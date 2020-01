Irgendwann sind nicht nur die anderen alt!

Brandenburg/H

Es war vor allem die Generation Silber, die am Freitagabend zahlreich zur Lesung in die Studiobühne strömte. „Zu jung für alt“ heißt das Buch, aus dem der frühere Spiegel-Autor Dieter Bednarz vorlas. Es waren spannende 90 Minuten, denn der Autor ist ein guter Erzähler und berichtete aus dem privaten Nähkästchen. So verging die Zeit im Flug. Welch eine Überraschung! Obwohl es ein lebenslanger Prozess ist, merken die meisten Menschen erst spät und dann plötzlich, dass sie alt geworden sind. Das liegt daran, dass in der Wahrnehmung der meisten „immer nur die anderen alt sind, niemals man selbst“, weiß der Autor jetzt.

Doch es gibt Zäsuren im Leben. Die Fünfzig ist nur eine Zahl, beruhigt man sich an diesem Geburtstag. „Doch die 60 ist mehr“, sagt Bednarz. Sie ist die Zahl, die das Renteneintrittsalter markiert.

Am Freitag las der Journalist Dieter Bednarz aus seinem Buch "Zu Jung für Alt" in der Studiobühne, plauschte im Anschluß mit den Besuchern und signierte sein Buch. Quelle: Rüdiger Böhme

Ein sehr plötzliches Erwachen erlebt, wer ganz überraschend von seinem Chef das Angebot bekommt, in den Vorruhestand zu gehen. Das ist Bednarz passiert. Zu diesem Zeitpunkt war er voller Pläne, hatte jede Menge Ideen für neue Projekte, glaubte sich unersetzbar, als sein Chef ihm genau das plötzlich anbot: Peng!

Selbst betroffen

Dem späten Vater dreier Töchter merkt man deutlich an, dass er sich des Themas Alter aus eigener Betroffenheit angenommen hat. Wer bis zum Eintritt in die Rente – egal, ob mit 65 oder früher - in seinem Leben ausschließlich die tagtägliche Arbeit als Sinn und Identität stiftendes Element erfährt, den erwartet bei seiner Verabschiedung aus dem Berufsleben eine böse Überraschung.

Denn die Strukturen, die sein bisheriges Leben geprägt haben, sind weg. Wer da nicht ein stabiles Gerüst von Hobbys hat, die ihn auffangen und die seine Identität neu begründen können, der kann in ein ganz tiefes Loch fallen.

Thema umfassend beleuchtet

Bednarz hat sorgfältig und umfassend recherchiert und das Thema mit Betroffenen und Fachleuten erörtert. Er teilt die Rentner in sechs Gruppen ein, wobei die Grenzen fließend seien:

Der Zufriedene genießt sein Leben als Rentner, er empfindet die neu gewonnene Freizeit als Geschenk. Für den Geschäftigen, dieser stammt häufig aus der Gruppe der Handwerker mit abgeschlossener Ausbildung, ist Faulenzerei ein Gräuel. „Er spricht lieber vom Unruhestand als von der Rente und hat dementsprechend wenig Zeit“, beschreibt Bednarz diesen Typ.

Als vorrangig „westdeutsches Modell“ bezeichnet der Autor den Typus des Verhinderten. In dieser Kategorie sieht er vor allem Frauen, die sich auf den Ruhestand gefreut haben, ihn aber nicht genießen können, weil sie mit einer Art ‚Helfersyndrom‘ zu viele familiäre oder ehrenamtliche Verpflichtungen übernommen haben. Auch in der Kategorie der Unruheständler sieht Bednarz zumeist Frauen, sie würden sich jedoch eher eigennützig und selbstbezogen engagieren.

Thema bewegt

„Der Produktive grenzt sich deutlich ab vom reinen Freizeitruhestand“, schreibt Bednarz. Doch er habe am Ende des Tages etwas vorzuweisen.

Auch in der Gruppe der Gebremsten seien vor allem Frauen zu finden. Statt Ruhe zu finden, fühlen sie sich gedrängt, sich in Ehrenämtern oder für die Familie zu engagieren. Wunsch und Wirklichkeit driften in dieser Gruppe besonders weit auseinander, glaubt Bednarz. Wie dem auch sei: Das Thema bewegte und bewegt noch heute das insgesamt sichtlich zufriedene Publikum.

Von Ann Brünink