Winterlinde: Investor droht mit Weggang

Brandenburg/H

Wenn die Winterlinde in der Lindenstraße stehenbleibt, geht der Investor für das ganze Ensemble von Flakowski-Kaufhaus, Kaufhalle Mitte an der Hauptstraße bis zur (künftigen) rückwärtigen Bebauung an der Lindenstraße.

Nur im Paket wirtschaftlich

„Das Projekt ist nur als Gesamtprojekt in Verbindung mit der geplanten Wohnbebauung im Bereich der Linden- und Petersilienstraße wirtschaftlich umsetzbar. Sollte sich diese Rahmenbedingungen durch den zwingenden Erhalt eines Baums reduzieren, kann das Gesamtprojekt durch uns infrage gestellt werden“, schreibt nun Eike Beitz, der gemeinsam mit Wilhelm Schomaker die Firma SD Invest Havel GmbH führt.

Stadtverordnete entscheiden

Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) hat das Schreiben am Montagabend den Mitgliedern des Hauptausschusses übergeben. Am 30. Oktober sollen die Stadtverordneten entscheiden, ob sie einer Petition zum Erhalt des etwa 140 Jahre alten Baumes zustimmen. Diese hatte die Bürgerin Andrea Martin eingereicht und 1412 Unterstützungs-Unterschriften eingesammelt.

Die Linde steht auf einem kleinen Grundstück, das die Stadt den Investoren verkauft hat, damit diese eine geschlossene städtebauliche Bebauung realisieren können –so wie die Kommune es gewünscht hat.

Verhandlungen mit Mietern

Ein Verändern des Projekts würde dessen Wirtschaftlichkeit gefährden, argumentiert Beitz. „Wir sind mit zwei lukrativen Mietern in Verhandlung wobei wir fest davon überzeugt sind, dass wir einen davon als Ankermieter in diesem Gebäude vertraglich binden können. Drei weitere Etagen sind vertraglich gebunden. Sie sehen die Wichtigkeit von schnellen Entscheidungen bei Bauvorhaben mit entsprechend großen Mietern. Ein weiteres Verschieben würde auch die verbleibenden Mietinteressenten in Gefahr bringen. Die Zeit im Einzelhandel ist im Moment sehr schnelllebig.“ Bei dem großen Ankermieter handelt es sich nach MAZ-Informationen um TK Maxx.

Im Bauvertrag ist alles geregelt

„Um bei dem Projekt ein geschlossenes Bild schaffen zu können, ist die Fällung des Baums in der Lindenstraße zwingend erforderlich und entspricht der Bauverpflichtung des Kaufvertrags. Eine abweichende Variante die den Erhalt der Linde beinhaltet war zu keiner Zeit Thema und wurde durch uns auch nie propagiert. Zu keiner Zeit hat es Absprachen oder Zusagen mit den Umweltverbänden gegeben die Linde zu erhalten.“

Zeitverzug von einem Jahr

Zusätzlich würden die Kosten einer neuen Planung und die Zeitverschiebung von etwa einem Jahr die Wirtschaftlichkeit reduzieren. Des Weiteren würden alle bereits erstellten Gutachten zu Brandschutz, Umweltverträglichkeit Schallschutz oder Verkehr neu erstellt werden müssen.

SPD-Ortsverein votiert für Baum

Unterdessen hat der SPD-Ortsverein Neustadt am Dienstag eine Erklärung veröffentlicht, dass man die Petition zum Erhalt der Linde bedingungslos unterstütze. Man fordere die Stadtverordneten auf, in der nächsten Woche für den Erhalt des Baumes zu stimmen, heißt es in dem Schreiben.

Von André Wirsing