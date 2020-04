Jagd nach dem besten Bild: Brandenburger fotografiert das Leben der Tiere

Brandenburg/H

Füchse, Rehe und Schweine halten Ben Edgar Lorenz nicht auf. Der Brandenburger ist still, trägt einen Tarnanzug und legt sich verhüllt auf den Rasen des Feldes am Breiten Bruch. Er transportiert seine Spiegelreflexkamera, das Teleobjektiv und startet die Jagd nach dem besten Bild. Für den Naturfotografen ist sein Hobby eine Mission, die ihn nicht mehr los lässt.

Zur Galerie Der 17-jährige Ben Edgar Lorenz fotografiert das Leben der Tiere. Die MAZ hat ihn bei seiner Tour durch Reckahn und Göttin begleitet und zeigt Schnappschüsse.

Liebe zur Fotografie

„Fotografie ist für mich unberechenbar und pure Action. Manchmal passiert stundenlang nichts, dann kommt plötzlich ein magischer Moment. Beim Blick durch die Kamera vergesse ich die Welt um mich herum.

Wenn ein Tier auftaucht, nehme ich es mit meiner Kamera unter Dauerbeschuss und fange die Situation ein“, kommentiert der Zwölftklässler. Ben Edgar Lorenz erkennt Kraniche, Buntspechte und Mäusebussarde an ihren Geräuschen und entwickelt Strategien für das Leben in der Natur.

Adrenalin und neue Strategien

„Da ich die Tiere nicht verschrecken will, laufe ich wie ein Ninja, gehe etwas in die Hocke, schaue ab und an auf den Boden und vermeide ruckartige Bewegungen“, sagt der 17-Jährige. Je näher er einem Tier kommt, desto mehr steigt sein Adrenalin.

Ben Edgar Lorenz setzt seinen Rucksack ab, robbt über den Boden, beobachtet die Windrichtung und schaut durch den Sucher seiner Nikon D7500. Mit seinem Tarnanzug im braun-grünen Camouflage-Look passt er sich an die Umgebung des Waldes an.

Springender Fuchs

Als er sich einem Fuchs nähert, geht seine Taktik auf. Das Wildtier sucht im Morgengrauen nach Nahrung, geht in die Hocke und springt Sekunden später auf der nassen Wiese zwischen Göttin und Schmerzke umher.

Ben Edgar Lorenz fotografiert die Szene und ist glücklich. „In diesem Moment hat alles gepasst. Ich lag auf dem Boden, spürte die Stille der Natur, habe nur einmal auf den Auslöser gedrückt und den perfekten Schnappschuss gelandet. Ich war stolz und habe das Bild direkt meinen Eltern gezeigt“, sagt der Brandenburger.

Schweine und schwimmende Biberratten

Seine Bilder veröffentlicht er auf der Instagram-Seite „ben_lorenz_tierfotografie“. Dort zeigt der Brandenburger eine Biberratte, die durch die Reckahner Teiche schwimmt und einen Kormoran, der einen Fisch frisst. Im Göttiner Wald knipst er ein frisch geborenes Schwein mit Genfehler und gefleckter Haut.

Der 17-Jährige verdient mit seinem Hobby keinen Cent, spart aber ein Großteil des Taschengeldes für seine Leidenschaft. Er sieht sich als stiller Beobachter, der die Natur liebt. „Neulinge und Experten können mich gern auf Expeditionen durch Reckahn, Göttin und in den Wäldern der Region begleiten“, kommentiert der Hobbyfotograf.

Foto-Tour um 5 Uhr morgens

Seine Touren startet er am liebsten um 5 Uhr morgens. Ben Edgar Lorenz gesteht, dass ihn seine Nachbarn im Brandenburger Ortsteil Göttin deshalb schon für einen Einbrecher gehalten haben. Mittlerweile ist der Jugendliche aber seit drei Jahren mit der Kamera unterwegs und fast jeder Anwohner kennt sein Hobby.

Doch wie gelingen ihm Schnappschüsse in der Dunkelheit? Hierfür achtet der Natur- und Tierfotograf auf die sogenannte Verschlusszeit. Sie regelt, wie lange die Blende der Kamera offen ist und wie viel Licht dadurch auf den Bildsensor fällt.

„Wenn ein Vogel landet und fliegt, wähle ich eine hohe Verschlusszeit. Beobachte ich jedoch, wie Wolken am Himmel ziehen, wähle ich einen langsamen Modus und das dauert dann mehrere Minuten“, sagt Ben Edgar Lorenz.

Island-Reise platzt

Die Fotografie ist für ihn ein Weg zur inneren Ruhe. Sie entspannt ihn vor den Abiturprüfungen und in Zeiten des Coronavirus. Die durch die Pandemie entstehenden Reisebeschränkungen zerstören seinen Traum vom Island-Urlaub mit seinem Vater Steffen.

Vater und Sohn wollen im Inselstaat Papageientaucher fotografieren. „Ich gebe aber nicht auf und wir holen das natürlich später nach“, sagt der Jugendliche und blickt auf das Display seiner Spiegelreflexkamera.

Traum von der ersten Ausstellung

Im Jahr 2019 beteiligt er sich erstmals am MAZ-Leser Fotowettbewerb „ Augenblicke“. Eines seiner Bilder hängt für 14 Tage in den Potsdamer Bahnhofspassagen. Dieser Moment motiviert den Brandenburger, niemals aufzugeben.

„Es wäre wunderbar, wenn ich mit meiner Fotografie etwas erreichen kann, Menschen nachdenklich mache und den Schutz der Natur fördere. Ich lerne weiter dazu, will die Spuren und Fährten der Tiere lesen, um ihnen noch näher zu kommen“, sagt der Brandenburger. Dann läuft er über das Feld am Breiten Bruch und hofft auf seine erste Ausstellung in der Havelstadt.

Ben Edgar Lorenz freut sich auf Gespräche mit anderen Fotografen und neue Touren. Infos per Mail an benlorenz99@gmail.com.

Von André Großmann