havel aufsehenerregend versteigert.

Das Mindestgebot für das Areal der Deutschen Bahn hinter dem Hauptbahnhof war zu einem Mindestgebot von 25 000 Euro ins Rennen gegangen. Nach einer Bieterschlacht mit mehr als 30 Teilnehmern fiel der Hammer bei einem Betrag von 940 000 Euro.

Karhausen hat in den vergangenen Jahren etwa 700 Bahnhöfe versteigert, diverse Schlösser, viele Waldflächen und auch das Dorf „Alwine“ im Süden Brandenburgs versteigert.

Von Jürgen Lauterbach