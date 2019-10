Brandenburger Gründer sammeln 30 Millionen Dollar für „Powerpoint“-Alternative

Brandenburg/Havel

Zwei Brandenburger haben ihren zweiten Coup innerhalb von drei Jahren gelandet. Die Unternehmer Christian Reber (31) und Jan Martin (32) erhalten 30 Millionen US-Dollar für ihr jüngstes Start-up-Unternehmen „Pitch“. Ihr neues Produkt soll Powerpoint den Rang ablaufen.

Schneller, einfacher, kooperativer Powerpoint ist eine Software, die es ermöglicht einen Vortrag, Zahlen und Ideen anschaulich zu präsentieren. Auf diesem Gedanken baut Pitch auf. Pitch will allerdings besser sein, schneller und einfacher. „Mit unserer Software können mehrere Nutzer zeitgleich zusammenarbeiten, niemand muss mehr allein vor seinem Computer sitzen“, erklärt Jan Martin. Die Erfindung von Pitch ist ein Team-Erfolg, an dem natürlich nicht nur Reber und Martin ihren Anteil haben.

Zu den Investoren zählen die Instagram-Gründer Kevin Systrom und Mike Krieger. Sie glauben wie Superhuman-Gründer Rahul Vohra und viele andere Investoren an den Markterfolg der Präsentationssoftware Pitch. Auch „Freigeist“ ist dabei, die Investmentfirma von Frank Thelen, der mitmacht bei der Fernsehshow „Die Höhle der Löwen“.

Das im Januar 2018 gegründete Berliner Start-up lässt eine Betaversion von Pitch zunächst von Investoren, Kunden und anderen ausgewählten Nutzern testen. „In weniger als einem Jahr möchten wir mit unserer neuen App auf dem Markt sein“, erzählt Jan Martin der MAZ.

Wunderlist-Erfinder von der Havel

Der Design-Experte aus Brandenburg/Havel und sein Schulfreund Christian Reber waren schon erfolgreich. Ihr erstes großes Unternehmen „6 Wunderkinder“ und dessen berühmte To-Do-Listen-Anwendung „ Wunderlist“ haben die Gründer im Juni 2015 an Microsoft verkauft – für 100 bis 200 Millionen Dollar, wie das Wall Street Journal damals schrieb.

Pitch-Gründer Jan Martin und Christian Reber. Quelle: Pitch

Auf den Lorbeeren haben sich die beiden nicht ausgeruht. Die Idee zu Pitch haben sie vor anderthalb Jahren im Büro von Jan Martin ausgeheckt. Ausgangspunkt: Sie fanden die Qualität der vorhandenen Präsentationssoftware-Produkte enttäuschend.

Enttäuscht von der Qualität

„Selbst studierte Designer haben keine besseren Pitch Desks hinbekommen, mit denen Gründer um Investoren werben können“, sagt Mitgründer Martin. „Wir dachten, das können wir besser.“

Die seit mehreren Jahren in Berlin lebenden Brandenburger begeisterten ihre früheren Wunderkinder-Kollegen für ihre neue Idee. Pitch hat inzwischen 42 Beschäftigte, 50 sollen es am Jahresende sein.

„Noch nichts erreicht“

Bei aller Freude bewahren Reber und Martin Bodenhaftung. „Wir haben noch nichts erreicht, aber wir sind auf einem guten Weg“, sagt der Chefdesigner, der seine Aufgaben bei Pitch so beschreibt: Produktdesign, App-Design, Marken-Branding und „als Mitgründer dafür sorgen, dass es dem Team gut geht“.

Jan Martin (rechts) vor vier Jahren mit Freunden und Familie beim Eisessen auf dem Neustädtischen Markt. Damals schleckte er erstmals am großen Geschäftserfolg. Quelle: Jürgen Lauterbach

Am Tag nach dem ersten Coup vor gut vier Jahren traf die MAZ Jan Martin mit Familie und Freunden zufällig in der Eisdiele am Neustädtischen Markt in seiner Heimatstadt Brandenburg. Als die MAZ ihn am Tag nach dem 30-Millionen-Dollar-Deal mit Instagram und den anderen großen Namen ans Telefon bekommt, labt er sich an einem koreanischen Omelett in Berlin, während Christian Reber sich gerade ein neues Büro für Pitch anschaut – leider nicht in Brandenburg.

Die beiden ehemaligen Schüler des Von-Saldern-Gymnasiums haben einiges gemeinsam. Schlechte Abiturnoten zum Beispiel, noch immer gute Kontakte zu ihren Familien und Freunden in Brandenburg/Havel, 13 Jahre berufliche Zusammenarbeit, die daraus resultierenden Erfolge und die Zurückhaltung im Umgang damit.

Keine Ferrari-Typen

Befragt nach seinen Ferraris und Segelyachten winkt Jan Martin ab:

Pitch-Gründer Jan Martin Quelle: Pitch

„Solche Besitztümer brauche ich nicht, ich habe ja nicht mal einen Führerschein.“ Eine Eigentumswohnung in Berlin habe er sich nach dem Geldsegen von 2015 gekauft, im Übrigen lebe er weiterhin „minimalistisch“.

Sein Leben habe sich nicht sehr verändert seither – die gleichen Freunde, die gleiche Familie, der fast gleiche Lebensstil. „Einmal im Monat besuche ich meine Mutter, meine Oma und meine Patentochter in Brandenburg/Havel“, erzählt Jan Martin. Und natürlich die alten Freunde von der Havel.

Schulkumpel mit schlechtem Abitur

Verändert hat sich allerdings die Start-up-Liga, in der die einstigen Schulfreunde heute spielen. 2015 sagte Jan Martin, dass man mit dem Verkauf von Wunderlist in die Champions-League aufgestiegen sei.

Ob er sie nun gewonnen hat? „Nein, und das werden wir auch nicht, aber wir spielen mit“, gibt Brandenburgs erfolgreicher Export zu.

In der Champions-League-Szene haben sich Reber und Martin einen Namen gemacht und sind gut vernetzt. Darin sieht der Start-up-Wiederholungstäter den wesentlichen Grund dafür, dass namhafte Investoren Pitch Millionenbeträge anvertrauen. Wunderlist war dafür die Initialzündung.

Die Mütter dürfen stolz sein

Die Gratulationen der Eltern und Freunde ließen in diesen Tagen nicht lange auf sich warten. Jan Martin ist stolz, will aber den Tag nicht vor dem Abend loben, an dem alle Welt einsieht, dass Pitch tatsächlich besser ist als die Software Powerpoint, die auf rund einer Milliarde Computer installiert ist.

Vorerst sind erst einmal die Mütter „stolzer als wir“, wie Jan Martin sagt. Schließlich haben sie immer an ihre Söhne geglaubt – im Gegensatz zu manchem Lehrer aus der Schulzeit.

Von Jürgen Lauterbach