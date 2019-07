Brandenburg/H

Ingo Senftleben will nicht nur mit dem Bus zu seinen Wahlkampfstationen gefahren werden, kurz aussteigen, winken und wieder verschwinden. Die Havelstadt hat der CDU-Spitzenkandidat im Landtagswahlkampf zumindest teilweise mit dem Drachenboot vom Wasser aus und bei einem ausgedehnten Spaziergang erkundet.

Mehr Geld für die Altenpfleger

„Allein die ersten beiden Stationen haben mich in meiner Überzeugung bestärkt, auf welchen Feldern wir etwas machen müssen.“ Senftleben hat sich die neue Kita in der alten Kammgarnspinnerei sowie das benachbarte Renafan-Pflegeheim angeschaut. „Wir brauchen mehr Fachkräfte, um unsere ganz jungen und um unsere älteren Mitbürger zu betreuen.“ Deshalb werbe er für eine Ausbildungsvergütung für die menschen die sich für eine Erzieherlaufbahn entscheiden. Beim Pflegepersonal stimme er Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) zu, der sich für einen Mindeststundenlohn von 14 Euro stark macht. Gleichzeitig sollten die Familienbeiträge die Angehörigen nicht überfordern, da müsse die Solidargemeinschaft einspringen.

Viele „Dörfer“ in der Stadt

Senftleben ist seit Ende Juni bis zum 10. August jeden tag an einem anderen Ort. Auf seinen Wahlplakaten kokettiert der in Ortrand in der Lausitz geborene Politiker damit, ein Landei zu sein. Doch auch aus der Erfahrung heraus kann er Tipps geben: „Sie in Brandenburg an der Havel haben das Problem des Stadtumbaus, gleichzeitig müssen sie darauf achten, dass die soziale Mischung erhalten bleibt und es nicht ausschließlich Viertel für Gutbetuchte oder für weniger Gutsituierte gibt. Deshalb sollte in der Stadtentwicklung darauf geachtet werden, dass es in allen Stadtteilen kleine ,Dörfer’ mit einer guten Mischung und einem Zusammenhalt gibt, weil damit die Stadtgesellschaft sich versteht.“

Mediziner-Ausbildung hat Vorrang

Auf Anregung des hiesigen Direktkandidaten Jean Schaffer hat er auch eine besondere Förderung der Medizinischen Hochschule MHB in sein Regierungsprogramm geschrieben. Kommunen und Krankenhäuser seien Vorreiter bei der Ärzteausbildung gewesen als die Landesregierung noch gar nicht daran dachte. „Ohne die MHB hätten wir künftig das Problem des Ärztemangels noch viel stärker. Deshalb soll eine geplante staatliche Medizinerausbildung niemals zu Lasten der MHB gehen.“ „Wir werben für eine finanzielle Unterstützung unserer Hochschule auf Augenhöhe mit anderen“, ergänzt Schaffer.

Hilfe für große Städte

Senftleben sieht zudem die Notwendigkeit, die kreisfreien Städte finanziell zu entlasten. Teilentschuldung und Investitionshilfen seien schon gut. Aber vor allem müssen die Kommunen von Land und Bund auskömmlich finanziert sein, damit sie die übertragenen Aufgaben auch erfüllen können. „Sonst wirken alle Entschuldungsprogramme nur sehr kurze Zeit.“

Von André Wirsing