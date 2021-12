Ziesar

Mit einem Lied von Gerhard Schöne gab Matthias Kopp einst seinen Einstand. Zum Abschied sang der Gitarre spielende Gemeindepädagoge in der St.-Crucis-Stadtkirche von Ziesar einen leisen Song von Udo Lindenberg: „Nach der Ebbe kommt die nächste große Flut.“ Beifall gab es von den Bänken für einen Mann, der zwölf Jahre neben seinen pfarramtlichen Aufgaben insbesondere Kinder und Jugendliche mit Ideen und Aktionen begeisterte. Mit dem neuen Jahr wird Kopp Ziesar verlassen und in Angern (Landkreis Börde) eine Stelle als Pfarrer antreten. Mit ihm geht seine Ehefrau Ute, die künftig in Wolmirstedt als Pfarrerin arbeitet.

Stelle in Ziesar bleibt unbesetzt

„Die Zeit in Ziesar ist zu Ende, doch aus der Welt ist Bruder Matthias nicht. Nur die Elbe trennt ihn von seinem bisherigen Kirchenkreis Elbe-Fläming“, versuchte Superintendentin Ute Mertens die Gemeindemitglieder in ihrer Abschiedsrede beim Festgottesdienst zu trösten. Denn die evangelischen Christen im Kirchspiel Ziesar wissen, dass mit dem ordinierten Gemeindepädagogen der letzte hauptamtliche Seelsorger ihre Stadt verlässt. Seine Stelle bleibt unbesetzt. Im Pfarrhaus auf dem Breiten Weg wird es keinen Nachfolger mehr geben.

„Wir reden von noch 360 Gemeindemitgliedern. Da müssen wir schweren Herzens Strukturen anpassen“, sagte die Superintendentin der MAZ. Mit dem Weggang von Matthias Kopp werden insbesondere auf den Wusterwitzer Pfarrer Holger Zschömitzsch zusätzliche Aufgaben zukommen. Details über die künftige Organisation will Ute Mertens in dieser Woche mit den Kirchenältesten in Ziesar besprechen. „Wir werden uns neu aufstellen müssen, um insbesondere die erfolgreiche Kinder- und Jugendarbeit fortsetzen zu können“, meinte Gemeindekirchenratsmitglied Andrea Wallbaum-Haug.

In Thüringen geboren

Kopp selbst verlässt Ziesar mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Mit einem mulmigen Gefühl war der gebürtige Thüringer 2010 mit seiner Familie in der Stadt angekommen. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen war auch für den Theologen eine neue Erfahrung. Mit Familienfreizeiten, Kinderbibelwochen, Musicalprojekten und der Teilnahme von Kindern am Abendmahl setzte der Gemeindepädagoge Akzente, die noch lange nachhallen werden.

Liebstes Bibelwort

Kopp erinnerte auch an schwere Momente bei Familienbesuchen, wenn Verstorbene zu betrauern waren. Wichtig zu erwähnen war ihm die 2020/21 erfolgte Aufnahme der einst selbstständigen Kirchengemeinde Buckau in das Kirchspiel Ziesar. „Es brauchte einen langen Atem. Doch nach vorn zu schauen und den Menschen zuzuhören ist eine wichtige Erfahrung, die ich wie einen Schatz in meine neue Stelle nach Angern nehmen werde. Ich habe in Ziesar zwölf reich erfüllte Jahre erlebt. Dafür bin ich unglaublich dankbar“, so Kopp, der sein liebstes Bibelwort aus dem Munde Jesus verriet: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein.“

In den Mittelpunkt seiner Adventspredigt hatte er die Rolle von Trost und Hoffnung im Zusammenhang mit der Eroberung Jerusalems durch babylonische Truppen gestellt und kam zu dem Schluss: „Wir Menschen brauchen alle Trost von der Geburt bis zum letzten Atemzug.“ Neben dem Gemeindekirchenrat dankte auch Ziesars Löschgruppenführer Uwe Roßner dem scheidenden Gemeindepädagogen für die gute Zusammenarbeit.

Denkwürdiger Tag in Ziesar

Neben dem Kirchspiel Ziesar, das mit dem Kirchenkreis Elbe-Fläming zur Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland gehört, gibt es in Ziesar eine Gemeinschaft katholischer Christen. Diese nutzt die Burgkapelle für ihre Gottesdienste und gehört der Pfarrei St. Marien Genthin an. Außerdem gibt es eine neuapostolische Gemeinde mit einem Kirchenbau im Brandenburger Tor. Bis zur Reformation war Ziesar Sitz der Brandenburger Bischöfe und Standort eines Nonnenklosters der Zisterzienser neben der Stadtkirche. Der 3. Adventssonntag 2021 war auch vor dem historischen Hintergrund ein denkwürdiger Tag für Ziesar.

Von Frank Bürstenbinder