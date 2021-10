Päwesin

“Meckern kann jeder. Ich will etwas tun“, sagte sich Ingo Ahrens (61) zur Kommunalwahl 2019. Prompt wurde der Einzelkandidat vor zweieinhalb Jahren von den Päwesinern in die Gemeindevertretung gewählt. Was jetzt zur Halbzeit der laufenden Wahlperiode passierte, war so nicht geplant. Plötzlich ist der gebürtige Päwesiner ehrenamtlicher Bürgermeister seiner rund 600 Einwohner zählenden Heimatgemeinde, zu der die Ortsteile Bagow, Bollmannsruh und Riewend gehören. Ahrens trat vor wenigen Tagen die Nachfolge des langjährigen Gemeindeoberhauptes Hubertus Kühne an, der aus persönlichen Gründen sein Ehrenamt niedergelegt hatte.

Einstimmig gewählt

In solchen Fällen können die Gemeindevertreter einem Nachfolger das Vertrauen aussprechen. Die Wahl fiel einstimmig auf einen Abgeordneten aus ihren Reihen. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Allerdings verstehe ich mich nicht als Einzelkämpfer. Die ehrenamtliche Arbeit muss auf breite Schultern verteilt werden. Das reicht vom Ansprechpartner für das Dorfgemeinschaftshaus bis zur Organisation der Rentnerweihnachtsfeier. Da sind wir auf einem guten Weg“, sagte der neue Bürgermeister der MAZ. Neben dem Interesse an einer neuen Herausforderung zählt auch der Zeitfonds, den Ahrens bald für seinen Posten zur Verfügung hat, zu den Gründen seiner Kandidatur.

Amtsdirektor Guido Müller und Amtsausschussvorsitzender Günter Noack verabschieden Hubertus Kühne (v.l.) nach langjähriger Tätigkeit als Bürgermeister von Päwesin. Quelle: Privat

Der gelernte Metallurge arbeitet seit der Wende bei ZF in Brandenburg. Nach vielen Jahren in der Montage ist Ahrens inzwischen freigestellter Betriebsrat und tritt Anfang 2022 in den vorgezogenen Ruhestand. Wenn es um Interessenausgleich und Konfliktlösungen geht, kann Ahrens seine Erfahrungen in das Bürgermeisteramt einbringen. „Mit ist es wichtig den Päwesinern zuzuhören, wo der Schuh drückt. Deshalb führe ich ab sofort die jeden Dienstag stattfindende Bürgersprechstunde wieder ein“, so das neue Gemeindeoberhaupt. Überhaupt will Ahrens die Vereine und Einwohner wieder mehr zusammenbringen – so gut es die Corona-Lage eben erlaubt. Päwesin sei für ihn eine lebenswerte Gemeinde, die mit Kita, Arztpraxis und Apotheke eine gute Infrastruktur besitze. Ganz zu schweigen von der Bäckerei des Buddhistischen Klosters, das seit fast 20 Jahren in Päwesin ansässig sei, so Ahrens.

Päwesin wird 825 Jahre

Im Blick hat der Bürgermeister bereits die 825-Jahr-Feier Päwesins, die im kommenden Jahr ansteht. Ein Festkomitee soll gegründet werden. 1197 tauchte Päwesin erstmals in einer Schenkungsurkunde von Otto II. an das Brandenburger Domkapitel auf. Doch zunächst steht in Päwesin ganz aktuell der Martinsumzug der Kirchengemeinde am 11. November an, den auch die Kommune unterstützt. In diesem Zusammenhang lobt Ahrens den gelungenen Start des gemeinsamen Bauhofs mit den Gemeinden Beetzseeheide und Beetzsee: „Auch ich war zunächst etwas zurückhaltend. Doch der jüngste Sturm hat gezeigt, was ein schlagkräftiger Bauhof leisten kann.“

Jugendliche ins Boot holen

Ein Ärgernis bilden für Ahrens die Schlagzeilen, die mit dem Kirchplatz in Päwesin verbunden sind. Verschmutzungen und Randale im Umfeld der Bushaltestelle sorgen seit Jahren für Unmut. „Wir wollen die Jugendlichen mit ins Boot für ein schöneres Päwesin holen. Deshalb bietet die Gemeinde ihnen die Gestaltung der Bushaltestelle an. Vielleicht könnte das Familienzentrum des Amtes Beetzsee dabei unterstützen“, wünscht sich der Bürgermeister. Eine bereits länger diskutierte Neugestaltung des Kirchplatzes würde das Vandalismus-Problem nicht automatisch lösen.

Päwesin mit dem Riewendsee aus der Luft. Quelle: Dirk Fröhlich

Was Päwesin im kommenden Jahr an Investitionen anpacken will, muss erst im Zuge der bevorstehenden Haushaltsrunden besprochen werden. Gerade erst wurde das Kita-Dach saniert. Für notwendig hält Ahrens die Ausbesserung des Weges zur Alten Ziegelei in Riewend. Im Auge will der Bürgermeister die Forderung der Kommune nach einer Fußgängerinsel im Zuge der angekündigten Straßenerneuerung zwischen Päwesin und Wachow behalten: „Die Ortseinfahrt verführt leider viele Kraftfahrer zum Rasen. Das muss abgestellt werden.“ Sehr bald in Betrieb gehen dürfte eine Neuerung, die noch von Vorgänger Kühne in die Wege geleitet wurde. Vor dem Gemeindehaus steht jetzt eine Telefonzelle, die zur Bücherzelle werden soll. Regale sind schon eingebaut. „Ich hoffe, dass uns der Kulturverein beim Befüllen behilflich sein kann“, so Ahrens.

Von Frank Bürstenbinder