Ritterstraße: Altstadt-Pub bleibt, Mikro-Apartments kommen

Brandenburg/H

Noch vor dem Winter solle Fassade und Dach dicht sein, dann geht es an den Innenausbau. Investor Knut Strefling geht mit seiner Firma KAI-Immobilien einen weiteren so genannten dicken Brocken beim Sanieren in der Innenstadt an. Genauer gesagt, sind es sogar zwei, die sich aber die Hausnummer Ritterstraße 98 teilen.

Zwei Jahre Warten auf Baugenehmigung

Investor Knut Strefling (rechts) und Projektchef Eduard Burgstaller kümmern sich um das Wiederbeleben der Ritterstraße 98. Quelle: André Wirsing

Es sind die beiden Gebäude rechts vom Frey-Haus mit dem einstigen Brautmoden-Jahn und dem immer noch betriebenen Altstadt-Pub. Das Ensemble hat Strefling vor zweieinhalb Jahren von der Wobra gekauft, „mehr als zwei Jahre habe ich nun auf die Baugenehmigung gewartet“.

Schwierige Immobilie

Die Immobilie ist nicht ganz einfach, beide Häuser stehen unter Denkmalschutz und neben dem Stadtmuseum. So wollte der Bauherr beispielsweise am linken Gebäude hinten das Dach anheben, um mehr Raum zu bekommen. Nicht möglich. Zudem gibt es keine Zufahrt zum Grundstück und deshalb auch keine Stellplätze für Autos.

Wegen der Oberleitung der Straßenbahn kann im Katastrophenfall nicht die Feuerwehr mittels Drehleiter Menschen retten. Deshalb muss auf der Rückseite eine große Treppenanlage als zweiter Rettungsweg errichtet werden. Die Stadt hat erlaubt, eine Tür in den Zaun zum Areal des Verwaltungsstandortes alte Spielwarenfabrik an der Klosterstraße zu bauen, damit die Bewohner und Gäste sich hierhin retten können.

Kein Dauerwohnen möglich

Dann gab es Diskussionen um die Nutzung der Häuser. „Die Planungsbehörde wollte, dass ich möglichst viele Vier-Raum-Wohnungen herrichte, weil es dafür einen Bedarf gibt. Doch das passte wegen der Rahmenbedingungen nicht. Auch wollte ich nicht den Pub opfern, wie es mir auch vorgeschlagen wurde. Das ist ein guter Ort, an dem man gemütlich ein Bier trinken kann, und er soll es auch bleiben“, sagt Knut Strefling.

Einig werden konnten sich alle Seiten, darüber dass in dem Haus mit dem ehemaligen Laden die Putzfassade mit kleineren Fenstern sowie Zier-Elementen wiederhergestellt wird. Am rechten Haus bleibt die Sichtziegelfassade.

24 Einheiten auf 990 Quadratmetern

So soll die Fassade des Doppelhauses wiederhergestellt werden. Quelle: KAI-Immobilien

KAI-Projektleiter Eduard Burgstaller erläutert die künftige Nutzung: „Wir werden insgesamt 24 Einheiten haben, die Gewerbeinheit mit dem Pub sowie eine Wohnung mit 164 Quadratmetern Wohnfläche.

Hinzu kommen 22 Mikro-Apartments mit jeweils 19 bis 35 Quadratmetern Wohnfläche.“ Das sind Ein-Raum-Wohnungen mit separatem Bad und integrierter Küchenzeile fürs Wohnen auf Zeit. Gedacht sind sie für Studenten, jüngere oder ältere Singles oder Menschen, die unter der Woche in der Stadt arbeiten, aber woanders wohnen.

„Es gibt eine große Nachfrage“, erzählt Strefling, „wenn beispielsweise Unternehmen wie Heideldruck oder ZF zeitlich befristete Projekte von bis zu drei Monaten realisieren, kommen die Experten von überall her. Viele wollen gar nicht in ein Hotel.“

Achten auf den Schallschutz

Beim Sanieren würden der Schallschutz und die Fenster so ertüchtigt, dass sich die Nutzung mit dem Lokal verträgt. Hinter den Häusern wird ein Mieterhof angelegt und befestigt. Eine Dauernutzung als Biergarten ist nicht statthaft. „Aber wenn der Wirt zwei Stühle und einen Tisch hinstellt und auch mal ein Bier aus dem Fenster verkauft, wird dies durchaus möglich sein.“

Beitrag für Altstadt-Belebung

„Wir wollen ein kleines Schmuckstück mit dem Ensemble herstellen und einen Beitrag leisten, die Altstadt zu beleben. Schön wäre es, wenn einige Besitzer anderer Häuser in der Ritterstraße dies auch tun. In der Bäckerstraße sieht man ja, dass sie größtenteils intakt ist und dass sich dann auch wieder Läden ansiedeln“, sagt Strefling.

Ziel sei es, bis zum Herbst 2020 mit das Sanieren fertig zu sein. Es kann aber auch bis zum Jahresende dauern, das hänge auch davon ab, wie Handwerksfirmen verfügbar sind. Strefling investiert annähernd 2,5 Millionen Euro in das Projekt.

Zuletzt hatte er das Denkmal Parduin 11 ebenfalls in der Altstadt als Wohnstandort hergerichtet. Im Gegensatz zu anderen Immobilienentwicklern kauft er zwar auch auf und saniert, behält danach allerdings alle Immobilien im eigenen Bestand.

Von André Wirsing