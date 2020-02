Jagdverband Brandenburg bläst mit neuem Vorsitzenden zum Halali

Rietz

Wölfe in den Wäldern, Afrikanische Schweinepest vor der deutschen Haustür, Unverständnis über neue Vorschriften. In einem unruhigen Umfeld hat Andreas Beiler den Vorsitz über den Jagdverband Brandenburg/Havel übernommen. Der Golzower geht seit 1996 zur Jagd. Er hat sich in den nächsten vier Jahren fest vorgenommen den Verband wieder verstärkt als Interessenvertreter für seine rund 400 Mitglieder aus der Stadt und dem Altkreis Brandenburg zu etablieren.

Wieder Jägerstammtisch

„Ich möchte gemeinsam mit dem neuen Vorstand den Jägerstammtisch aktivieren. Themen für Erfahrungsaustausche gibt es genug. Auch soll es wieder einen Jägerball geben. Junge Jagdhornbläser sollen Unterstützung beim Üben erhalten“, sagte Beiler der MAZ. Er tritt die Nachfolge von Karl-Heinz Hohmann an, der nach zwei Wahlperioden nicht mehr für den Vorstand zur Verfügung stand. Dafür will sich der in Ehren verabschiedete Reckahner auf dem bevorstehenden Landesjägertag in das Präsidium des Landesjagdverbandes wählen lassen.

Für Trennung der Behörden

Hohmann gilt als Verfechter einer Trennung der obersten Jagdbehörde von der obersten Forstbehörde. Unter seiner Führung äußerte der Jagdverband Brandenburg/Havel im vergangenen Jahr heftige Kritik an einer Durchführungsverordnung für das Landesjagdgesetz wegen angeblicher Praxisferne und einseitiger Bevorzugung forstwirtschaftlicher Belange gegenüber der Wildbewirtschaftung. Die Auseinandersetzung gipfelte in einem schriftlichen Misstrauensvotum des Vorstandes gegen den Präsidenten des Landesjagdverbandes, Dirk-Henner Wellershoff.

In der Stadt und im Altkreis Brandenburg gehen rund 400 Jäger ihrem Hobby nach. Quelle: Frank Bürstenbinder

Sein Nachfolger Beiler will die Aufmerksamkeit dagegen wieder mehr auf die interne Verbandsarbeit legen: „In erster Linie will ich für unsere Jäger da sein.“ Beiler wurde zusammen mit den anderen Vorstandsmitgliedern bei einer Gegenstimme in sein Ehrenamt gewählt. Ihm zur Seite stehen als Stellvertreter Matthias Vollmer, als Schatzmeisterin Ines Freifrau von Heder, sowie als Beisitzer Uwe Zander und Lutz Strauss.

Fatale Folgen

Brandenburgs Amtstierarzt Knut Große rief die im Saal der Rietzer Gaststätte „Zum Seeblick“ versammelte Jägerschaft noch einmal zu erhöhter Aufmerksamkeit im Zusammenhang mit der Afrikanischen Schweinepest auf. Sollte die tödlich verlaufende Tierseuche von Polen oder Belgien nach Deutschland überspringen, hätte dies fatale Folgen für die betroffenen Reviere. Sperrgebiete würden ausgerufen, die Jagd käme zum Erliegen. Dafür würde die Wildschweinpopulation massiv bekämpft werden. Deutsche Schweinezüchter könnten keine Tiere mehr exportieren. Selbst landwirtschaftliche Flächen wären in Sperrgebieten in ihrer Nutzung eingeschränkt.

Mit dem Schwarzwild kommt die Afrikanische Schweinepest im näher. Die tödliche Tierseuche kann auch in Potsdam-Mittelmark auftreten. Quelle: dpa

Große rief die Jäger deshalb dazu auf, mehr Schwarzwild zu erlegen. Außerdem würden Blutproben von erlegten Schweinen gebraucht. Zur Früherkennung von ASP bei Fallwild halten die Veterinärbehörden Tupfer bereit, die in blutige Flüssigkeit getränkt werden. Die Proben werden bei genauer Angabe des Fundortes mit 50 Euro honoriert. Wie brenzlig die Lage ist, zeigte eine vom Amtstierarzt genannte Zahl. In Deutschland ist die Wildschweinpopulation 15-mal höher als in Polen.

Teure Wildschäden

Vorstandsmitglied Lutz Strauß referierte ausführlich über die seit 2019 geltenden jagdlichen Bestimmungen, die mit der umstrittenen Durchführungsverordnung in Kraft traten. Zum Beispiel befürchten Jäger für Wildschäden noch tiefer in die Tasche greifen zu müssen. Bestimmte Forstkulturen sollen künftig ohne Schutzvorrichtungen auskommen. Für Kopfschütteln sorgt die Ausweitung der Jagdzeiten für sämtliches Schalenwild. Auch weibliches Rehwild kann demnach bis zum 15. Januar geschossen werden. „Und zwar entgegen jeder wissenschaftlicher Grundlage“, kritisierte Strauß. Das könnte zu unnötigen Verlusten bei tragenden Tieren führen.

Von Frank Bürstenbinder