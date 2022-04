In die Kita Lebenswelten in Brandenburg an der Havel zieht Leben ein

Brandenburg/H

Hanna Becker ist froh über die nigelnagelneue Kindertagesstätte Lebenswelten. „Es ist schön, dass meine Kinder mit hineinwachsen und nicht in eine schon laufende Einrichtung mit festen Gruppenverbänden kommen. Da können sie sich schnell eingewöhnen“, sagt die Mutter der fünf Jahre alten Zwillinge Amelie und Charlotte. Die beiden haben schnell ihren neuen Gruppenraum erobert, Amelie mag am liebsten gleich losbasteln, die Schwester lieber spielen. Die Familie ist erst vor kurzem von Berlin nach Brandenburg an der Havel gezogen.

Zur Galerie Gerade einmal 15 Kinder sind am ersten Tag für wenige Stunden zum Eingewöhnen in die ganz neue Kita Lebenswelten der Lebenshilfe gekommen. In den kommenden zwei Monaten werden weitere dazustoßen.

Zuzügler und Einheimische

Michaela Schubert hat vorher in Stahnsdorf gewohnt, sie war die allererste, die ihren vierjährigen Lennart im neuen Haus anmelden konnte. Lisa Mollenhauer hat ihre knapp drei Jahre alte Mila hier untergebracht. Das Kind hatte zuvor die Kita in der Kammgarnspinnerei besucht, weil die Mutter aber gerade eine Ausbildung absolviert, ist es vom Weg her am Gallberg günstiger.

Schrittweises Eingewöhnen

15 Kinder durften am Eröffnungstag in die neue Kindertagesstätte des Vereins Lebenshilfe Brandenburg-Potsdam kommen, schrittweise werden noch mehr in den kommenden zwei Monaten eingewöhnt – solch eine Einrichtung kann nicht vom ersten Tag an unter Volllast gefahren werden. Und nun kommt es auf ein paar Tage auch nicht mehr an.

6500 Quadratmeter zum Toben 6500 Quadratmeter umfasst das Grundstück der neuen Kita Lebenswelten Am Gallberg. 2785 Quadratmeter Nutzfläche in 130 Räumen stehen zur Verfügung, umschlossen sind 13.800 Raum – das entspricht 20 Einfamilienhäusern. 216Plätze gibt es – 70 in der Krippe, 80 im Kindergarten, 54 im Hort plus 12 Übernachtungsplätze in zwei integrierten Wohnungen. 8,5 Millionen Euro hat der Verein Lebenshilfe Brandenburg-Potsdam investiert. 11 Mitarbeiterinnen sind bereits da, neun im pädagogischen, zwei im Hauswirtschaftsdienst. Im Vollbetrieb sollen es etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sein.

Viele Gründe für späten Start

Sieben Jahre und neun Monate hat es von der ersten Idee bis zum Eröffnungstag gedauert, hat Lebenshilfe-Vorstand Matthias Pietschmann ausgerechnet: „Am 8. Juli 2014 haben wir zum ersten Mal über das Projekt geredet.“ Ein gemeinsamer B-Plan mit zwei Nachbarprojekten musste aufgestellt werden, die Kommune wollte vom Träger noch eine Kapazitätserweiterung von 164 auf 204 Plätze. Dann musste allerdings erst noch der kommunale Kita-Bedarfsplan genehmigt werden. Dann kamen Corona und zwei kalte Winter sowie Baukostenverteuerungen und Materialengpässe.

Till ist fast zwei Jahre alt und wird von Papa Tom Eibig gebracht. Quelle: André Wirsing

Schon im vergangenen Herbst musste Pietschmann beispielsweise schnell entscheiden, den Außenzaun zu kaufen, der erst im Februar gebraucht wurde. Doch dann wäre er fast doppelt so teuer gewesen, also wurde er über Monate eingelagert, das war preiswerter.

Betriebserlaubnis kam schnell

Am 6. April war der Bau dann abgenommen und freigegeben, einen Tag später kam aus dem Bildungsministerium die Betriebserlaubnis für alle 216 Plätze. In den vergangenen beiden Wochen hat das Team um die Hausherrin Yvonne Büttner gewirbelt, um alles für die kleinen Gäste vorzubereiten. „Das war schon eine Riesenherausforderung.“

Einige Teile fehlen noch

Noch ist auch nicht alles ganz fertig, auf Teilen der Außenanlagen fehlt noch der Rollrasen. Die Rutschen aus dem Obergeschoss in den Innenhof sind noch nicht da, auch nicht die Holzdächer für die Laubengänge – die sind für Mai angekündigt, brauchen aber noch drei dicke Farb- und Schutzschichten und sollen dann im Juli aufgesetzt werden. Bis Juni sollen auch die Außenflächen auf der Nordseite des Grundstücks hergerichtet sein.

Die Zwillinge Amelie (blaue Jacke) und Charlotte (5) Becker nehmen ihren neuen Gruppenraum in Besitz. Quelle: André Wirsing

Fest zum neuen Schuljahr

Aber das Haus ist fertig und funktioniert, mit der steigenden Kinderzahl in den kommenden Monaten wird auch das Team schrittweise größer, zum neuen Schuljahr startet dann auch der Hortbetrieb. Am 30. August wird es dann nochmal ein großes Eröffnungsfest geben – mit viel mehr Lärm und Gewusel als bei der „kleinen“ Eröffnung am Donnerstag.

Von André Wirsing