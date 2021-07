Insekten erobern neue Blühwiesen bei Glienecke

Glienecke

Die Insekten sind wieder da. Hummeln, Wildbienen und Schmetterlinge lassen sich auf einem Teppich aus Blüten nieder. Wo im vergangenen Jahr noch Mais gehäckselt wurde, blühen gerade Mohn, Buchweizen, Roter Klee, Schafgarbe und die lilafarbene Imkerpflanze Phazelia. Sebastian Janthur ist selbst erstaunt, wie schnell die Insektenwelt das bunte und wilde Angebot für sich entdeckt hat: „Links nur Roggen, rechts trockener Kiefernwald. Und trotzdem krabbelt es wieder auf dieser abgelegenen Fläche. Damit ist ein kleiner Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt in der Kulturlandschaft erreicht.“

Auf leichten Böden

Aufgeteilt auf vier Standorte blüht es in diesem Sommer auf insgesamt elf Hektar nördlich von Glienecke. Alles leichte Böden, die für die Landwirtschaft ohnehin nur grenzwertig nutzbar sind. Als Initiator der Bienenweiden hatte Janthur 2020 die ersten 200 Quadratmeter am Ende der Glienecker Dorfstraße in ein Insektenhabitat verwandelt. Der Erfolg spornte den als Schichtleiter in einem Brandenburger Produktionsbetrieb arbeitenden Naturfreund und Jäger an. In Elard von Gottberg von der Fiener Agrargenossenschaft Ziesar fand Janthur einen Partner für eine Ausweitung der Blühwiesen. So übernahm der Landwirtschaftsbetrieb, in dessen Eigentum die Flächen stehen, die Bodenvorbereitung und die Aussaat der von Janthur bereitgestellten Wildblumenmischung. Rund 15 Kilo kamen pro Hektar in die Erde.

Blühstreifen und Hecken

Honigpflanzen auf brachliegenden Flächen sind für die Agrargenossenschaft Bestandteil sogenannter Greening-Maßnahmen, die als ökologische Vorrangflächen Voraussetzung für die EU-Agrarförderung mit ihren Prämienzahlungen geworden sind. Bewirtschaftet zum Beispiel ein Betrieb mehr als 15 Hektar Ackerland, so müssen mindestens fünf Prozent Ackerland als ökologische Vorrangfläche ausgewiesen werden. Das können auch Blühstreifen, Hecken oder stickstoffanreichernde Zwischenfrüchte sein. „So gesehen, passt die Maßnahme in unsere betrieblichen Aufgaben für den Umwelt- und Naturschutz“, sagte von Gottberg der MAZ.

Gegenüber der Blühwiese reift der Roggen heran. Quelle: Frank Bürstenbinder

Was den Pflanzen jedoch lange fehlte, war Regen. „Zur Aussaat im Mai sind wir noch von einem normalen Sommer mit ausreichend Niederschlägen ausgegangen. Doch die heißen und trockenen Tage im Juni haben das Wachstum gehemmt“, berichtet Janthur. Wenigstens für die Sonnenblumen in der Bienenweide kamen die Niederschläge in dieser Woche gerade noch rechtzeitig. Weil es sich um eine mehrjährige Mischung handelt, sollen alle vier Standorte über drei Jahre als ökologische Vorrangflächen erhalten bleiben.

Deckung für das Wild

Janthur sieht nicht nur die Insekten als Gewinner der blühenden Pracht. Die kniehohen Gräser und Blumen bieten Reh, Fasan und Hase Deckung und Äsung. „Außerdem werden wir sehen, wie sich der Boden in der Pause von der landwirtschaftlichen Nutzung erholt“, so der Glienecker. Der erfahrene Weidmann, dem die Artenvielfalt vor der Haustür am Herzen liegt, hat gerade neben seiner Arbeit ein dreijähriges Studium als Natur- und Umweltpädagoge absolviert. Eines Tages will er sein Wissen über Pflanzen, Tiere und Artenschutz an Kinder weitergeben.

Von Frank Bürstenbinder