Brandenburg/H

Die in doppelter Hinsicht gute Nachricht dieser Woche kommt aus Bonn. Dort hat die Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW) ihren Sitz. Das THW startet mit seinem neuen Ausbildungszentrum nicht erst in fernerer Zukunft, sondern bereits in diesem Herbst.

„Das Technische Hilfswerk ( THW) hat eine Übergangslösung für sein neues Ausbildungszentrum in Brandenburg an der Havel gefunden“, teilt die ehrenamtliche Einsatzorganisation des Bundes an diesem Freitag mit.

Übergangslösung

„Bis zur endgültigen Ertüchtigung des alten Bundeswehr-Geländes kann das THW als Übergangslösung nun ein kleineres Gebäude in der Fohrder Landstraße 11 nutzen – ganz in der Nähe der Kaserne“, erklärt Martin Zeidler, der im THW die Einführung des erweiterten Bundesfreiwilligendienstes leitet.

Dies sei der entscheidende Schritt, um die einheitliche Ausbildung ab Herbst zu beginnen. Zeidler: „Es vereinfacht unsere Abläufe bedeutend, dass wir eine Übergangslösung im selben Ort gefunden haben. Vor allem in Bezug auf das Personal, das wir bald vor Ort einstellen werden.“

Und was ist daran die doppelt gute Nachricht? Die Antwort lautet: Die Stadt Brandenburg/Havel muss nicht länger unnötig eine sechsstellige Summe im Jahr verschwenden.

Lesen Sie dazu den betreffenden Artikel hier.

Mehr als 100.000 Euro im Jahr

Im vergangenen März hatte die MAZ unter der Überschrift: „Hier versenkt die Stadt Brandenburg mehr als 300.000 Euro“ berichtet, dass die Stadt aus ihrer Kasse jeden Monat 10.000 Euro Miete für das unbewohnte Haus locker machen müsse.

Denn als Flüchtlingswohnheim hatte die Adresse in der Fohrder Landstraße im November 2018 nach gut zwei Jahren der Nutzung ausgedient. Gleichwohl blieb Brandenburg/Havel an den bis 2021 geltenden Mietvertrag gebunden und musste zahlen – für ein wohnlich hergerichtetes Haus, in dem niemand wohnt.

Brandenburgs Sozialbeigeordneter Wolfgang Erlebach (Linke) hatte vor vier Monaten versichert, dass das Objekt für eine anderweitige Nutzung keine wirtschaftliche Alternative sei.

Nur Flüchtlinge

Auch der Oberbürgermeister war seinerzeit überzeugt, dass andere Menschen als Flüchtlinge zwar im „Gewerbegebiet Rolandkaserne“ zeitweise übernachten dürften, wegen der unterschiedlichen Rechtsgrundlagen aber nicht im ehemaligen Flüchtlingswohnheim.

Lesen Sie den Bericht dazu hier.

Nun ist es, sicher auch mit dem Engagement des Brandenburger Rathauses, anders gekommen. Und das ist bestens so.

„Das Übergangs-Gebäude wurde im Vorfeld der Nutzung durch die Stadt Brandenburg umfassend umgebaut und saniert“, lobt das THW aus dem fernen Bonn. Dort stünden rund 80 Übernachtungsplätze und entsprechende Schulungsräume zur Verfügung.

Drittes THW-Ausbildungszentrum

Das seit November leere Haus in der Fohrder Landstraße wird also bald sinnvoll genutzt. Währenddessen kann das THW, dem künftig pro Jahr bis zu 2000 Plätze im Bundesfreiwilligendienst zur Verfügung stehen, das ehemalige Roland-Kasernengelände in Hohenstücken für die langfristige Nutzung als drittes THW-Ausbildungszentrum instandsetzen.

Die beschriebene Übergangslösung kennt übrigens drei Gewinner. Neben dem THW und dem in Gelddingen strengen Oberbürgermeister auch Ulrich Kamin und seine Gesellschaft.

Der Vermieter der Fohrder Landstraße hatte stets beteuert, dass er, statt Geld für den Leerstand zu bekommen, lieber eine vernünftige Gegenleistung erbringen würde. Schließlich sei auch er Steuerzahler.

Von Jürgen Lauterbach