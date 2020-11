In einer Woche 48 Corona-Neuinfektionen in Brandenburg/Havel 

Brandenburg/H

An diesem Sonnabend meldet die Stadtverwaltung von Brandenburg an der Havel 48 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen, also in der Zeit vom 8. bis 14. November. Zwei Neuinfektionen wurden am Samstag registriert.

Die kritische Grenze von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner ist weiterhin überschritten. Die sogenannte 7-Tage-Inzidenz von 66,5 Fällen pro 100.000 Einwohner liegt bei 66,5 Fällen.

Am Freitag hatte es 17 neue bestätigte Fälle gegeben. Das Rathaus meldete ebenfalls am Freitag eine 7-Tage-Inzidenz von 72,65 Fällen pro 100.000 Einwohner.

336 Menschen in Quarantäne

Sieben Menschen aus Brandenburg an der Havel werden nach Angaben des Gesundheitsamtes stationär behandelt. 336 Frauen und Männer befinden sich aktuell in Quarantäne.

Seit dem Beginn der Registrierung sind der Brandenburger Stadtverwaltung 256 laborbestätigte Fälle‬ bekannt. 177 Menschen sind genesen. Ein Brandenburger ist seit Beginn des Jahres im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

