Individueller Blick auf die Havelstadt: Ausstellung „Brandenburg & ich“ eröffnet

Brandenburg/H

„Jedes Individuum hat eine Beziehung zu dieser Stadt“, weiß Franka Schwarz. Die Dozentin an der Wredow-Kunstschule hat genau diese Beziehung als Grundlage für die Arbeit mit Zwölftklässlern des Evangelischen Domgymnasiums genommen. Daraus hat sich die Ausstellung „ Brandenburg & ich“ entwickelt. Sie ist seit Freitag im Stadtmuseum Brandenburg zu sehen.

Mit den Worten: „Das ist unsere erste Dreier-Kooperation“ eröffnet Museumsleiterin Anja Grothe bereits Donnerstagabend die Ausstellung. Denn erst seit Kurzem bietet ihre Einrichtung einen Raum für die Kabinettsausstellungen, in denen Bürger ihre künstlerischen Projekte sichtbar machen können. In diesem Fall sitzen Domgymnasium, Wredow-Schule und Museum in einem Boot, um ganz individuelle Ansichten der Havelstadt zu zeigen.

Von historischen Ansichten bis zu persönlichen Eindrücken

18 Schülerinnen und Schüler der Kunstarbeitsgemeinschaft haben sich in ihrem Praxisworkshop an der Kunstschule mit Brandenburg auseinander gesetzt. Zur Einstimmung ging es am ersten Tag ins Stadtmuseum, um heimatgeschichtliche Grundlagen zu vermitteln. „Viele haben in der Grundschule das letzte Mal etwas zur Stadtgeschichte gehört“, sagt Franka Schwarz.

Die Zwölftklässler seien dabei teilweise richtig überrascht gewesen, von der Historie der Havelstadt. „Als die Schüler zum Beispiel von den Prostituierten der Bäckerstraße gehört haben, waren sie ziemlich baff“, berichtet die Kunstlehrerin. Aber auch die Informationen zu Pogromnacht oder dem „Geist Preußens“ haben einige Schüler zu ihren Werken inspiriert.

Tina Dietzes Skizzen zum Beispiel zeigen die Hauptstraße 1920 und 2020. „Ich interessiere mich sehr für Geschichte und finde es schön, darüber nachzudenken, dass die Leute schon vor 100 Jahren da durchgegangen sind“, sagt sie darüber, was sie zum Motiv bewegt hat.

Daneben haben andere Schüler sehr persönliche Werke gezeichnet, weiß Franka Schwarz. Diese erzählten nicht zuletzt vom Alltagsfrust der Jugendlichen. „Alle wollen in diesem Alter weg“, meint die Künstlerin.

Hanna Segieth mit ihrem Bild "Endstation Brandenburg Hauptbahnhof". Quelle: Antje Preuschoff

Exemplarisch dafür steht das Gemälde von Hanna Segieth. „Endstation Brandenburg Hauptbahnhof“ hat sie es genannt. Zu sehen ist darauf der in Grau gehaltene Vorplatz des Hauptbahnhofs. Nur im Hintergrund zeigt sich Farbe, das Leuchten eines Winterhimmels. Hanna Segieth kommt aus der Nähe von Bad Belzig. Sie fährt jeden Morgen mit dem Bus nach Brandenburg. Ihre Assoziation „wenn ich am Hauptbahnhof ankomme, muss ich zur Schule“ hat sie diese triste Bild von Brandenburg zeichnen lassen.

Ein ähnlich düsteres Szenario malt auch Louisa Claus. Vor einem historischen Gebäude sind herabfallende, gekrümmte und gequälte Gestalten zu sehen. „Albtraum mit Tradition“ heißt das Bild. Die Schülerin hat sich damit ihre Erfahrungen mit dem von Saldern-Gymnasium von der Seele gemalt.

Herausforderung „Großformat“

Wesentlich positiver fällt dagegen der Blick von Edgar Dierks auf Brandenburg aus. Er hat ein Foto als Vorlage genommen, das seine Mutter in einer Tanzaufführung im noch zerstörten Paulikloster zeigt. „Das war für mich ein sehr eindrucksvolles Bild“, berichtet der Schüler. Er selbst ist ebenfalls auf dem Gemälde wiederzufinden: als Eizelle.

Edgar Dierks hat sein Werk „Tänzerin mit Eizelle im zerstörten Pauli-Kloster“ genannt. Quelle: Antje Preuschoff

Edgar Dierks stellt auch direkt nach, wie es war, erstmals ein so großformatiges Bild zu zeichnen. „Ich stand auf dem Tisch und habe zwischen den Beinen gemalt“, beschreibt er. Die hohen Formate waren eine besondere Herausforderung für die Schüler, weiß auch Franka Schwarz. „Ich wollte aber, dass sie dieses Erlebnis einmal haben“, sagt sie. „Zumal diese hohen Gemälde hier super reinpassen. Sie sind schon für diesen Raum gemacht.“

Nicht alle Schüler haben sich auf so großen Flächen verewigt. Daher besteht die Ausstellung auch aus Skizzen und kleineren Motiven. „Ein Kompliment an euch. Sie sind alle sehenswert und individuell“, meint der künstlerische Leiter der Wredow-Schule Urban Luig. Luig, der selbst erst seit zweieinhalb Jahren in der Stadt lebt, fühlt sich durch die Ansichten auch persönlich bereichert: „Was Brandenburg noch in sich birgt, verraten auch diese Bilder“.

Die Ausstellung „ Brandenburg & ich“ ist noch bis zum 15. März im Stadtmuseum, Ritterstraße 96, zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis sonntags, 13 bis 17 Uhr.

Von Antje Preuschoff