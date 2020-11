Brandenburg/H

Gewalt gegen Frauen ist und bleibt auch in Brandenburg an der Havel ein großes Thema – und verändert sich. Das machen die städtische Gleichstellungsbeauftragte Kornelia Köppe, die Leiterin des hiesigen Frauenhauses Jule Moosdorf und Claudia Sprengel, Stadtverordnete (Linke) sowie Sprecherin des Frauenpolitischen Rates Land Brandenburg, im Interview klar.

Nach langer Zeit haben Sie die Flagge anlässlich des „Internationalen Tages zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen“ am 25. November wieder vor dem Rathaus gehisst. Warum in diesem Jahr?

Kornelia Köppe: Das ist auch coronabedingt für uns ganz wichtig, das Thema immer wieder aus der Tabuzone herauszuholen. Wir wollten unbedingt nach außen Flagge zeigen.

Brandenburgs Gleichstellungsbeauftragte Kornelia Köppe. Quelle: Antje Preuschoff

Also hat die Corona-Krise Auswirkungen auf häusliche Gewalt?

Jule Moosdorf: Ja. Eine Beobachtung, die Hilfesysteme wie Frauenhäuser und Kinderschutzeinrichtungen im ersten Lockdown gemacht haben, war, dass mit den Ausgangs- und Kontakteinschränkungen die Anfragen und Aufnahmen abgeflacht sind. Wir hatten teilweise leere Häuser. Das war beängstigend, weil wir wussten, die Frauen kommen nicht mehr raus, haben keine Möglichkeit, einen Hilferuf zu starten. Je mehr die Beschränkungen gelockert wurden, desto rasanter nahmen die Beratungen zu. Dann hatten wir (über-)volle Häuser. Die Polizei hat von März bis Juli dieses Jahres mit 1840 Fällen häuslicher Gewalt im Land Brandenburg 22 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum registriert.

Jule Moosdorf leitet das Frauenhaus in Brandenburg an der Havel. Quelle: Antje Preuschoff

Die Gewalt hat zugenommen?

Jule Moosdorf: Die Gewalt ist immer da. Sie ist nicht durch Corona gekommen. Aber sie ist eskaliert. Ein Kollege vom Kinderschutz stellte fest: „Wo vorher blaue Augen waren, haben wir jetzt gebrochene Arme.“ Das beobachten auch Notärzte, dass wir jetzt massivere Verletzungsmuster haben. Die Situation hat die Gewalt so unerträglich gemacht, dass die Frauen mehr gedrängt waren, sich zu lösen.

Wer ist davon betroffen?

Jule Moosdorf: Wir haben Frauen, die vor ihren Vätern oder Brüdern oder dem Schwager fliehen. Die meisten Frauen sind aber Betroffene partnerschaftlicher Gewalt. Und es betrifft alle. Wir haben Frauen von 18 bis 77 Jahren bei uns, aus allen Bildungs- und sozialen Schichten. Es ist gefährlich, gebildet, ungebildet, reich, arm, jung oder alt zu sein. Es ist gefährlich, Frau zu sein.

Was sollten Betroffene tun?

Jule Moosdorf: Wenn man akut von häuslicher Gewalt betroffen ist, dann ab zur Polizei. Wenn es nachts ist, stellen Sie sich vor die Wache, die werden Sie nicht davor stehen lassen. Und die werden uns anrufen und wir kümmern uns solange, bis die Frau untergebracht ist. Wir lassen keine Frau in einer Gewaltsituation.

Hier bekommen Betroffene Hilfe Betroffene haben rund um die Uhr die Möglichkeit, sich an die Frauenschutzeinrichtung der Stadt Brandenburg an der Havel unter der Rufnummer 03381 3013 27 oder unter info-frauenhaus-brandenburg@t-online.de zu wenden und sich dort beraten zu lassen. „Wir sind 24 Stunden am Tag erreichbar. Für alle Betroffenen – Frauen und Männer“, sagt Frauenhaus-Leiterin Jule Moosdorf. Zudem finden die Opfer beim Hilfetelefon 08000 116 016 einen Weg aus der Gewalt. Das Hilfetelefon ist rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr in 17 Sprachen erreichbar. Es gibt außerdem eine Online-Beratung. Unter www.hilfetelefon.de können sich Betroffene, aber auch Angehörige, Menschen aus dem sozialen Umfeld der Betroffenen sowie ehrenamtliche und professionelle Helfer beraten lassen – anonym, kostenlos, barrierefrei.

Wie viele Plätze haben Sie im Frauenhaus?

Jule Moosdorf: 16 ausgewiesene Plätze, die fast immer belegt sind. Angedacht ist ein Aufenthalt von vier Monaten. Es ist aber auch möglich, länger zu bleiben. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Das Frauenhaus ist ein Schutzort, kein Zuhause. Wir sind sehr gut ausgestattet im Verhältnis zu anderen Häusern. Dennoch ist es nicht schön, sich sein Zimmer über Monate mit einer fremden Person zu teilen. Es sind viele Frauen, die schwer traumatisiert sind auf einem Fleck. Die Frauen gehen nicht ins Frauenhaus, weil sie den Männer eins auswischen wollen und wir bieten auch keinen Wellnessurlaub an. Sie kommen zu uns, weil es nicht anders geht. Sie haben alle einen richtig guten Grund.

Was erschwert es Frauen, sich aus der Situation zu lösen?

Jule Moosdorf: Da die Aufnahme im Frauenhaus an ein Nutzungsentgelt gebunden ist, ist es für manche Frauen eine Entscheidung aus wirtschaftlicher Sicht. Das ist ein eklatanter Notstand. Die Frauen, die gezwungen sind, zu fliehen, überlegen, ob sie es sich leisten können. Das andere ist das Label. Frauen, die häusliche Gewalt erfahren bekommen die Schuld zugeschoben: Sie waren nicht gut genug, sie machen, dass der Täter gewalttätig werden muss.

Claudia Sprengel: Das ist generell ein Muster, dass einer Frau die Verantwortung zugeschoben wird und der Täter in den Mittelpunkt gestellt wird. Es wird immer wieder nachgefragt, warum der Mann das getan hat – und damit auch in die Legitimation gerückt wird.

Claudia Sprengel sitzt für die Linke in der Brandenburger Stadtverordnetenversammlung und ist Sprecherin des Frauenpolitischen Rats Land Brandenburg. Quelle: Antje Preuschoff

Jule Moosdorf: Wenn sich Frauen trennen, ist es eine gefährliche Situation. Es hört nicht zwei Wochen nach der Trennungsgeschichte auf, sondern verfolgt sie noch Jahre später. Die Fälle haben wir auch in der Stadt. Das gestalkt wird, gedroht wird, sexuelle Nötigung passiert ganz oft.

Claudia Sprengel: Ich glaube sogar, dass das in Zeiten der Digitalisierung schlimmer wird. Stalking ist durch SpyApps noch leichter geworden. Es werden außerdem intime Bilder und Videos von Frauen geteilt, die sich getrennt habe. Die lange und immer wieder auf Online-Plattformen auftauchen. Da erscheinen Klarnamen und Wohnort dazu. Das zerstört Existenzen.

Das Internet erweitert die Möglichkeiten zur Gewaltausübung?

Claudia Sprengel: Die Bedeutung der Gewalt im Internet wird unterschätzt. Es gibt keine Daten dazu. Aber es wurde bestätigt, dass sich Männer in der Corona-Zeit radikalisiert haben. Weil sie den Raum Internet mehr nutzen. Der wird zur Echokammer. Sich als Frau dort frei zu bewegen, ist schwierig. Das sieht man auch in der Politik in den Kommentarfeldern. Ganz schnell wird Kompetenz abgesprochen, es wird sich auf Körperlichkeit bezogen, auf die Tatsache, dass man eine Frau ist. „Dumm“, „hässlich“, „Schlampe“ sind die Richtungen, in die es am meisten geht. Dadurch, dass es in dieser geballten Form kommt, ist es eine enorme Form psychischer Gewalt mit Auswirkungen auf das Privatleben der Betroffenen. Die Hälfte der Frauen, die das erleben, ziehen sich aus dem Internet zurück. Wir leben in einer Zeit, wo das ein wichtiger Kommunikationsraum ist. Den Frauen wird die Freiheit genommen, sich dort entfalten und austauschen zu können.

Jule Moosdorf: Frauen werden oft verfolgt mit Nachrichten, sie werden auf Profilen diffamiert. Die Frauen werden öffentlich in die Ecke gestellt und das erreicht mehr Leute. Früher reichte es, sich eine Wohnung in einem anderen Stadtteil zuzulegen, um der Situation zu entkommen. Heute ist es schwieriger, dem zu entkommen.

Der Einsatz gegen Gewalt gegen Frauen bleibt ein wichtiges Thema?

Kornelia Köppe: Ja. Es ist immer wieder wichtig, darauf aufmerksam zu machen. Ich gehe davon aus, dass nicht alle Frauen die entsprechenden Beratungsstellen in der Stadt kennen. Je mehr Öffentlichkeitsarbeit wir machen, desto mehr können wir den Betroffenen helfen. Und wenn es nur eine Frau zusätzlich ist, die sich bisher nicht getraut hat oder nicht wusste, wo sie sich hinwenden sollte, haben wir schon etwas erreicht.

Jule Moosdorf: Ich zitiere dazu eine Klientin, die gesagt hat: „Ich wusste, dass es Frauenhäuser gibt. Hätte ich aber mehr darüber gewusst, wäre ich früher gekommen.“

Von Antje Preuschoff