Industriegebiet in Brandenburg an der Havel soll direkt an der Autobahn entstehen

Die nächste „Tesla-Fabrik“ wird in Brandenburg an der Havel gebaut. Jedenfalls, wenn es um eine vergleichbare Industrieansiedlung von mindestens 100 Hektar Größe im Bundesland Brandenburg geht, soll die Havelstadt erste Wahl sein.

6800 Quadratkilometer untersucht

Das geht aus dem Entwurf des „Regionalplans Havelland-Fläming 3.0“ hervor, der nun erstmals öffentlich vorgestellt worden ist. Die Region Havelland-Fläming wird aus den Landkreisen Havelland, Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming sowie den kreisfreien Städten Potsdam und Brandenburg an der Havel gebildet. Dabei wurden 16 potentielle „großflächige gewerblich-industrielle Vorsorgestandorte“ im 6800 Quadratkilometer großen Westbrandenburg überprüft, übrig blieb einer.

Waldfläche gilt als geeignet

In Frage kommen die Flächen zwischen der Autobahn A 2, Bundesstraße 102, Paterdamm, Göttin sowie auf der anderen Seite der Autobahn in Richtung Rotscherlinde. Vorrangig liegen die Flächen im Stadtgebiet, zu einem kleinen Teil auf der Gemarkung von Kloster Lehnin. Fast alles ist Wald, unter anderem die Fläche „Pieperfichten“ ist eingeschlossen.

Lutz Klauber ist der Chef der Regionalplanungsstelle Havelland-Fläming. Quelle: André Wirsing

Mindestgröße 100 Hektar

„Für uns gab es nur wenige Bewertungskriterien: Es müssen mindestens 100 Hektar Fläche für eine gewerbliche Großansiedlung vorhanden und diese für eine industrielle Nutzung geeignet sein. Und das Gebiet muss für alle anderen gewerblichen Nutzungen gesperrt sein“, sagt Lutz Klauber, der Leiter der Regionalen Planungsstelle. Eine Großansiedlung müsse eine überregionale oder landesweite Bedeutung haben.

Konkreter plant dann Brandenburg an der Havel

Konkreter plane der Zweckverband nicht. Planungsprozesse würden abgestuft sein: Das gehe bei der Landesplanung los, darunter gibt es die Regionalplanung, dann sind die Kommunen in der Pflicht: Sie können in ihren Flächennutzungsplänen oder in konkreten Bebauungsplänen Nutzungen und deren Ausmaß festlegen. Also haben am Ende immer die Stadtverordneten die letzte Entscheidung, weil die Kommune die Planungshoheit hat. Auch beispielsweise Artenschutzuntersuchungen müssten von der Kommune angestellt werden.

1000 Meter Abstand zu Siedlungen

Klauber gibt zu, dass es ein Eingriff in Natur und Landschaft sei, wenn flächendeckend aus Wald Industrieflächen gemacht werden. Aus Sicht der Planungsgemeinschaft seien folgende Faktoren für die Empfehlung ausschlaggebend gewesen. „Die Flächen sind relativ siedlungsfern, sie haben mindestens 1000 Meter Abstand zu bewohnten Gebieten. Durch die Autobahn und die Bundesstraße gibt es eine sehr gute Verkehrsanbindung. Die Fläche ist 400 Hektar groß, sie wird wahrscheinlich nicht vollständig für die Industrienutzung gebraucht. Der verbleibende Restwald wirkt immissionsschützend, gerade gegen Lärm“, erläutert der Planer.

Zur Verkehrsanbindung heißt es im Planentwurf: „Direkter Anschluss an BAB 2 über B 102 möglich. Auf dem westlich verlaufenden Streckenabschnitt Brandenburg - Reckahn der Brandenburger Städtebahn sind noch Gleise vorhanden. Obwohl das Schicksal der verbliebenen Gleisanlagen ungewiss ist, kann ihr Vorhandensein zunächst als positiver Standortfaktor berücksichtig werden. Der Stadthafen Brandenburg befindet sich in etwa zehn Kilometern Entfernung.“

Stieleichen und Hainbuchen

An die Fläche grenzt nördlich direkt das Naturschutzgebiet „Buchwald Roßdunk“ an. Die Lebensraumtypen hier sind Pfeifengraswiesen, Stieleichen und Hainbuchenwald.

Die untersuchten Flächen befinden sich überwiegend in privater Hand, müssten also von den Eigentümern erst noch erworben werden. Das müsste dann wohl das Unternehmen erledigen, das sich auch ansiedeln will. Selbst wenn es ein solches Bestreben jetzt schon gäbe, ist der Plan auf einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren ausgerichtet, eher zehn bis zu einer konkreten Umsetzung.

Zwei Flächen sind ungeeignet

Das Gebiet an der Autobahn ist nicht das einzige im Stadtgebiet, das von der Planungsstelle untersucht worden ist. Es gab noch zwei weitere. Dazu heißt es lapidar: „Der Standort Brandenburg-Briest war im Landesentwicklungsplan Berlin-Brandenburg als Großflächiger gewerblich-industrieller Vorsorgestandort festgelegt und wurde in der Voruntersuchung als ,ungeeignet’ bewertet. Der Standort Brandenburg-Kirchmöser (ehemaliges RAW) wurde als zusätzlicher Standort in der Voruntersuchung geprüft und als ,nicht geeignet’ eingestuft.“

