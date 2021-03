Brandenburg/H

Die Stadt setzt in Sachen Kontaktnachverfolgung nun auf die Luca-App, nutzt diese an allen Verwaltungsstandorten und kommunalen Einrichtungen wie Bibliotheken. „Die nächsten Lockerungen hängen auch davon ab, dass es effiziente digitale Methoden der Kontaktnachverfolgung gibt. Die Luca-App ist eine große Erleichterung für die Gesundheitsämter und für die Bürgerinnen und Bürger sowie sehr einfach in der Handhabung“, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU).

Anmelden über QR-Code

Die Stadt sei ab jetzt mit allen Standorten und Einrichtungen ebenfalls dabei und bittet alle Personen, sich beim Betreten der Standorte über den QR-Code am Eingang anzumelden.

„Der Service ist für die Nutzer selbstverständlich kostenlos und ich würde mich freuen, wenn möglichst viele Einrichtungen, Geschäfte und Unternehmen mit Besucherverkehr dabei mitmachen und die App für ihre Kundinnen und Kunden anbieten" so Scheller.

Lizenz bezahlt das Land

Die Lizenz zum Nutzen der App ist durch das Gesundheitsamt erworben worden, die Kosten werden der Kommune allerdings erstattet über den so genannten ÖGD-Fonds für die Öffentlichen Gesundheitsdienste, sagt Rathaussprecher Jan Penkawa.

Nur Gesundheitsamt entschlüsselt

Zur Verwendung von Luca muss der Anwender sich mit Namen, Kontaktdaten sowie einer Mobilfunknummer registrieren, welche mittels einer Transaktionsnummer verifiziert wird. Der weitere Einsatz basiert auf QR-Codes, das ersetzt die händische Erfassung von Personendaten. Dadurch wird ein „Fingerabdruck“ (Check-In) des Besuchs erstellt und der Kontakt kann später nachvollzogen und entstandene Infektionsketten einfach ermitteln werden. Die so gesammelten Daten werden verschlüsselt abgelegt; ein Zugriff erfolgt nur durch die Gesundheitsämter

In allen App-Stores verfügbar

Die Luca-App kann in dem jeweiligen App-Store kostenfrei heruntergeladen werden. Weitere Informationen unter www.luca-app.de.

Von André Wirsing