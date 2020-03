„Umarmen bringt Mitglieder“

Brandenburg/H

Seit kurzem ist Holger Hiestermann Kreischef der Satire-Partei „Die Partei“. Im MAZ-Interview spricht er über seine Ziele und Vorstellungen von politischer Arbeit.

Wie kam es zu Ihrem politischen Engagement?

Holger Hiestermann: Ich war schon immer politisch interessiert, habe aber ein unpolitisches Leben geführt. Auf der Internet-Plattform Youtube habe ich mir sehr gern die Spots von Martin Sonneborn und Nico Semsrott angeschaut, ich fand diese Strahl-Figuren von Die Partei inhaltlich stark und sehr witzig.

Elitenförderung und Tierschutz „Die Partei“ ist ein Akronym (Abkürzung) und steht für „Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative“. Sie wurde 2004 von Redakteuren des Satiremagazins „Titanic“ gegründet, prominente Väter sind Martin Sonneborn und Oliver Maria Schmidt. Sie ist in allen Bundesländern vertreten. Sonneborn saß bereits seit 2014 im Europa-Parlament, seit 2019 hat er Nico Semsrott an seiner Seite. In Brandenburg an der Havel gab es schon einmal einen Kreisverband mit Vorreiter Ingo Lorenz, die Aktivitäten schliefen aber zwischenzeitlich ein.

Und deshalb die Entscheidung für eine politische Betätigung bei Die Partei?

Mein Eindruck ist, dass viele Menschen, wie ich, ihre politischen Informationen überwiegend aus satirischen TV-Formaten wie die „Heute-Show“ oder „Die Anstalt“ beziehen. Darum ist eine Satirepartei genau das Richtige für diesen Zeitgeist. Als ich dann gelesen habe, dass es nur zehn Euro Jahresbeitrag kostet, bin ich im Mai 2019 gemeinsam mit einer Freundin eingetreten, damals noch in Berlin.

In Brandenburg an der Havel ist aber nicht viel in der Außenwirkung zu sehen.

Wir haben ein Treffen organisiert von Menschen, die mitmachen wollten. Dabei wurde der Entschluss gefasst, den einst bestehenden Kreisverband wieder aufleben zu lassen. Einfach, um als eine Art Till Eulenspiegel der Stadtgesellschaft den Spiegel vorzuhalten.

Wie viele Mitglieder hat Die Partei derzeit in der Stadt?

Es sind 37 auf dem Papier, davon sind etwa zwölf derzeit aktiv.

Im Programm der Bundespartei steht unter anderem die Begrenzung des Bierpreises. Wie erfolgreich sind Sie damit bei den örtlichen Gastronomen?

Die Bierpreise stehen nicht auf meiner persönlichen Agenda, ich bin eher der Weintrinker.

Was wollen Sie denn erreichen und mit welchen Mitteln?

Erst einmal haben wir eine Arbeitsgruppe gegründet, die sich mit den Vorgängen in der Stadtverordnetenversammlung beschäftigt. Die Idee ist, mehr Transparenz und Öffentlichkeit herzustellen. Wir sehen, dass viele Menschen eine Unzufriedenheit vor sich her tragen, weil sie nur vom Hörensagen informiert sind.

Und wo bleibt dabei die Satire? Noch unterscheiden Sie sich ja nicht viel von den Etablierten.

Der satirische Ansatz wird sich schnell finden lassen. Wir zählen uns aber eher zu den Realos innerhalb von Die Partei.

Wollen Sie zu den nächsten Kommunalwahlen antreten?

Ja klar.

Wie werden Sie im Stadtbild zu sehen sein?

Wir werden öfter in der Öffentlichkeit auftreten.

Ja, aber wie? Mit Demos, Plakaten, Infoständen oder womit?

In dieser Reihenfolge. Einer meiner Berufe ist Grafiker, da werden wir uns etwas einfallen lassen. In Potsdam haben wir jetzt gerade beim Valentinstag gemeinsam mit den Parteifreunden dort auf dem Platz der Einheit unter dem Motto „Nur eine nimmt in den Arm“ spontan Menschen umarmt. Da gab es spontan zwei Parteieintritte, was uns sehr freut, auch wenn diese nicht direkt unserem Kreisverband zugute kommen.

Haben Sie schon Ziele ausgegeben?

Die Ziele werden sich ergeben, dafür sind wir noch zu jung. Mir persönlich wäre es ein Anliegen, aufzudecken, was es in allen mittelgroßen Städten gibt, aber nicht geben sollte – nämlich die Seilschaften, die den Steuerzahler viel Geld kosten.

Sollten Brandenburger Interesse haben, bei Ihnen mitzuarbeiten, wie können Sie das anstellen?

Wir sind auf allen Sozialen Netzwerken zu finden und treffen uns jeden ersten Freitag im Monat ab 19:00 Uhr im „Public Hinterzimmer“ in der Hauptstraße 70. Dort kann jeder hinkommen, zum Spaß haben, aber auch diskutieren und mitmachen.

Von André Wirsing