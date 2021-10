Brandenburg/H

Am Montag, 18. Oktober, um 14.30 Uhr findet eine Informationsveranstaltung zum Thema Kippenstummel in der Umweltpyramide des Naturschutzzentrum Krugpark statt. Auszubildende der Stadt Brandenburg an der Havel sowie Teilnehmer des Freiwilligen Ökologischen Jahres und Praktikanten des Oberstufenzentrums „Alfred Flakowski“ informieren dann im Namen des Naturschutzzentrums über die verheerenden Folgen der Umweltverschmutzung durch unachtsam weggeworfene Zigarettenfilter und über Vorhaben und Aktionen in der Zukunft.

Im Verlauf der Veranstaltung stellen Vertreter von Terracycle ihr System vor, bei dem neben der Sammlung von Zigarettenkippen, das Separieren der Inhaltsstoffe und die restlose Verwertung der Rohstoffe erfolgt. „Ziel ist es, möglichst viele Brandenburger aufmerksam zu machen, dass Zigarettenstummel nicht in die Umwelt gehören und möglichst viele Mitstreiter für das Sammelsystem zu gewinnen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Brandenburg.

Wer bei der Infoveranstaltung dabei sein möchte, meldet sich an: 03381/58 31 60 oder per E-Mail krugpark@stadt-brandenburg.de. Die Anmeldungen werden im Vorfeld bestätigt.

Von MAZ