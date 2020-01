Jäger fordern mehr Unterstützung aus dem Rathaus

Brandenburg/H

„Anschuldigungen erheben, Forderungen stellen, aber null Entgegenkommen zeigen“, so bewertet der Jagdverband Brandenburg/Havel die Politik ihrer Stadtverordneten und des Rathauses und haben sich daher mit einem Offenen Brief zur „Schwarzwildbejagung und Prävention der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in Brandenburg/H.” an die SVV gewandt, die Mittwoch tagt.

Die Schweinepest steht vor der Tür, fürchten Jäger und Politiker. Die Lasten der Krankheit wollen aber nicht die Jäger allein tragen. Quelle: dpa-Zentralbild

„Seitens der Stadtverwaltung und durch den Oberbürgermeister Herrn Scheller wurde in den Medien und der SVV propagiert, dass die Jäger zu wenig Schwarzwild in der Stadt erlegen“, heißt es im Brief, der von den sechs Vorstandsmitgliedern unterzeichnet ist.

Das Schwarzwildproblem in den Ortslagen, wie beispielsweise dem Krugpark, sei nicht allein „auf mutmaßlich extreme Bestände zurückzuführen“ sondern erkläre sich dadurch, dass die Schwarzkittel dieses Jahr weder im Feld noch im Wald Nahrung finden und nun in die Ortslagen ziehen.

Forderung: Trichinen-Proben-Gebühr erlassen

Der Ruf der Politik, „mehr Schwarzwild zu schießen und dies mit der drohenden ASP zu begründen ist verwunderlich“, schreiben die Jäger.

Noch vor kurzer Zeit, als es um die abgelehnte Forderung nach einer Befreiung von der Trichinen-Proben-Gebühr von etwa 7 bis 9 Euro je Wildschwein ging, hieß es sei aus der Stadt: „ Brandenburg/H. sei von der ASP nicht betroffen“ und eine Gebührenbefreiung „wäre rechtlich nicht möglich.“

Das glaubt Jagdverbands-Vize Axel Püschel nicht: „Im Landkreis PM gibt es die Befreiung. Ebenso wie die Reduzierung der Hundesteuer für Jagdgebrauchshunde in Jägerhand auf 50 Prozent. In anderen Bundesländern werde die Steuer ganz erlassen, weiß Püschel.

Mehr Respekt anderswo

Andere Städte und Landkreise, wie Märkisch-Oderland, Spree-Neiße und Potsdam-Mittelmark würden ihre Jäger mehr wertschätzen und unterstützen. Die Jägerschaft stoße längst an die Grenzen der zeitlichen Kapazitäten zur Bejagung und Lagerung – inclusive der teuren Kühlmöglichkeiten. Auch sei der Absatz des erlegten Schwarzwildes „kaum noch oder zu sittenwidrigen Ankaufpreisen möglich.“

Bei einem Euro je Kilogramm Ankaufpreis für Schwarzwild sei es preiswerter, das Fleisch an die Hunde zu verfüttern statt Futter zu kaufen, sagt Axel Püschel. Gleichwohl glaubt er nicht, dass die öffentliche Hand den schlechten Wildbretpreis stützen wird.

Die Idee, dadurch der großen Zahl wilder Schweine Herr zu werden, dass der Einsatz von Wildschweinfallen erwogen wird, lehnen die Brandenburger Jäger ab. Das sei nicht weidgerecht und „zu den im Land Brandenburg zulässigen Kastenfallen halten wir nicht nur ethische Bedenken wie Stress und die Verwendung von Kleinkaliber entgegen. Wir verweisen auch auf die bürokratischen Hürden und den gewaltigen Zeitaufwand, welche seitens der obersten Jagdbehörde gefordert werden.“

Kein Anreiz durch niedrige Ankaufpreise

Wie Axel Püschel einräumt, habe der Bestand an Schwarz- und Rehwild zwar zugenommen. Doch die Jägerschaft arbeite ehrenamtlich und erfülle „ihre gesetzlichen Aufgaben in Ihrer Freizeit und dies unter hohen Kosten für Jagdpacht, Jagdgebrauchshund und technisches Gerät wie Waffen, Kühlgeräte und dergleichen.“

Die Jäger würden weiterhin ihre Aufgaben erfüllen, doch erwarte man von der Politik und dem Rathaus „Unterstützung und Anerkennung“. Dazu gehöre die Übernahme der Trichinengebühr durch die Stadt, die Befreiung von der Hundesteuer, unbürokratische Genehmigungsregelungen, die flächige, kostenfreie Bereitstellung von Tonnen zur unschädlichen Beseitigung von Eingeweiden und Zerlegungsresten sowie die Stützung der Wildbretpreise als Anreiz zur Bejagung.

Schweine-Pest steht vor der Tür

Auch wenn sich nicht jede Forderung umsetzen lasse, erwarte der Verband von der unteren Jagdbehörde und den Veterinären mehr Respekt und Dialogbereitschaft. „Das gärt lange und brennt jetzt nicht nur wegen der vor der Tür stehenden Schweinepest“, so Püschel.

Von Benno Rougk