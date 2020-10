Brandenburg an der Havel - An der Seite einer Plasmaspenderin: So entspannt geht Leben retten

Aus Blutplasma wird lebenswichtige Medizin gewonnen. Spenden sind daher immens wichtig. Wie einfach das geht, weiß Kerstin Mann. Die Brandenburgerin ist schon 83 Mal angezapft worden.