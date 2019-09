Brandenburg/H

Isabell Dymke hat die beiden Top-Ten-Haarstudios am Altstädtischen Markt 7 und in der Magdeburger Straße übernommen und führt diese nun mit drei Mitarbeiterinnen weiter. Die 27-Jährige hat im Dezember 2016 ihren Friseurmeisterbrief bekommen, seit Mai 2018 arbeitete sie in dem Altstadt-Salon unter den Chefinnen Sandra Kaudasch und Madeleine Gammrath. Aus privaten Gründen haben sich beide nun zurückgezogen. „Sie kamen auf mich zu und fragten, ob ich mir eine Übernahme vorstellen könnte. Das habe ich als große Chance gesehen.“

Friseurin sei schon immer ihr Traumberuf gewesen. „Ich liebe es, Menschen zu verschönern und ihnen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“ Egal ob Frauen, Männer und Kinder – alle bediene sie gleich gern. Bei den Frauen gehe der Trend wieder zu mehr Natur, bei den jungebn Männern liegt der Undercut-Schnitt noch ziemlich weit vorn. Und Dauerwelle sowie Kaltwelle seien immer noch nicht ausgestorben, das wird vor allem von den Kundinnen „im besten Alter“ nachgefragt.

„Ich konnte auch den Kundenstamm übernehmen, die meisten sind geblieben“, erzählt Isabell Dymke. Im Salon neben dem Rathaus wird fast ausschließlich mit Bestellungen gearbeitet, im Salon an der „Magdeburger“ kümmert sich eine Kollegin um bestellte Kunden, die andere übernimmt die Laufkundschaft.

Natürlich bleiben Friseurläden auch Kommunikationszentren. „Wir sind manchmal auch Psychologen und Therapeuten, können aber auch Stille gut ertragen.“ In der Ausbildung habe sie gelernt, Kontakt mit den Menschen bei einer Handmassage aufzunehmen, dabei spüre man sofort, ob der Kunde ein Gespräch führen will oder lieber nicht. Heute gehört eher die Kopfmassage zur standardmäßigen Zugabe.

Von André Wirsing