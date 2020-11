In einer Woche 44 Corona-Neuinfektionen in Brandenburg/Havel

Brandenburg/H

An diesem Sonntag meldet die Stadtverwaltung von Brandenburg an der Havel 44 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen, also in der Zeit vom 9. bis 15. November. Zwei Neuinfektionen wurden am Samstag registriert, eine weitere am Sonntag.

Die kritische Grenze von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner ist weiterhin überschritten. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz liegt an diesem Sonntag bei knapp 61 Fällen pro 100.000 Einwohnern.

Anzeige

Sieben Menschen aus Brandenburg an der Havel werden nach Angaben des Gesundheitsamtes stationär behandelt. 305 Frauen und Männer befinden sich aktuell in Quarantäne, immerhin 31 weniger als am Sonnabend.

257 laborbestätigte Fälle

Seit dem Beginn der Registrierung sind der Brandenburger Stadtverwaltung 257 laborbestätigte Fälle‬ bekannt. 180 Menschen sind genesen. Ein Brandenburger ist seit Beginn des Jahres im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Im Landkreis Potsdam-Mittelmark lag die Inzidenz innerhalb der vergangenen 7 Tage bei 101,6. Einen aktuelleren Stand als diesen von Freitagmorgen hat die Kreisverwaltung bisher nicht übermittelt.

Von Jürgen Lauterbach