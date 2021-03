Inzidenz höher als 100: Wie es ab Mittwoch weitergehen könnte

Brandenburg/H

Wer soll da noch durchblicken? Was ist erlaubt, was nicht? Die MAZ will mit Hilfe der Stadtverwaltung etwas Übersicht geben. Wenn an diesem Dienstag am dritten Tag in Folge ein Inzidenzwert von mehr als 100 erreicht ist, treten neue Regeln in Kraft.

Bekanntmachung ist vorbereitet

„Dann stellen wir dieses Ergebnis am Dienstag offiziell fest und erlassen eine neue Bekanntmachung entsprechend der siebten Eindämmungsverordnung. Die Maßnahmen in der Bekanntmachung träten dann am Mittwoch in Kraft“, sagt Rathaussprecher Jan Penkawa. Soweit die Theorie.

Land erlässt neue Verordnung

Allerdings hat auch die Landesregierung für den Dienstag eine neue Eindämmungsverordnung in Aussicht gestellt – es wäre die mittlerweile achte. Deshalb überlegt Oberbürgermeister Steffen Scheller (CDU) noch, ob er einen Tag länger mit seiner Bekanntmachung wartet. Damit würde er die Gefahr ausschließen, dass die Landesverordnung die kommunale Regelung „überholt“, dann müsste wiederum nachgebessert werden.

Keine Kundschaft in Läden

Gleichwohl ist die Stadt vorbereitet. Wenn es so kommt, dass die Inzidenz oberhalb der 100er-Marke verharrt, müssen einige Lockerungen wieder eingeschränkt werden: „Click und Meet“ entfällt entsprechend für alle Verkaufsstellen des Einzelhandels, die nicht in Paragraf 8, Absatz 2, Satz 1 genannt sind. „Click und Collect“ bleibt weiterhin möglich.

Klare Listen

Inhaberin Ingrid Gramatzki wird ihr Lederwarengeschäft "Carisma" wieder zumachen müssen. Quelle: Rüdiger Böhme

Im Klartext: Man darf im Schuhladen oder im Elektronikmarkt Schuhe oder Fernsehgeräte bestellen und auch an der Ladentür abholen, Lieferungen sind auch möglich. Man darf aber nicht mehr in den Laden hinein, auch nicht mit Voranmeldung und Terminbuchung.

Offen zugänglich bleiben Lebensmittelgeschäfte, Getränkemärkte, Drogerien, Apotheken, Sanitätshäuser, Buchhandel sowie Zeitungshandel, Tierbedarfshandel, Baufachmärkte, Baumschulen, Gartenfachmärkte, Gärtnereien und Floristikgeschäfte. Nicht eingeschränkt werden ebenfalls Tankstellen, Tabakwarenhandel, Verkaufsstände auf Wochenmärkten, Banken, Sparkassen, Poststellen, Optiker, Hörgeräteakustiker, Reinigungen und Werkstätten für Fahrräder und Kraftfahrzeuge.

Friseure bleiben offen

Nicht betroffen von der Rücknahme der Lockerungen sollen die körpernahen Dienstleistungen beim Friseur oder im Kosmetiksalon sein.

Einschränkungen gibt es allerdings für alle Brandenburger bei den sozialen Kontakten. Tritt die Bekanntmachung nämlich in Kraft, gilt für mindestens 14 Tage: Der Aufenthalt im öffentlichen Raum ist nur mit den Angehörigen des eigenen Haushalts und mit einer fremden Person gestattet. Gleiches gilt für Veranstaltungen mit Unterhaltungscharakter, für private Feiern und Zusammenkünfte.

Individualsport unter freiem Himmel ist nur allein, zu zweit oder mit den Angehörigen des eigenen Haushalts zulässig.

Bibliotheken müssen schließen

Gedenkstätten, Museen, Ausstellungshäuser, Galerien, Planetarien, Archive und öffentliche Bibliotheken sind für den Publikumsverkehr wieder geschlossen.

Alle diese Regelungen stammen aus der siebten Eindämmungsverordnung des Landes, sie werden nur auf kommunaler Ebene angepasst. Dabei gehen die Landkreise und kreisfreien Städte teilweise unterschiedlich vor.

In Potsdam beispielsweise wurde die Maskenpflicht im öffentlichen Raum für Teile der Innenstadt und von Babelsberg nun wieder ausgeweitet. Im Landkreis Ostprignitz-Ruppin sind die Rathäuser für den Publikumsverkehr geschlossen.

Brandenburger Spagat

In Brandenburg an der Havel versuchen Scheller und sein Team den Spagat: So viel zulassen wie möglich, so wenig zusperren wie möglich. Die Maskenpflicht in der Innenstadt wurde im Vorjahr schnell wieder gekippt, die Menschen hielten sich an die Appelle zum Wahren des Abstandes auch an der frischen Luft.

Rtahaus bleibt offen

„Das Rathaus wird auch weiter seine Dienstleistungen für die Menschen erbringen. Voraussetzungen sind das Tragen von medizinischen Masken sowie die vorherige Terminvereinbarung, so dass es gar nicht zu größeren Menschengruppen kommt“, sagt Penkawa.

Auch ein neuerliches Schließen der Kindertagesstätten stehe derzeit gar nicht zur Diskussion. Darüber denke man erst ab Inzidenzen von 200 oder 300 nach.

Allerdings muss bei allen Maßnahmen nun abgewartet werden, was die Landesregierung an diesem Dienstag beschließt.

