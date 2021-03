In Ziesar impft schon der Hausarzt gegen Corona

Ziesar

Plötzlich ging alles ganz schnell. In der Hausarztpraxis von Gerhard Hafner stand am Montagnachmittag das Telefon nicht mehr still. Wie ein Lauffeuer hatte sich herumgesprochen, dass der promovierte Mediziner ab sofort Impfungen gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 vornehmen darf. Und zwar im Rahmen eines Pilotprojektes für Praxen im ländlichen Raum. Zunächst bekam Sprechstundenschwester Vanessa Fredersdorf eine Menge zu tun. Sie musste den Menschen am Telefon erklären, welche Impfreihenfolge eine Prioritätenliste vorschreibt. Nämlich Menschen ab 70 oder mit schweren Vorerkrankungen. „Es gibt aber auch Personen, denen der Arbeitgeber schriftlich einen Impfanspruch bescheinigt“, sagte Hafner der MAZ.

MAZ Havelpost Der Newsletter für aktuelle Themen in der Stadt Brandenburg und dem Umland – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schwierige Lage für Alte

Bis zur Praxisschließung um 18 Uhr hatten sich allein am Montag 40 Menschen von Hafner impfen lassen. Der Arzt verimpft ausschließlich den Impfstoff des Herstellers BionTech. Hafner war selbst überrascht über die Auswahl seiner Praxis. „Ich kann nur vermuten, dass die ländliche Lage und die fehlende Infrastruktur für ältere Bürger ausschlaggebend war. Wie sollen denn auch betagte Senioren von Ziesar nach Brandenburg zum Impfzentrum kommen“, meinte der Mediziner. Nach seinen Erfahren habe die seit einem Jahr grassierende Pandemie vor allem die Alten, Hilfsbedürftigen und Kranken in eine Isolation gebracht. Die Familien könnten ihre Angehörigen kaum besuchen und betreuen, soziale Kontakte seien abgebrochen.

Auch Sprechstundenschwester Vanessa Fredersdorf bekommt von Gerhard Hafner eine Impfung. Quelle: Silvia Zimmermann

Taxifahrten zu den Impfzentren werden nur gewährt, wenn ein Patient die Pflegegrade 3 bis 5 vorweisen kann. Viele von Hafners Patienten hoffen noch immer auf die Impfung, andere haben wegen der unklaren Wartezeit und der fehlenden Möglichkeiten auf dem Landes schon resigniert. „Bei meinen Hausbesuchen begann ich am Montagnachmittag gleich die ersten Patienten zu impfen. Die Menschen waren richtig glücklich darüber“, sagte Hafner.

Nach Prioritätenliste

Hafner hält sich strikt an die vorgegebene Prioritätenliste. „Auch wenn immer wieder jüngere Bürger nachfragen, wann sie sich impfen lassen können“, so der Mediziner. Der Vorrat an Impfstoff ist auch in Ziesar überschaubar. Die Praxis bekam 16 Flaschen mit dem Impfstoff von BionTech zugeteilt. „Damit kann ich 96 Patienten impfen. Das Impfserum wird in die Muskulatur eines Oberarms gespritzt. Es sind zwei Spritzen erforderlich: Die zweite Impfdosis wird drei Wochen nach der ersten gegeben“, erklärt der Arzt. Hafner impft solange, bis der Impfstoff aufgebraucht ist. Die Praxis muss dann jede Woche den Impfstoff neu beantragen. Einfluss auf die Menge und den Hersteller des Serums hat die Praxis nicht.

In Ziesar wird BionTech verimpft, so lange der Vorrat reicht. Quelle: Silvia Zimmermann

Natürlich bedeuten die Impfungen für das Praxisteam zusätzliche Arbeit. Die Einverständniserklärungen mussten zusammengestellt, ausgedruckt und den Betreffenden zum Lesen und Unterschreiben ausgehändigt werden. Bedürftige Patienten werden bei Hausbesuchen durch den Mediziner mitgeimpft. Es ist dadurch ein weiterer zusätzlicher Besuch für die zweite Impfung notwendig. „Wir organisieren das alles mit einer guten Logistik“, gibt sich der Hausarzt optimistisch. Der Facharzt für Innere Medizin führt seit 2008 seine Hausarztpraxis in Ziesar. Was er sich angesichts der aktuellen Lage wünscht? „Ich hoffe, dass bald viel mehr Praxen im ländlichen Raum mit dem Impfen beginnen können, wie zum Beispiel die Hausarztpraxis meines Ziesarer Kollegen Jan Volkens. Die Hausärzte kennen ihre Patienten doch am besten“, steht für den Doktor fest.

Von Silvia Zimmermann