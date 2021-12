Brandenburg/H

Viele, wenn auch nicht alle Märchen aus 1001 Nacht enden gut und versöhnlich. Der Ausgang der bisherigen Geschichte von Arezoo Almasi (43) und ihrer Familie in Hohenstücken ist noch ungewiss.

Was die Familie aus dem Iran in den vergangenen Jahren erlebte, ist so wundersam wie eine der Erzählungen, mit denen sich Scheherazade Nacht für Nacht das Leben rettet.

In ihrem früheren Leben ist die 43 Jahre alte Iranerin eine gläubige Muslimin. Sie und ihr Mann haben ein gutes Leben in der Heimat im Süden des Iran. Die junge Frau ist Sportlehrerin, sie will irgendwann hoch hinaus. Im Fernsehen sieht sie einen Film übers Bergsteigen.

Arezoo Almasi war in ihrem Heimatland Sportlehrerin und schafft auch mit 43 noch ziemlich locker jeden Spagat. Quelle: Heike Schulze

„Davon habe ich geträumt, obwohl ich dick war“, erzählt die sportliche Frau aus der Millionenstadt Schiras, die in Brandenburg an der Havel heimisch geworden ist.

Vor vielen Jahren lernt sie in ihrem Heimatland eine Bergsteigerin kennen, trennt sich von sieben Kilo Körpergewicht, macht Fitness – dabei immer hohe Berge vor Augen, obwohl der Vater ihr Bergsteigen verbietet.

Arezoo Almasi folgt ihrem Traum. Am Ende ist sie Teil der iranischen Bergsteiger-Nationalmannschaft, erklimmt unter anderem den höchsten Berg Afrikas im Kilimandscharo-Hochgebirge (5895 Meter) und den Berg Damawand (5609 Meter) in ihrem Heimatland. Auch im Himalaya-Gebirge ist sie bergauf und bergab unterwegs.

Die Sportlehrerin und ihr Ehemann Abdolhamid Dezfouli Arjmandi, ein Petrochemie-Ingenieur, können nicht klagen. „Wir hatten eine gute Wohnung, ein gutes Auto, gute Freunde“, erzählt sie. Alles ist damals soweit gut. Nur die Gesundheit des kleinen Radvin nicht.

Sohn leidet an Fieberkrämpfen

Der Sohn wird immer wieder von Fieberkrämpfen geschüttelt. Die Ärzte und deren Medikamente helfen nicht, das Kind wird einfach nicht gesund. Vergebens legt die Familie große Strecken zurück in der Hoffnung auf Heilung.

Eines Tages erfährt die Mutter von einem persischen Professor, der aus den USA in den Iran reisen wird. Acht Busstunden entfernt. Der Vater träumt: Jesus kommt und sagt: „Du bist gesund.“

Unter Mühen schafft es die Familie, zu dem auf Kopferkrankungen spezialisierten Professor vorzudringen, dessen Termine längst ausgebucht sind. Drei Monate lang nimmt Radvin anschließend dessen Tabletten.

Iraner in Brandenburg an der Havel

Die Krämpfe verschwinden. „Jesus hat unseren Sohn gesund gemacht“, versichert Arezoo Almasi noch heute.

Ein neuer, größerer Kampf beginnt. Den Traum deutet die Familie als Zeichen. „Nein, ich bin Moslem und will keine Christin sein“, hämmert sich Arezoo Almasi ein. Doch offenbar ist die Neuorientierung im Glauben nicht aufzuhalten.

Die Iranerin aus Brandenburg an der Havel: „Zuerst sind wir ein bisschen Christen und ein bisschen Moslems gewesen. Dann leben wir zwei Jahre lang als Christen, ohne dass es sonst jemand weiß.“

Haftgrund Bibel

Die Angst, dass es rauskommt, ist groß. Arezoo Almasi weiß, was geschehen würde, wenn die Wahrheit ans Licht käme. „Die Bibel in der Wohnung ist ein Haftgrund“, sagt sie. In der islamisch geprägten Gesellschaft dürfte der Vater des Ehemannes seinen Enkel an sich nehmen. Damit er als Moslem aufwächst.

Die Familie bricht schließlich ihre Zelte ab, lässt den Wohlstand zurück und reist zunächst in die Türkei. Zwei Monate bleibt sie dort. Eine Rückkehr wäre gefährlich. Und wohin könnte sie?

„Alles zu Hause war weg, ich habe immer geweint“, erinnert sich die zum Christentum konvertierte Frau, die der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Brandenburg in der Hofkirche angehört.

Arezoo Almasi mit ihrer Familie: Ehemann Abdolhamid Dezfouli Arjmandi und die Söhne Arad (vorn) und Radvin. Quelle: Privat

Als verfolgte Christen im Iran hat die Familie einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Seit sechs Jahren leben die Iraner in der Fremde, die immer vertrauter wird.

Knapp anderthalb Jahre wohnt die Familie in einer Sammelunterkunft, inzwischen hat sie eine Wohnung in Hohenstücken. Die Aufenthaltsgenehmigungen werden für jeweils sechs Monate verlängert.

Die erste Zeit im fremden Land ist aber schwierig für Arezoo Almasi. Sie ist geprägt von Trauer über die verlorene Familie und die zurückgelassenen Freunde.

Regelmäßig hilft Arezoo Almasi ehrenamtlich in der Kleiderstube von Nancy Petsch. Quelle: Jürgen Lauterbach

Ein Segen sind die Geburt des kleinen Arad und die Begegnung mit Nancy Petsch, der Kleiderursel aus Hohenstücken, die bekanntlich mehr Ohren für die Sorgen anderer Menschen hat, als die Iranerin Tränen nach dem Verlust der Heimat vergossen hat.

Nancy Petsch lädt die Fremde aus Schiras zu sich ein, es entstehen Freundschaften mit den anderen Frauen des Kleiderursel-Teams. Als die Mutter kein Geburtstagsgeschenk für den kleinen Sohn hat, sind die neuen Freunde zur Stelle.

Arezoo Almasi bei der Kleiderursel

Inzwischen hilft Arezoo Almasi oft und gern ehrenamtlich mit in der Kleiderstube an der Endstation Hohenstücken. Ebenso gern macht die gelenkige Frau in der Sophienstraße junge Karatekämpfer im 1. Brandenburger Kampfsportverein mit Gymnastik warm, ehe die mit Vereinschef Ingo Lorenz trainieren. Oder die Pädagogin bastelt mit Kindern der Förderschule.

Die jungen Karatekämpfer vom 1. Brandenburger Kampfsportverein in Hohenstücken machen gut mit. Quelle: Heike Schulze

In diesen Wochen hat die Sportlehrerin ein neues Projekt auf die Beine gestellt: Regelmäßige Gymnastikstunden mit muslimischen Frauen, die nicht gemeinsam mit Männern Sport treiben dürfen und sich sonst nicht zu sportlicher Aktivität durchringen würden. Die erste Gruppe steht, weitere sollen folgen.

Die einstige Bergsteigerin will mit ihrer Familie unbedingt Fuß fassen in Deutschland und tut alles dafür. Wo sie kann, macht Arezoo Almasi sich nützlich. Sie hat deutsch gelernt und spricht die fremde Sprache ganz schön gut.

Ihre Kinder sind ohnehin mit ihrer Heimatstadt Brandenburg an der Havel verwurzelt. Der Ältere besucht das Gymnasium, der Kleine die Kita. Ehemann Abdolhamid möchte sich selbstständig machen, sobald die Behörden grünes Licht geben.

Arezoo Almasi fühlt sich inzwischen wohl in Brandenburg, auch wenn sie sagt: „Mein Herz geht immer mal wieder zurück in den Iran.“ Quelle: Jürgen Lauterbach

Das Geld ist noch immer knapp, denn Ehrenämter allein machen nicht satt. Die MAZ wird mithilfe Sterntaler-Spendern helfen, ein paar Überraschungen auf den weihnachtlichen Gabentisch der christlichen Familie zu zaubern.

Dann wird Arezoo Almasi 2235 Nächte im Abendland verbracht und in all der Zeit keinen Gipfel mehr gestürmt haben. Höchste Zeit für ein Happy End. Scheherazade war schon viel früher in Sicherheit.

In deutschen Märchen ist die magische Zahl nicht 1001 Nacht, sondern sieben Jahre. 2022 ist das siebte Jahre für Arezoos Familie in Deutschland. Dort, wo sie bleiben möchte.

