Sie leisten Erste Hilfe für die Seele

Mittelmark

Timm Zettler (63) ist seit acht Jahren Notfallseelsorger und seit einem Jahr Teamleiter für Potsdam-Mittelmark und Brandenburg an der Havel. Im MAZ-Gespräch erzählt er von seinen Erlebnissen, den umfangreichen Aufgabenfelder und was sich durch das Coronavirus alles verändert hat. Oft kommen er und sein Team mit dem Thema Tod in Kontakt.

In welchen Situationen kommen Notfallseelsorger zum Einsatz und was genau sind Ihre Aufgaben?

Anzeige

Timm Zettler: Ich persönlich würde hier eine Dreiteilung vornehmen: Da wäre der häusliche Bereich, wo wir Menschen helfen und unterstützen, die sich unmittelbar in einer extremen seelischen und psychischen Ausnahmesituation befinden. Beispiele hierfür sind der Verlust des Partners oder eines nahen Angehörigen durch einen Verkehrsunfall oder einer erfolglosen Reanimation. Auch für eine Intervention, bei einem angedrohten Suizid, werden wir hinzugerufen. Im zweiten Bereich betreuen wir unmittelbar Betroffene. Hier geht es um Zeugen von schwerwiegenden Ereignissen, wie zum Beispiel Verkehrsunfälle, Wohnungsbrände und Überfälle mit körperlicher Gewalt unter Verwendung von Waffen. Nicht zu vergessen sind die Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungssanitäter, die durch die Vielzahl von Einsätzen oftmals sehr belastet sind. Als dritter Bereich gelten Großschadenslagen. Hier sind die Waldbrände in der Vergangenheit benannt oder auch ein Busunfall vielen verletzten Kindern – Situationen, in denen Menschen extremen Belastungen ausgesetzt sind.

Weitere MAZ+ Artikel

Zwei Notfallseelsorger aus der Prignitz waren bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A24 bei Meyenburg vor Ort. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Wie läuft in der Regel - von der Alarmierung bis zum Ende - solch ein Einsatz ab?

Alarmiert werden wir über sogenannte Pieper durch die Leitstelle in Brandenburg an der Havel. Auf dem Display unserer Melder steht ein erstes Stichwort zum Einsatz. Um weitere Informationen zu erhalten, ruft der diensthabende Notfallseelsorger in der Leitstelle an und lässt sich alle notwendigen Infos geben. Hier ist es wichtig, dass man genau erfährt, was geschehen ist, wer betroffen ist und wie viele Betroffene es gibt.Anschließend fährt der Notfallseelsorger zum Einsatzort, meldet sich beim Einsatzleiter an und bekommt weitere aktuelle Informationen. Dann ist es wichtig, einen schnellen Kontakt zu den Betroffenen aufzunehmen, um sie bestmöglich betreuen zu können. Den Einsatz beenden wir nur dann, wenn gewährleistet ist, dass die Betroffenen sich stabilisiert haben oder ein gutes soziales Umfeld vorhanden ist. Das können Familienmitglieder, Freunde oder auch gute Nachbarn sein. Die Dauer eines Einsatzes können wir vorher nicht einschätzen, jedoch liegt der Mittelwert bei etwa drei bis vier Stunden.

2019 nahezu 400 Stunden im Einsatz Die Notfallseelsorger in Potsdam-Mittelmark und Brandenburg/Havel absolvierten im vergangenen 107 Einsätze. In der Regel werden die Seelsorger von der Polizei oder dem Rettungsdienst an die Einsatzorte gerufen. Die elf Teammitglieder waren 2019 nahezu 400 Stunden lang im Einsatz. Sie bleiben so lange man sie braucht.

Inwiefern hat sich die Arbeit der Notfallseelsorger jetzt in der Corona-Pandemie verändert?

Zunächst achten wir selbstverständlich darauf, dass Abstände und die erforderlichen Hygiene- und Schutzmaßnahmen eingehalten werden können. Hierdurch wird jedoch die Betreuung dahingehend erschwert, dass die körperliche Nähe kaum gegeben werden kann. Als Beispiel sei hier eine wärmende und respektvolle Umarmung genannt, die in vielen Fällen mehr hilft als tausend Worte. Trost auf Distanz kann sehr schwierig sein und ist eine Herausforderung. Im Bereich des Corona-Telefons leisten wir Notfallseelsorger einen weiteren wichtigen Beitrag. Die Landkreise bieten eine Telefon-Hotline an. Unser Team der Notfallseelsorge in Potsdam-Mittelmark und Brandenburg an der Havel hat eigens für die Corona-Pandemie ein eigenes Betreuungstelefon eingerichtet, das bei Bedarf zum Einsatz kommt.

Teddys für die Notfallseelsorge. Quelle: Notfallseelsorge Oberhavel

Wie reagieren Menschen, wenn sie vom Tod eines Angehörigen erfahren?

Menschen sind sehr unterschiedlich und so fallen auch die Reaktionen auf die Mitteilung über den Tod eines Angehörigen oder die unterschiedlichsten Krisen aus. Aggression, Wut, Weinen, Schweigen bis hin zur Schockstarre können Reaktionen auf ein unvorhergesehenes Ereignis sein und wem ein solches zustößt, konnte sich nicht darauf vorbereiten.

Wie können Notfallseelsorger in so einer Situation helfen?

Wir können zunächst einfach nur da sein und zeigen, dass wir bereit sind, gemeinsam mit den Betroffenen das Erlebte auszuhalten. Wir versuchen, so gut es möglich ist, einen geschützten Bereich aufzubauen und somit auch eine gewisse Sicherheit zu geben. Und hier ist es wieder völlig unterschiedlich, was gerade benötigt wird. Es kann nur das Halten einer Hand sein bis das Geschehene begreiflich wird oder das gemeinsame Schweigen, um nach einer gewissen Zeit in ein Gespräch zu kommen – der erste Schritt für eine Bewältigung. Wichtig ist auch, dass wir die Betroffenen fragen, was wir für sie tun können.

Welche Einsätze sind Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben?

Es gibt viele Einsätze, die immer im Gedächtnis bleiben werden. Bei mir sind es Einsätze, bei denen Kleinkinder und Jugendliche betroffen waren. Wenn sehr lebensalte Menschen die Nachricht vom Tod eines Kindes oder Enkelkindes überbracht werden muss, geht das mir und auch den Kollegen unter die Haut – und Einsätze, wo es eine warme und auch herzliche Umarmung zur Verabschiedung gab.

Ein schwerer Verkehrsunfall zwischen Falkensee und Schönwalde – es kamen Notfallseelsorger zum Einsatz. Quelle: Julian Stähle

Wie verarbeiten Sie Ihre Erlebnisse als Notfallseelsorger?

Mittlerweile habe ich verschiedene Möglichkeiten gefunden, das erlebte zu verarbeiten. Neben den wichtigen Teamgesprächen ist mir die Unterstützung innerhalb der Familie sehr wichtig. Was ich auch sehr schätze, ist die Zeit mit Pferden zu verbringen. Sie spiegeln meinen emotionalen Zustand wieder und dort komme ich zur Ruhe. Auch unser Hund sorgt für Abwechslung und Ablenkung und nach einem Spaziergang ist mein Kopf wieder frei – und mit einem tollen Team arbeiten zu dürfen, in dem es möglich ist hilfreiche Einzelgespräche führen zu können, ist unbezahlbar.

Zur Person: Timm Zettler Timm Zettler, Jahrgang 1957, stammt ursprünglich aus Emmerich am Rhein. Nach der Berufsausbildung im Jahr 1978 ging er zur Bundeszollverwaltung und ist dort seit mehr als 20 Jahren als Lehrender in der Zollschule in Plessow tätig. Vor acht Jahren trat Zettler der Notfallseelsorge und Krisenintervention in Potsdam-Mittelmark einschließlich Brandenburg an der Havel bei. Seit Mai vergangenen Jahres fungiert er gemeinsam mit zwei Kolleginnen als Teamleiter des Ehrenamts. Von 2011 bis 2017 sammelte Zettler darüber hinaus im Einsatznachsorgeteam Brandenburg seine Erfahrungen.

Welche persönlichen Eigenschaften braucht man, um Notfallseelsorger zu werden?

Zunächst einmal braucht es die Bereitschaft, ohne Vorurteile für andere Menschen da zu sein. Einfühlungsvermögen und ein sehr sensibles Fingerspitzengefühl für die jeweilige Situation sind wichtig. Hilfreich ist auch, die Bedürfnisse des Gegenübers zu erkennen. Weiterhin benötigt man eine hohe Belastbarkeit sowie ein gewisses Organisationsgeschick. Die Bereitschaft zur eigenen Reflexion ist eine Grundvoraussetzung, ebenso wie ein gutes Gespür für die eigenen Grenzen.

Ein Notfallseelsorger bei einer Übung bei der Pollo-Bahn in der Prignitz. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Wie läuft es ab, wenn man Notfallseelsorger werden will?

In unserem Team wird mit dem Bewerber zunächst ein persönliches Gespräch durch zwei Teammitglieder geführt. Als nächster Schritt kommt dann die Vorstellung aller mit einer offenen Gesprächsrunde. Anschließend entscheiden Team und Bewerber, ob man sich eine Zusammenarbeit vorstellen kann. Auch eine Probezeit von einem Jahr ist vorgesehen, um beidseitig entscheiden zu können, ob man für das Ehrenamt geeignet ist. Die Ausbildungsthemen des Grundkurses beinhalten unter anderem Psychotraumatologie, der Umgang mit Verlusten, das Auseinandersetzen mit verschiedenen Krisen und der Stressbewältigung. Hinzu kommen Praktika bei der Polizei, dem Rettungsdienst und der Feuerwehr.

Wie ist das Notfallseelsorge-Team in Potsdam-Mittelmark aktuell aufgestellt?

Im Team sind wir derzeit 13 aktive Notfallseelsorger über den gesamten Landkreis und der Stadt Brandenburg verteilt. Dadurch wird eine gute örtliche Aufteilung durch die Teammitglieder gewährleistet. Aktuell gibt es zwei Bewerberinnen, die sich dem Team demnächst vorstellen werden.

Lesen Sie auch:

Von Marcus J. Pfeiffer