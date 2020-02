Inselspitze: Investor muss bis Dezember fertig sein

Brandenburg/H

Ursprünglich sollte das Ferienhaus an einer der schönsten Stellen in der Stadt Brandenburg/Havel schon zur Bundesgartenschau im Jahr 2015 eröffnet werden. Daraus wurde nichts – auch wegen gerichtlicher Auseinandersetzungen um die weitere Bebauung der sogenannten Inselspitze am Ende der Stichstraße mit den Häusern Potsdamer Straße 4 a und folgende.

Auf knapp fünf Jahre später hat sich noch nicht so sehr viel getan auf dem Baufeld am Wasser der Havel. Von einem Neubau oder auch nur einem Rohbau ist noch nichts zu sehen.

Dabei drängt die Zeit inzwischen ein bisschen an der Inselspitze zwischen der Havel und dem Jacobsgraben.

Frist läuft bis Dezember 2020

Im Dezember 2013 hatte die Bauverwaltung der Stadt die Baugenehmigung für das Ferienhaus erteilt. „Der Bauherr hat somit die Möglichkeit, sein Vorhaben bis spätestens Dezember 2020 abschließend fertigzustellen“, teilt auf Anfrage René Schütze mit, der in der Stadtverwaltung die Bauaufsicht leitet.

Bauherr Attila Racz möchte zum aktuellen Stand nicht allzu viel sagen, denn in der Vergangenheit sei zu viel zerredet worden. „Ich werde mich bedeckt halten, ehe etwas in falsche Ohren gelangen könnte“, sagt der Investor, der aber keineswegs aufgeben will.

Investor legt sich nicht öffentlich fest

Der Unternehmer stellt in Aussicht, dass in diesem Frühjahr mit dem Rohbau begonnen wird. Auf einen Fertigstellungstermin möchte er sich nicht festlegen. Sein seit einigen Jahren aktiver Bootsverleih an gleicher Stelle laufe wie gewohnt weiter, versichert Racz.

Genehmigt bekommen hat der Investor eine Beherbergungsstätte mit 14 Ferienwohnungen und 14 Stellplätzen auf einer Grundstücksfläche von etwa 1200 Quadratmetern Größe.

Der Bauherr muss sich baulich den bestehenden mehrgeschossigen Wohnblöcken anpassen, die Ende der neunziger Jahre errichtet wurden. Das bedeutet aber, dass ein zusätzliches fünfstöckiges Haus entsteht, das mehreren der 60 Wohneigentümer in der Wohnanlage „Sankt Annen“ die freie Sicht auf Ufer und Wasser nehmen würde.

Unter anderem deshalb haben sich Eigentümer der Wohnanlage in den vergangenen sieben Jahren mehrfach gegen die geplante Bebauung gewehrt. Denn sie hatten ihr Wohneigentum seinerzeit gekauft, weil der damalige Investor ihnen einen „unverbaubaren Blick“ versprochen hatte. Von wegen. Nun haben sie den Blick auf den Block vor Augen.

Kein Recht auf freie Sicht

Ohne Erfolg klagte die Wohnungseigentümergemeinschaft „Sankt Annen“ gegen die zusätzliche Bebauung der Inselspitze. Dem zuständigen Gericht zufolge haben die Bewohner kein Recht auf freie Sicht.

Das Bauvorhaben verzögerte sich im Winter 2018/19 noch einmal, denn die Bauaufsicht verhängte einen Baustopp. Der Grund: Die Pfahlgründungsarbeiten für das Bauvorhaben entsprachen nicht der genehmigten Bauausführung.

Der Baustopp gilt aber nicht länger. René Schütze für die Bauaufsicht: „Er wurde aufgehoben, weil der Bauherr die Voraussetzungen für eine Baufreigabe aus baustatischer Sicht nachgewiesen hat.“

