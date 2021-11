Noch ist es Wald. Doch vielleicht wird aus einer Fläche zwischen Birkenbruch und Freiheitsweg in Brielow-Ausbau eines Tages Bauland. Wer spekulieren will, kann bei einer Auktion mitbieten.

Irgendwann Bauland? Eigentümer lässt Waldfläche in Brielow versteigern

Amt Beetzsee - Irgendwann Bauland? Eigentümer lässt Waldfläche in Brielow versteigern

Amt Beetzsee - Irgendwann Bauland? Eigentümer lässt Waldfläche in Brielow versteigern