Ivan darf bald nach Hause: Das Corona-Tagebuch von Stephan Boden

Brandenburg/H

Corona-Tagebuch, Donnerstag, 14. Mai 2020

Heute früh kamen mir auf meiner ersten Runde mit Günther Mitarbeiter des Ordnungsdienstes im Auto entgegen. Ich krempelte sofort meinen Ärmel hoch, um den Oberarm für die Zwangsimpfung freizulegen, aber sie fuhren einfach vorbei. Also warte ich weiter, ob ich die Spritze vielleicht vom Paketboten bekomme. Aber als der kam, lächelte er jedoch nur freundlich, übergab mir das Paket und gratulierte zur Geburt.

Der Autor Stephan Boden bei der Arbeit an seinem Corona-Tagebuch für die MAZ. Quelle: Stephan Boden

Mein Sohn (ich flippe aus!) und meine Frau sind noch in der Klinik. Anja hätte gestern eigentlich gehen können und wurde auch als Patientin entlassen. Aber man bot ihr ein sogenanntes Begleitmutter-Zimmer an, so dass sie im Klinikum bleiben darf.

Gleichzeitig kamen gestern gleich mehrere gute Nachrichten bei uns an: Ivans Werte bessern sich ständig und wenn alles weiterhin so gut läuft, dürfen die beiden am Sonntag nach Hause. Und nachdem die Sache mit dem Zimmer geklärt war, durfte Ivan dann auch noch von der Kinderintensivstation in Anjas Zimmer ziehen. Beide sind jetzt 24 Stunden am Tag zusammen statt vorher alle vier Stunden für 60 Minuten.

Streicheleinheiten für den kleinen Ivan. Quelle: Stephan Boden

Ich darf weiterhin jeden Tag für eine Stunde zu Besuch kommen und so konnte ich gestern Anja endlich sehen, und das zusammen mit unserem kleinen Sohn. Wir waren zum ersten Mal seit der Entbindung am Freitag alle drei zusammen, was ein unglaublich toller Moment war.

Gestern waren wir auch zum Termin im Klinikum geladen, um die Unterlagen für Ivans Geburtsurkunde zu unterschreiben. Auch das ist da sehr gut gelöst. Muss ich überhaupt noch schreiben, dass die Dame, die das dort vor Ort macht (Grüße!), wahnsinnig nett, lustig und freundlich war?

Zwischendurch wurde mit dem Standesamt telefoniert und auch dort wieder Freundlichkeit, Humor und das volle nette Programm. Anja sagte zu mir einen Satz, den ich voll und ganz unterschreibe: „Ich habe branchenübergreifend in meinem ganzen Leben noch nie einen ’Laden’ gesehen, der so gut geführt ist, wie dieses Klinikum.“

Lange Wartezeiten in Berlin

Zum Vergleich ein Blick nach Berlin: Dort waren zum Jahreswechsel fast 3.200 Geburtsurkunden nicht ausgestellt und die Eltern warten oft mehrere Monate darauf. Für viele Menschen ist das eine Katastrophe, denn diese Urkunde benötigt man, um Eltern- und Kindergeld zu beantragen und um das Kind bei den meisten Krankenversicherungen anzumelden, denn viele versichern das Baby nur für sechs Wochen über die Mutter mit.

Auskünfte bekommen die Berliner Neu-Eltern nur vor Ort und oftmals wird ihnen gesagt, sie müssen morgens um 5 Uhr in der Schlange anstehen, sofern sie keine der seltenen Wartenummern haben. Berlin halt.

Der Michael-Müller-Schock währte nur kurz

Auch deshalb bekam ich gestern für einen kurzen Moment einen Schock. Als ich am Nachmittag die Headline „ Michael Müller neuer Bürgermeister der Stadt Brandenburg“ las, dachte ich kurz, wir sind alle verloren. Wenn man in Berlin gelebt hat, löst die Kombination aus „ Michael Müller“ und „Bürgermeister“ keine guten Gedanken aus. Aber es ist ein anderer Michael Müller, zum Glück.

Auch zu diesem Thema eine Berliner Geschichte, und zwar unsere: Anja und ich haben 2017 in Dänemark geheiratet, weil es in Berlin-Mitte nicht möglich war, einen Termin zur Anmeldung der Eheschließung zu bekommen. Es ging einfach nicht. Es wurde uns sogar erzählt, dass manche Leute vorm Standesamt im Auto schlafen, um mit viel Glück noch einen Termin zu bekommen. Muss ich schreiben, wie froh wir sind, hier in Brandenburg an der Havel zu leben?

Ein Insektennetz überm Kinderbett

Den Rest des Tages habe ich mit Erledigungen und Besorgungen verbracht. Die heikelste Aufgabe war es, über dem neuen Babybett ein Insektennetz anzubringen. Wir wohnen im dritten Stock und da flattern gern mal Mücken und anderes Getier zum offenen Fenster herein. Die ganze Aktion hat sehr lange gedauert, weil ich einen großen Kampf mit dem fließenden Stoff hatte. Nun hängt es aber. Hoffe ich.

Dieses ist ein Corona-Tagebuch. Darin geht es um Corona und die Begleiterscheinungen. Mir fällt gerade auf, dass ich heute noch nichts dazu geschrieben habe. Kommt jetzt: Corona war mir heute so völlig egal. Bis auf den Mundschutz hatte ich nichts damit zu tun. Tut auch mal gut.

Von Stephan Boden